Yevropa Ittifoqi Rossiyaga qarshi 11 ta kripto platformani taqiqlamoqchi
Yevropa Ittifoqi Rossiyaga qarshi 21-sanksiyalar paketi doirasida 11 ta kripto platformada tranzaksiyalarni taqiqlashni taklif qildi. Yevropa Komissiyasi vitse-prezidenti hamda tashqi ishlar va xavfsizlik siyosati boʻyicha oliy vakili Kaja Kallas banklar, qurol ishlab chiqaruvchilar, neft treyderlari va neftni qayta ishlash zavodlariga qaratilgan yangi choralarni eʼlon qildi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
“Biz ayrim uchinchi davlatlar uchun kripto-aktiv xizmatlariga qoʻyilgan taqiqni kuchaytiramiz, yangi cheklovlarni joriy etamiz va 11 ta kripto platformadagi tranzaksiyalarni taqiqlaymiz”, deb yozdi Kallas X ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida. Ushbu taklif Yevropa Ittifoqining sanksiyalar kampaniyasini Rossiya banklari va energiya daromadlaridan tashqari, Moskvaga Ukrainadagi urush tufayli oʻrnatilgan cheklovlarni chetlab oʻtishga yordam berayotgan kripto firmalarga ham kengaytiradi.
Yevropa Komissiyasi prezidenti Ursula von der Leyen ushbu paketga yana 31 ta Rossiya banki va uchinchi davlatlardagi 20 ta tuzilma, jumladan, banklar, kripto platformalar va neft treyderlari kiritilganini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, ushbu nishonlar sanksiyaga tushgan Rossiya jismoniy va yuridik shaxslariga xizmat koʻrsatgan yoki YeI choralarini chetlab oʻtishga koʻmaklashgan.
Ushbu taklif Buyuk Britaniyaning 26-may kuni HTX birjasi ortida turgan Huobi Global S.A. kompaniyasiga qarshi sanksiyalaridan soʻng eʼlon qilindi. Britaniya rasmiylari HTX Rossiya hukumati bilan bogʻliq moliyaviy tarmoqlarni qoʻllab-quvvatlagan deb gumon qilmoqda. Xususan, birja sanksiya ostidagi Garantex va A7 Limited Liability Company orqali mablagʻ oʻtkazishda ayblanmoqda.
Global Ledger hisobotiga koʻra, HTX 2021-yildan 2026-yil mayigacha taxminan 21,06 milliard dollarlik yuqori xavfli kripto oqimlarini qayta ishlagan. Ushbu summaning kamida 7,64 milliard dollari Rossiyaning yuqori xavfli subyektlari va darknet bozorlari, jumladan, Garantex va Hydra bilan bogʻliq ekani aytilmoqda. HTX esa bu ayblovlarni rad etib, sanksiyaga tushgan tuzilma onlayn birjadan alohida ekanini taʼkidlamoqda.
…