61 yoshli buvi "planka" mashqida 5 soat turib, jahon rekordini yangiladi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 61 yoshli kanadalik Donna Jin Uayld "planka" mashqida 5 soat turib, jahon rekordini yangiladi.
- U o'zining avvalgi natijasini yaxshilab, ayollar o'rtasidagi rekordni yangi cho'qqiga olib chiqdi.
- Donna Jin Uayld bir soat ichida 1575 marta "otjimaniye" bajarib, bu bo'yicha ham jahon rekordchisi hisoblanadi.
- Uning maqsadi yoshlarga sog'lom turmush tarzi va irodaning ahamiyatini ko'rsatishdir.
Inson imkoniyatlari chegara bilmasligini kanadalik sportchi Donna Jin Uayld butun dunyoga yana bir bor isbotlab berdi. 61 yoshni qarshi olgan, 5 nafar farzandning onasi hamda 12 nabiraning buvisi eng murakkab statik mashqlardan biri bo‘lgan «planka» holatida naqd 5 soat davomida turib, navbatdagi hayratlanarli jahon rekordini o‘rnatdi.
Sportchi ushbu natijasi bilan nafaqat o‘zining avvalgi ko‘rsatkichini yangiladi, balki ayollar o‘rtasidagi rekordni yangi yuqori cho‘qqiga olib chiqib, ijtimoiy tarmoqlar va sport jamoatchiligini hayratda qoldirdi.
Temir iroda va rekord ko‘rsatkichlari
Donna Jin Uayldning ushbu tarixiy natijasi yuzlab tomoshabinlar va hakamlar ko‘z o‘ngida rasman qayd etildi:
Deyarli 5 soatlik to‘xtovsiz chidam: Sportchi tabloda 5 soatlik marragacha bo‘lgan vaqtni mukammal texnik holatda, tirsaklarda tayangan holda muvaffaqiyatli yakunladi;
O‘z rekordini o‘zi yangiladi: Donna avval ham ayollar o‘rtasida planka bo‘yicha jahon rekordi sohibasi bo‘lib kelgan va bu gal o‘z natijasini yanada yaxshiladi;
«Otjimaniye» bo‘yicha ham tengsiz: U nafaqat statik, balki dinamik mashqlarda ham yetakchi — sportchi bir soat ichida yerdan ko‘tarilish (otjimaniye) bo‘yicha ham jahon rekordchisi bo‘lib, 60 daqiqada naq 1 575 marta natija ko‘rsatgan.
Muvaffaqiyat kaliti — ulkan oilaviy qo‘llab-quvvatlov
Qahramonimizning bunday yuqori jismoniy barqarorligi zamirida katta va ahil oilasining samimiy daldasi yotadi:
Tribunalardagi nabiralar: Donnaning 5 farzandi va 12 nafar nabirasi barcha sinov daqiqalarida tribunada turib, uni tinimsiz qo‘llab-quvvatlab turdi hamda g‘alaba ruhini bag‘ishladi;
Yosh avlodga namuna: Sportchining ta’kidlashicha, uning maqsadi yoshlarga sog‘lom turmush tarzi, kundalik tartib va iroda har qanday yoshda ham yuksak cho‘qqilarni zabt etishga yordam berishini amalda ko‘rsatishdir.
Donna Jin Uayldning ushbu jasorati inson tanasining salohiyati pasportdagi yosh bilan emas, balki mehnat va qat’iyat bilan belgilanishini yana bir bor yaqqol namoyon etdi.
Izohlar 0
…