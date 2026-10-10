Italiyada 5 million yevrolik 30 ming shisha vino o‘g‘irlandi

·1·Dunyo
Italiyada 5 million yevrolik 30 ming shisha vino o‘g‘irlandi

Italiyaning Toskana viloyatida joylashgan vino ishlab chiqaruvchi korxona omboridan umumiy qiymati 5 million yevro bo‘lgan 30 ming shisha vino o‘g‘irlab ketildi. Hodisa ko‘lami va o‘g‘irlangan mahsulotlar qiymati sababli ushbu jinoyat Italiya tarixidagi eng yirik vino o‘g‘riliklaridan biri sifatida baholanmoqda. Bu haqda “Financial Times” nashri xabar berdi.

Qayd etilishicha, voqea joriy yilning 4 oktyabriga o‘tar kechasi Italiyadagi eng qadimiy vino ishlab chiqaruvchi korxonalardan biri — Marchesi Antinori omborida sodir bo‘lgan. Niqob taqqan yetti nafar erkak xavfsizlik signalizatsiyasini o‘chirib, Tignanello, Solaia va Guado al Tasso kabi mashhur vinolar joylangan qutilarni ikkita yirik yuk mashinasiga ortib, hodisa joyidan olib chiqib ketgan.

E’tiborlisi, o‘g‘rilik korxona xorijdagi mijozlariga o‘zining eng qimmat vinolaridan tashkil topgan katta partiyani jo‘natishga tayyorgarlik ko‘rayotgan bir paytda sodir etilgan. Nashr ma’lumotlariga ko‘ra, o‘g‘irlangan vinolarning bir shishasi chakana savdoda 150 yevrodan 500 yevrogacha baholanadi. Shu bois jinoyatchilar qo‘lga kiritgan mahsulotning umumiy qiymati juda katta miqdorni tashkil etadi.

Ma’lum qilinishicha, jinoyat jarayoni kuzatuv kameralariga ham muhrlangan. Ayni paytda politsiya hodisa yuzasidan tergov harakatlarini olib bormoqda. Biroq hozirgacha gumonlanuvchilarning shaxsi aniqlanmagan va ular qo‘lga olinmagan.

Marchesi Antinori bosh direktori Renso Kotarella o‘g‘irlangan vinolarni topishga hali ham umid borligini bildirgan. Uning ta’kidlashicha, bunday katta miqdordagi yukning izsiz yo‘qolib qolishi qiyin. Shuningdek, u qimmatbaho mahsulotlarni jahon bozorida e’tiborni tortmasdan sotish oson bo‘lmasligini aytgan.

«Biz hali ham vinolarni topishga umid qilyapmiz. Ikkita yuk mashinasi shunchaki izsiz yo‘qolib qolmaydi. Bu vinolar juda qimmatli. Bunday katta miqdordagi mahsulotni butun dunyo bo‘ylab e’tiborni tortmasdan qanday sotish mumkinligini tasavvur qila olmayman», — degan Renso Kotarella.

Kompaniya vakillarining fikricha, mazkur hodisa Italiya tarixidagi eng yirik vino o‘g‘riliklaridan biri hisoblanadi. “Financial Times” esa o‘g‘irlangan shishalar soni va mahsulotning umumiy qiymatini inobatga olganda, bu jinoyat nafaqat Italiyada, balki butun dunyodagi eng yirik vino o‘g‘riliklaridan biri bo‘lishi mumkinligini qayd etgan.

Italiyada vino o‘g‘riliklari avval ham sodir bo‘lgan. Biroq bunday jinoyatlarga qo‘l urgan shaxslar, odatda, Mishlen yulduzlariga ega restoranlar hamda qimmatbaho vinolar saqlanadigan maxsus yerto‘lalarni nishonga olishgan. Ammo 2026 yil yozidan boshlab jinoyatchilarning e’tibori vino ishlab chiqaruvchi korxonalarga ham qaratila boshlagan.

Jumladan, Banfi di Montalcino vino zavodining Pemont viloyatidagi omboridan 3 ming shisha Alta Langa vinosi o‘g‘irlangan. Kompaniya vakillari o‘g‘rilar mahsulotlarni tasodifan tanlamaganini, balki shishalarni sinchkovlik bilan saralab, nima qilayotganini yaxshi bilgan holda harakat qilganini ta’kidlashgan.

Shuningdek, sentyabr oyida to‘rt nafar o‘g‘ri Conterno Fantino vino zavodiga ham hujum qilib, u yerdan 3 ming shisha Barolo vinosini olib ketgan. So‘nggi hodisalar Italiyada qimmatbaho vinolar ishlab chiqaruvchi korxonalar omborlari ham o‘g‘rilar nishoniga aylanayotganini ko‘rsatmoqda.

Marchesi AntinoriTignanellovino o‘g‘rilikFinancial Times
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vengriya Ukrainaning YEIga qo‘shilishi bo‘yicha muzokaralarni yana blokladiVengriya Ukrainaning YEIga qo‘shilishi bo‘yicha muzokaralarni yana blokladi29 iyul 14:55Donald Tramp Eron bilan tinchlik kelishuvi bo‘yicha qat’iy bayonot berdiDonald Tramp Eron bilan tinchlik kelishuvi bo‘yicha qat’iy bayonot berdi8 iyun 11:09Chexiyada g‘ayrioddiy tomosha: zinadan 300 litr vino oqizildiChexiyada g‘ayrioddiy tomosha: zinadan 300 litr vino oqizildi15 sentabr 22:04To‘lov o‘tmadi: xaridor 9 ming dollarlik vinolarni sindirdiTo‘lov o‘tmadi: xaridor 9 ming dollarlik vinolarni sindirdi16 sentabr 18:51Ko‘zi deyarli ko‘rmaydigan erkak mast holda 241 km mashina haydadiKo‘zi deyarli ko‘rmaydigan erkak mast holda 241 km mashina haydadi7 oktabr 19:35Dunyoda vino iste’moli keskin pasayib ketdiDunyoda vino iste’moli keskin pasayib ketdi14 may 15:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi