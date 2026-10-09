Dunyoning 1000 ta shahri tahlil qilindi: Hayot sifati bo‘yicha 1-o‘rinni qaysi shahar egalladi?

·92·Dunyo
Dunyoning 1000 ta shahri tahlil qilindi: Hayot sifati bo‘yicha 1-o‘rinni qaysi shahar egalladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Visual Capitalist tomonidan dunyoning 1000 ta shahri o'rganilib, hayot sifati bo'yicha Avstraliyaning Kanberra shahri birinchi o'rinni egalladi.
  • Kanberra yuqori maosh, kichik daromad tafovuti, davlat sektori barqarorligi, yuqori umr ko'rish davomiyligi va madaniy-dam olish maskanlarining ko'pligi bilan ajralib turadi.
  • Biroq, Kanberra umumiy Global Cities Index reytingida 45-o'rinni band etgan.

Xalqaro tahliliy platforma hisoblangan Visual Capitalist dunyoning 1000 ta yirik shahrini qamrab olgan keng ko‘lamli tadqiqot natijalarini e’lon qildi. Ushbu global hisobotda shaharlardagi hayot sifati aholi jon boshiga to‘g‘ri keladigan daromad, daromadlar tengsizligi, uy-joy xarajatlari, kutilayotgan umr davomiyligi, kriminogen vaziyat hamda madaniy-dam olish maskanlaridan foydalanish imkoniyatlari kabi muhim mezonlar asosida kompleks baholandi.

Reyting natijalariga ko‘ra, Avstraliya poytaxti Kanberra hayot sifati bo‘yicha sayyoramizning eng yaxshi shahri deb topildi, Yevropa markazlari esa kuchli pog‘onalarni deyarli to‘liq egalladi.

Kanberra nega yetakchi? Muvaffaqiyatning asosiy formulasi

Avstraliya poytaxtining 1000 ta shahar orasida peshqadamlikni qo‘lga kiritishiga quyidagi omillar asos bo‘ldi:

  • Yuqori maosh va kichik tafovut: Shaharda ish haqi darajasi yuqori bo‘lib, aholi qatlamlari o‘rtasidagi daromadlar tengsizligi nisbatan juda kichik;

  • Davlat sektori barqarorligi: Poytaxtda davlat muassasalariga tegishli, kafolatlangan va yuqori haq to‘lanadigan ish o‘rinlari ko‘pchilikni tashkil etadi;

  • Salomatlik va madaniyat: Shahar aholisining kutilayotgan umr ko‘rish davomiyligi juda yuqori bo‘lib, aholi jon boshiga to‘g‘ri keladigan dam olish va madaniy maskanlar soni bo‘yicha ham peshqadamlik qayd etilgan.

Biroq, tahlilchilar muhim farqni ta’kidlamoqda: Kanberra hayot sifati bo‘yicha 1-o‘rinda bo‘lsa-da, barcha iqtisodiy va infratuzilmaviy omillarni birlashtirgan Global Cities Index umumiy reytingida 45-o‘rinni egallagan.

Yevropa gegemonligi va Germaniya rekordi

Kuchli pog‘onalarda asosan Yevropa shaharlari mutlaq ustunlikni namoyish etdi:

  • Shimoliy va Markaziy Yevropa yetakchilari: Norvegiyaning Bergen va Oslo, Fransiyaning Grenobl hamda Shveysariyaning Bern shaharlari eng qulay hududlar sifatida e’tirof etildi;

  • Germaniyaning besh shahri: Drezden, Berlin, Myunxen, Shtutgart va Frayburg-im-Braysgau dastlabki 21 talik ro‘yxatidan joy oldi;

  • Shveysariya va Italiya muvaffaqiyati: Shveysariyaning Bern, Bazel va Syurix shaharlari top-20 likka, Italiyaning Venetsiya, Paduya va Genuya shaharlari esa top-30 talikka kirdi;

  • Moskvaning o‘rni: Rossiya poytaxti hayot sifati ko‘rsatkichlari bo‘yicha jahon reytingida 180-pog‘onani egalladi.

Yevropa qit’asidan tashqarida Avstraliyaning Kanberra va Sidney, AQSHning San-Xose va Sietl, Tayvanning Sinchju va Taybey shaharlari hamda Singapur yuqori natijalarni qayd etdi.

Dunyoning 1000 ta shahri tahlil qilindi: Hayot sifati bo‘yicha 1-o‘rinni qaysi shahar egalladi?

Top-30 talikdan tushib qolgan gigantlar: Uy-joy muammosi

Ko‘pchilik tomonidan yashash uchun eng jozibador deb hisoblanadigan ayrim mashhur shaharlar reytingning dastlabki o‘ttiztaligiga ham kira olmadi. Bunga asosiy sabab ko‘chmas mulkning haddan tashqari qimmatligi bo‘ldi:

  • Kopenhagen tanazzuli: Daniya poytaxti boshqaruv sifati bo‘yicha dunyoda 1-o‘rinda, umumiy reytingda esa 18-o‘rinda bo‘lishiga qaramay, hayot sifati bo‘yicha 160-pog‘onaga tushib ketdi. Oxford Economics tahliliga ko‘ra, uy-joy taklifining tanqisligi va narxlarning haddan ziyod balandligi shahar ko‘rsatkichlarini keskin pasaytirgan;

  • Vankuverning qulashi: Kanadaning Vankuver shahri umumiy indeksda 24-o‘rinni egallagan bo‘lsa-da, hayot sifati bo‘yicha 215-o‘ringa ravona bo‘ldi. Rivojlangan sayr va dam olish infratuzilmasi hamda yuqori umr ko‘rish ko‘rsatkichi ko‘chmas mulk bozoridagi og‘ir xarajatlar bosimini qoplay olmadi.

Ushbu global tadqiqot shuni ko‘rsatmoqdaki, zamonaviy dunyoda faqatgina yuqori texnologiyalar yoki go‘zal tabiat shahar aholisining baxtli yashashiga kafolat bera olmaydi — arzon uy-joy va adolatli daromadlar taqsimoti inson qulayligining hal qiluvchi shartiga aylanmoqda.

Visual CapitalistKanberraGlobal Cities IndexOxford Economics
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkent dunyo shaharlari reytingida nechanchi o‘rinni egalladi?Toshkent dunyo shaharlari reytingida nechanchi o‘rinni egalladi?26 sentabr 13:18Neft $100 dan oshdi, gaz esa $1000 ga yetdi: Husiylar port va quvurlarni yopdi...Neft $100 dan oshdi, gaz esa $1000 ga yetdi: Husiylar port va quvurlarni yopdi...12 sentabr 17:04Misr Yevropa gazini ilib ketmoqda: Afrika giganti AQSHdan SPG importi bo‘yicha rekord o‘rnatdiMisr Yevropa gazini ilib ketmoqda: Afrika giganti AQSHdan SPG importi bo‘yicha rekord o‘rnatdi16 sentabr 08:05Dunyodagi eng yaxshi mehmonxona qaysi ekani aniqlandiDunyodagi eng yaxshi mehmonxona qaysi ekani aniqlandi21 sentabr 09:27Pentagon 21 mlrd dollarlik shartnoma tuzdi: AQSH armiyasida qurol tanqisligi boshlandimi?Pentagon 21 mlrd dollarlik shartnoma tuzdi: AQSH armiyasida qurol tanqisligi boshlandimi?29 sentabr 10:06Markaziy Osiyoda yashash uchun qaysi davlat eng qulay?Markaziy Osiyoda yashash uchun qaysi davlat eng qulay?9 avgust 16:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?