16 oktyabrda ro‘y bergan olamshumul burilishlar va xalqaro bayramlar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 16-oktyabr kuni Butunjahon oziq-ovqat kuni, Butunjahon non kuni va AQShda Stiv Jobs kuni kabi xalqaro bayramlar nishonlanadi.
- Ushbu sanada 1853-yilda Turkiyaning Rossiyaga urush e’lon qilishi, 1923-yilda «The Walt Disney Company»ning tashkil topishi va 1964-yilda Xitoyning ilk yadro sinovi kabi muhim tarixiy voqealar ro‘y bergan.
- Bu kun insoniyatga tinchlik, ilm-fan yutuqlari va hayotiy ne’matlarni qadrlash zarurligini eslatadi.
Har bir kun insoniyat tarixida o‘chmas iz qoldirgan muhim siyosiy voqealar, buyuk kashfiyotlar hamda global ahamiyatga molik sanalar bilan yodda qoladi. Bugun, 16 oktyabr — dunyo bo‘ylab hayotiy ne’matlar qadrlanadigan, texnologik inqiloblar xotirlanadigan va tarix yo‘nalishini o‘zgartirgan qarorlar qabul qilingan kun hisoblanadi.
Xalqaro miqyosda nishonlanadigan muhim sanalar
Bugungi kunda sayyora bo‘ylab bir nechta ramziy va ijtimoiy ahamiyatga ega sanalar nishonlanmoqda:
Butunjahon oziq-ovqat kuni: 1945 yilda BMTning Oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi tashkiloti (FAO) tashkil etilgan kun munosabati bilan belgilangan bo‘lib, asosiy maqsad sayyoradagi ochlik muammosiga qarshi kurashish va oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlashdir;
Butunjahon non kuni: Insoniyatning eng qadimiy, muqaddas va hayotiy ne’mati bo‘lgan non mahsulotlariga ehtirom ko‘rsatish hamda nonvoylarning og‘ir mehnatini qadrlash maqsadida bayram qilinadi;
AQSHda Stiv Jobs kuni: Raqamli dunyo, smartfonlar va zamonaviy axborot texnologiyalarini tubdan o‘zgartirgan afsonaviy ixtirochi hamda «Apple» asoschisi xotirasiga bag‘ishlangan rasmiy kun.
16 oktyabr tarixi: Dunyoni o‘zgartirgan burilish nuqtalari
Ushbu sana bir qator ulkan tarixiy voqealarga guvoh bo‘lgan:
1853 yil — Turkiya Rossiyaga qarshi urush e’lon qildi: Usmonlilar imperiyasining ushbu qarori tarixda «Qrim urushi» nomi bilan mashhur bo‘lgan yirik xalqaro ixtilofga yo‘l ochdi va mintaqadagi geosiyosiy muvozanatni o‘zgartirib yubordi;
1923 yil — «The Walt Disney Company» tashkil topdi: Aka-uka Uolt va Roy Disneylar tomonidan kichik multiplikatsiya studiyasi sifatida asos solingan kompaniya keyinchalik jahon kinematografiyasi va media sanoatining eng qudratli imperiyasiga aylandi;
1964 yil — Xitoyning ilk yadro sinovi: Xitoy Xalq Respublikasi o‘zining «596» kodli loyihasi doirasida Lobnor poligonida ilk bor atom bombasini muvaffaqiyatli portlatdi va shu tariqa dunyodagi beshinchi rasmiy yadroviy davlat maqomini oldi.
Mazkur sana insoniyatga tinchlik, bunyodkorlik, ilm-fan yutuqlari va kundalik hayotda noz-ne’matlarni asrab-avaylash qanchalik zarur ekanini yana bir bor eslatadi.
Izohlar 0
…