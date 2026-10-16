16 oktyabrda ro‘y bergan olamshumul burilishlar va xalqaro bayramlar

·69·Dunyo
16 oktyabrda ro‘y bergan olamshumul burilishlar va xalqaro bayramlar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 16-oktyabr kuni Butunjahon oziq-ovqat kuni, Butunjahon non kuni va AQShda Stiv Jobs kuni kabi xalqaro bayramlar nishonlanadi.
  • Ushbu sanada 1853-yilda Turkiyaning Rossiyaga urush e’lon qilishi, 1923-yilda «The Walt Disney Company»ning tashkil topishi va 1964-yilda Xitoyning ilk yadro sinovi kabi muhim tarixiy voqealar ro‘y bergan.
  • Bu kun insoniyatga tinchlik, ilm-fan yutuqlari va hayotiy ne’matlarni qadrlash zarurligini eslatadi.

Har bir kun insoniyat tarixida o‘chmas iz qoldirgan muhim siyosiy voqealar, buyuk kashfiyotlar hamda global ahamiyatga molik sanalar bilan yodda qoladi. Bugun, 16 oktyabr — dunyo bo‘ylab hayotiy ne’matlar qadrlanadigan, texnologik inqiloblar xotirlanadigan va tarix yo‘nalishini o‘zgartirgan qarorlar qabul qilingan kun hisoblanadi.

Xalqaro miqyosda nishonlanadigan muhim sanalar

Bugungi kunda sayyora bo‘ylab bir nechta ramziy va ijtimoiy ahamiyatga ega sanalar nishonlanmoqda:

  • Butunjahon oziq-ovqat kuni: 1945 yilda BMTning Oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi tashkiloti (FAO) tashkil etilgan kun munosabati bilan belgilangan bo‘lib, asosiy maqsad sayyoradagi ochlik muammosiga qarshi kurashish va oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlashdir;

  • Butunjahon non kuni: Insoniyatning eng qadimiy, muqaddas va hayotiy ne’mati bo‘lgan non mahsulotlariga ehtirom ko‘rsatish hamda nonvoylarning og‘ir mehnatini qadrlash maqsadida bayram qilinadi;

  • AQSHda Stiv Jobs kuni: Raqamli dunyo, smartfonlar va zamonaviy axborot texnologiyalarini tubdan o‘zgartirgan afsonaviy ixtirochi hamda «Apple» asoschisi xotirasiga bag‘ishlangan rasmiy kun.

16 oktyabr tarixi: Dunyoni o‘zgartirgan burilish nuqtalari

Ushbu sana bir qator ulkan tarixiy voqealarga guvoh bo‘lgan:

  • 1853 yil — Turkiya Rossiyaga qarshi urush e’lon qildi: Usmonlilar imperiyasining ushbu qarori tarixda «Qrim urushi» nomi bilan mashhur bo‘lgan yirik xalqaro ixtilofga yo‘l ochdi va mintaqadagi geosiyosiy muvozanatni o‘zgartirib yubordi;

  • 1923 yil — «The Walt Disney Company» tashkil topdi: Aka-uka Uolt va Roy Disneylar tomonidan kichik multiplikatsiya studiyasi sifatida asos solingan kompaniya keyinchalik jahon kinematografiyasi va media sanoatining eng qudratli imperiyasiga aylandi;

  • 1964 yil — Xitoyning ilk yadro sinovi: Xitoy Xalq Respublikasi o‘zining «596» kodli loyihasi doirasida Lobnor poligonida ilk bor atom bombasini muvaffaqiyatli portlatdi va shu tariqa dunyodagi beshinchi rasmiy yadroviy davlat maqomini oldi.

Mazkur sana insoniyatga tinchlik, bunyodkorlik, ilm-fan yutuqlari va kundalik hayotda noz-ne’matlarni asrab-avaylash qanchalik zarur ekanini yana bir bor eslatadi.

16 oktyabrButunjahon oziq-ovqat kuniQrim urushiUolt Disney kompaniyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

15 oktyabr kuni tarixda qanday muhim voqealar yuz bergan?15 oktyabr kuni tarixda qanday muhim voqealar yuz bergan?Kecha 10:248 oktyabr - Dunyo taqvimini o‘zgartirgan muhim voqealar, bayramlar va tarixiy sanalar8 oktyabr - Dunyo taqvimini o‘zgartirgan muhim voqealar, bayramlar va tarixiy sanalar8 oktabr 09:41Aleksandr Vuchich parlamentni tarqatadi: Serbiyada saylovlar qachon?Aleksandr Vuchich parlamentni tarqatadi: Serbiyada saylovlar qachon?9 sentabr 11:54Angliya klubi darvozaboni Uganda podshohi bo‘ldi: Jorj Kamorasining shov-shuvli hayot yo‘li!Angliya klubi darvozaboni Uganda podshohi bo‘ldi: Jorj Kamorasining shov-shuvli hayot yo‘li!14 sentabr 11:52Xitoylik olimlar insonga cho‘chqaning jigari va buyragini ko‘chirib o‘tkazdiXitoylik olimlar insonga cho‘chqaning jigari va buyragini ko‘chirib o‘tkazdi10 iyun 07:18Xitoy dunyodagi eng yirik dengiz aeroporti loyihasini namoyish etdiXitoy dunyodagi eng yirik dengiz aeroporti loyihasini namoyish etdi29 may 10:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi