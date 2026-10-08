61 yoshli buvi "planka" mashqida 5 soat turib, jahon rekordini yangiladi (video)

·56·Dunyo
61 yoshli buvi "planka" mashqida 5 soat turib, jahon rekordini yangiladi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 61 yoshli kanadalik Donna Jin Uayld "planka" mashqida 5 soat turib, jahon rekordini yangiladi.
  • U o'zining avvalgi natijasini yaxshilab, ayollar o'rtasidagi rekordni yangi cho'qqiga olib chiqdi.
  • Donna Jin Uayld bir soat ichida 1575 marta "otjimaniye" bajarib, bu bo'yicha ham jahon rekordchisi hisoblanadi.
  • Uning maqsadi yoshlarga sog'lom turmush tarzi va irodaning ahamiyatini ko'rsatishdir.

Inson imkoniyatlari chegara bilmasligini kanadalik sportchi Donna Jin Uayld butun dunyoga yana bir bor isbotlab berdi. 61 yoshni qarshi olgan, 5 nafar farzandning onasi hamda 12 nabiraning buvisi eng murakkab statik mashqlardan biri bo‘lgan «planka» holatida naqd 5 soat davomida turib, navbatdagi hayratlanarli jahon rekordini o‘rnatdi.

Sportchi ushbu natijasi bilan nafaqat o‘zining avvalgi ko‘rsatkichini yangiladi, balki ayollar o‘rtasidagi rekordni yangi yuqori cho‘qqiga olib chiqib, ijtimoiy tarmoqlar va sport jamoatchiligini hayratda qoldirdi.

Temir iroda va rekord ko‘rsatkichlari

Donna Jin Uayldning ushbu tarixiy natijasi yuzlab tomoshabinlar va hakamlar ko‘z o‘ngida rasman qayd etildi:

  • Deyarli 5 soatlik to‘xtovsiz chidam: Sportchi tabloda 5 soatlik marragacha bo‘lgan vaqtni mukammal texnik holatda, tirsaklarda tayangan holda muvaffaqiyatli yakunladi;

  • O‘z rekordini o‘zi yangiladi: Donna avval ham ayollar o‘rtasida planka bo‘yicha jahon rekordi sohibasi bo‘lib kelgan va bu gal o‘z natijasini yanada yaxshiladi;

  • «Otjimaniye» bo‘yicha ham tengsiz: U nafaqat statik, balki dinamik mashqlarda ham yetakchi — sportchi bir soat ichida yerdan ko‘tarilish (otjimaniye) bo‘yicha ham jahon rekordchisi bo‘lib, 60 daqiqada naq 1 575 marta natija ko‘rsatgan.

Muvaffaqiyat kaliti — ulkan oilaviy qo‘llab-quvvatlov

Qahramonimizning bunday yuqori jismoniy barqarorligi zamirida katta va ahil oilasining samimiy daldasi yotadi:

  • Tribunalardagi nabiralar: Donnaning 5 farzandi va 12 nafar nabirasi barcha sinov daqiqalarida tribunada turib, uni tinimsiz qo‘llab-quvvatlab turdi hamda g‘alaba ruhini bag‘ishladi;

  • Yosh avlodga namuna: Sportchining ta’kidlashicha, uning maqsadi yoshlarga sog‘lom turmush tarzi, kundalik tartib va iroda har qanday yoshda ham yuksak cho‘qqilarni zabt etishga yordam berishini amalda ko‘rsatishdir.

Donna Jin Uayldning ushbu jasorati inson tanasining salohiyati pasportdagi yosh bilan emas, balki mehnat va qat’iyat bilan belgilanishini yana bir bor yaqqol namoyon etdi.

Donna Jin Uayldplanka jahon rekordiKanada sportchisijahon rekordi (planka)
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ko‘z yoshlarini tiya olmagan bolakay yuraklarni zabt etdiKo‘z yoshlarini tiya olmagan bolakay yuraklarni zabt etdi13 iyul 22:09Xitoyda kelin qaynonasini kaltaklab, to‘rt qovurg‘asini sindirdiXitoyda kelin qaynonasini kaltaklab, to‘rt qovurg‘asini sindirdi17 iyul 18:308 oktyabr - Dunyo taqvimini o‘zgartirgan muhim voqealar, bayramlar va tarixiy sanalar8 oktyabr - Dunyo taqvimini o‘zgartirgan muhim voqealar, bayramlar va tarixiy sanalarBugun 09:419 yoshli xitoylik bola Rubik kubigini 2,51 soniyada yig‘ib, jahon rekordini yangiladi (video)9 yoshli xitoylik bola Rubik kubigini 2,51 soniyada yig‘ib, jahon rekordini yangiladi (video)Bugun 09:17O‘zbekiston fuqarolari uchun Misrga kirish tartibi murakkablashishi mumkiO‘zbekiston fuqarolari uchun Misrga kirish tartibi murakkablashishi mumkiBugun 07:44Vladimir Norov Markaziy Osiyo nega bir tomonni tanlamasligi kerakligini tushuntirdiVladimir Norov Markaziy Osiyo nega bir tomonni tanlamasligi kerakligini tushuntirdiBugun 07:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?