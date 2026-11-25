Ikkiga bo‘linsa ham yashab qoladigan jonzot: planariyaning noodatiy qobiliyati
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Planariya deb ataluvchi yassi chuvalchanglar tanasi bo‘laklarga ajralganda ham ularning har biridan yangi organizm rivojlanishiga imkon beruvchi noyob regeneratsiya qobiliyatiga ega.
- Bu jarayonda neoblastlar deb nomlanuvchi maxsus ildiz hujayralar muhim rol o‘ynab, yo‘qotilgan bosh, asab tizimi va boshqa a’zolarni qayta shakllantiradi.
- Ayrim turlar bu xususiyatdan nafaqat jarohatlanganda, balki tabiiy ko‘payish jarayonida ham foydalanadi.
Tabiatda shunday jonzot borki, uning tanasi bir necha bo‘lakka ajralgan taqdirda ham, ayrim turlarida har bir bo‘lakdan yangi tirik organizm rivojlanishi mumkin. Gap planariya deb ataladigan mayda yassi chuvalchanglar haqida ketmoqda. Ularning eng hayratlanarli xususiyati — yo‘qotilgan tana qismlarini qayta tiklash qobiliyatidir.
Planariyalar, asosan, chuchuk suv havzalarida yashaydigan yassi chuvalchanglar hisoblanadi. Ular ko‘pincha ko‘zga tashlanmaydigan darajada kichik bo‘lsa-da, biologiya olamida regeneratsiya qobiliyati bilan mashhur. Masalan, kuchli regeneratsiya xususiyatiga ega ayrim planariyalarning tanasi bosh va dum qismlariga ajratilsa, har bir bo‘lak yetishmayotgan a’zolarini qayta hosil qilib, mustaqil organizmga aylanishi mumkin.
Bu jarayonda chuvalchang tanasidagi maxsus ildiz hujayralar — neoblastlar muhim rol o‘ynaydi. Ular turli xil hujayralarga aylanish xususiyatiga ega. Shu sababli tananing shikastlangan qismida yangi to‘qimalar, jumladan, bosh, asab tizimi va boshqa zarur a’zolar qayta shakllanadi.
Olimlarning tadqiqotlariga ko‘ra, ayrim planariyalar juda kichik tana bo‘lagidan ham butun organizmni qayta tiklay oladi. Yangi boshning shakllanishi esa tur va sharoitga qarab, taxminan bir-ikki hafta davom etishi mumkin. Dastlab yangi hosil bo‘lgan organizm avvalgisiga nisbatan kichikroq bo‘ladi, keyin oziqlanish va o‘sish hisobiga kattalashadi.
Ushbu hodisa regeneratsiya deb ataladi. Bu — organizmning jarohat yoki shikastlanish tufayli yo‘qotgan to‘qima va a’zolarini qayta tiklash qobiliyatidir.
Qizig‘i, ayrim planariyalar bu xususiyatdan faqat jarohatdan keyin emas, balki ko‘payish jarayonida ham foydalanadi. Ular tanasini tabiiy ravishda ikki qismga ajratadi, keyin esa har bir bo‘lak yetishmayotgan qismlarini tiklab, yangi chuvalchangga aylanadi.
Shu sababli planariyalar hozir ham olimlar tomonidan o‘rganilmoqda. Ularning regeneratsiya mexanizmini tushunish hujayralarning yangilanishi, to‘qimalarning tiklanishi va kelajakdagi tibbiy tadqiqotlar uchun muhim ma’lumotlar berishi mumkin.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…