Odam savdosida gumonlangan o‘zbekistonlik ayol Turkiyada ushlandi

·2·Dunyo
Odam savdosida gumonlangan o‘zbekistonlik ayol Turkiyada ushlandi

Turkiyada xalqaro qidiruvda bo‘lgan O‘zbekiston fuqarosi M.X. qo‘lga olinib, belgilangan tartibda O‘zbekistonga qaytarildi. Bu haqda O‘zbekistonning Istanbul shahridagi Bosh konsulxonasi ma’lum qildi.

Qayd etilishicha, M.X. Jinoyat kodeksining odam savdosiga oid 135-moddasi hamda qonunga xilof ravishda chet elga chiqishni nazarda tutuvchi 223-moddasi bo‘yicha jinoyat sodir etganlikda ayblanib, xalqaro qidiruvga berilgan.

Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, u bir guruh shaxslar bilan oldindan til biriktirgan holda fuqarolarni turli va’dalar bilan aldab, Qozog‘iston orqali Tailand va Turkiyaga olib chiqishda ishtirok etgan. Shuningdek, jabrlanuvchilarni ushbu davlatlarda fohishalik bilan shug‘ullanishga jalb qilganlikda ayblanmoqda.

O‘zbekiston va Turkiya huquqni muhofaza qiluvchi organlari tomonidan o‘tkazilgan hamkorlikdagi tezkor-qidiruv tadbirlari natijasida M.X.ning qayerda ekani aniqlangan.

Shundan so‘ng u qo‘lga olinib, tegishli tartibda O‘zbekistonning vakolatli organlariga topshirilgan.

PPX xodimi ko‘chada ayol kishining sumkalarini ko‘tarib ketmoqda.
M.X.Turkiyaadam savdosiQozog‘iston orqali tailandga olib chiqish
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘z farzandini uy va mashina sotib olish evaziga sotishga kelishgan ota-onaga sud hukmi e’lon qilindiO‘z farzandini uy va mashina sotib olish evaziga sotishga kelishgan ota-onaga sud hukmi e’lon qilindi15 sentabr 22:00Avstraliyada bir buqa 300 ming AQSH dollariga sotildi: uning narxi nimasi bilan oqlanmoqda?Avstraliyada bir buqa 300 ming AQSH dollariga sotildi: uning narxi nimasi bilan oqlanmoqda?13 sentabr 01:14Bloger Nekoglay va uning rafiqasi giyohvand moddalar savdosida ayblanib qo‘lga olindiBloger Nekoglay va uning rafiqasi giyohvand moddalar savdosida ayblanib qo‘lga olindi22 sentabr 08:5916 kishining o‘limida gumonlangan «Chivin» laqabli erkak ayol qiyofasida qo‘lga tushdi16 kishining o‘limida gumonlangan «Chivin» laqabli erkak ayol qiyofasida qo‘lga tushdi5 oktabr 00:07Qozog‘istonda ayol hali tug‘ilmagan farzandini sotishga uringani aniqlandiQozog‘istonda ayol hali tug‘ilmagan farzandini sotishga uringani aniqlandi12 avgust 12:53Opasini zoʻrlab oʻldirganlikda gumonlangan oʻsmir hibsga olindiOpasini zoʻrlab oʻldirganlikda gumonlangan oʻsmir hibsga olindi2 may 18:44
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?