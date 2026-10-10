Italiyada 5 million yevrolik 30 ming shisha vino o‘g‘irlandi
Italiyaning Toskana viloyatida joylashgan vino ishlab chiqaruvchi korxona omboridan umumiy qiymati 5 million yevro bo‘lgan 30 ming shisha vino o‘g‘irlab ketildi. Hodisa ko‘lami va o‘g‘irlangan mahsulotlar qiymati sababli ushbu jinoyat Italiya tarixidagi eng yirik vino o‘g‘riliklaridan biri sifatida baholanmoqda. Bu haqda “Financial Times” nashri xabar berdi.
Qayd etilishicha, voqea joriy yilning 4 oktyabriga o‘tar kechasi Italiyadagi eng qadimiy vino ishlab chiqaruvchi korxonalardan biri — Marchesi Antinori omborida sodir bo‘lgan. Niqob taqqan yetti nafar erkak xavfsizlik signalizatsiyasini o‘chirib, Tignanello, Solaia va Guado al Tasso kabi mashhur vinolar joylangan qutilarni ikkita yirik yuk mashinasiga ortib, hodisa joyidan olib chiqib ketgan.
E’tiborlisi, o‘g‘rilik korxona xorijdagi mijozlariga o‘zining eng qimmat vinolaridan tashkil topgan katta partiyani jo‘natishga tayyorgarlik ko‘rayotgan bir paytda sodir etilgan. Nashr ma’lumotlariga ko‘ra, o‘g‘irlangan vinolarning bir shishasi chakana savdoda 150 yevrodan 500 yevrogacha baholanadi. Shu bois jinoyatchilar qo‘lga kiritgan mahsulotning umumiy qiymati juda katta miqdorni tashkil etadi.
Ma’lum qilinishicha, jinoyat jarayoni kuzatuv kameralariga ham muhrlangan. Ayni paytda politsiya hodisa yuzasidan tergov harakatlarini olib bormoqda. Biroq hozirgacha gumonlanuvchilarning shaxsi aniqlanmagan va ular qo‘lga olinmagan.
Marchesi Antinori bosh direktori Renso Kotarella o‘g‘irlangan vinolarni topishga hali ham umid borligini bildirgan. Uning ta’kidlashicha, bunday katta miqdordagi yukning izsiz yo‘qolib qolishi qiyin. Shuningdek, u qimmatbaho mahsulotlarni jahon bozorida e’tiborni tortmasdan sotish oson bo‘lmasligini aytgan.
«Biz hali ham vinolarni topishga umid qilyapmiz. Ikkita yuk mashinasi shunchaki izsiz yo‘qolib qolmaydi. Bu vinolar juda qimmatli. Bunday katta miqdordagi mahsulotni butun dunyo bo‘ylab e’tiborni tortmasdan qanday sotish mumkinligini tasavvur qila olmayman», — degan Renso Kotarella.
Kompaniya vakillarining fikricha, mazkur hodisa Italiya tarixidagi eng yirik vino o‘g‘riliklaridan biri hisoblanadi. “Financial Times” esa o‘g‘irlangan shishalar soni va mahsulotning umumiy qiymatini inobatga olganda, bu jinoyat nafaqat Italiyada, balki butun dunyodagi eng yirik vino o‘g‘riliklaridan biri bo‘lishi mumkinligini qayd etgan.
Italiyada vino o‘g‘riliklari avval ham sodir bo‘lgan. Biroq bunday jinoyatlarga qo‘l urgan shaxslar, odatda, Mishlen yulduzlariga ega restoranlar hamda qimmatbaho vinolar saqlanadigan maxsus yerto‘lalarni nishonga olishgan. Ammo 2026 yil yozidan boshlab jinoyatchilarning e’tibori vino ishlab chiqaruvchi korxonalarga ham qaratila boshlagan.
Jumladan, Banfi di Montalcino vino zavodining Pemont viloyatidagi omboridan 3 ming shisha Alta Langa vinosi o‘g‘irlangan. Kompaniya vakillari o‘g‘rilar mahsulotlarni tasodifan tanlamaganini, balki shishalarni sinchkovlik bilan saralab, nima qilayotganini yaxshi bilgan holda harakat qilganini ta’kidlashgan.
Shuningdek, sentyabr oyida to‘rt nafar o‘g‘ri Conterno Fantino vino zavodiga ham hujum qilib, u yerdan 3 ming shisha Barolo vinosini olib ketgan. So‘nggi hodisalar Italiyada qimmatbaho vinolar ishlab chiqaruvchi korxonalar omborlari ham o‘g‘rilar nishoniga aylanayotganini ko‘rsatmoqda.
Izohlar 0
…