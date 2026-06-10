Yevropa Ittifoqi Rossiyaga qarshi 11 ta kripto platformani taqiqlamoqchi

·0·Iqtisodiyot
Yevropa Ittifoqi Rossiyaga qarshi 11 ta kripto platformani taqiqlamoqchi

Yevropa Ittifoqi Rossiyaga qarshi 21-sanksiyalar paketi doirasida 11 ta kripto platformada tranzaksiyalarni taqiqlashni taklif qildi. Yevropa Komissiyasi vitse-prezidenti hamda tashqi ishlar va xavfsizlik siyosati boʻyicha oliy vakili Kaja Kallas banklar, qurol ishlab chiqaruvchilar, neft treyderlari va neftni qayta ishlash zavodlariga qaratilgan yangi choralarni eʼlon qildi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

“Biz ayrim uchinchi davlatlar uchun kripto-aktiv xizmatlariga qoʻyilgan taqiqni kuchaytiramiz, yangi cheklovlarni joriy etamiz va 11 ta kripto platformadagi tranzaksiyalarni taqiqlaymiz”, deb yozdi Kallas X ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida. Ushbu taklif Yevropa Ittifoqining sanksiyalar kampaniyasini Rossiya banklari va energiya daromadlaridan tashqari, Moskvaga Ukrainadagi urush tufayli oʻrnatilgan cheklovlarni chetlab oʻtishga yordam berayotgan kripto firmalarga ham kengaytiradi.

Yevropa Komissiyasi prezidenti Ursula von der Leyen ushbu paketga yana 31 ta Rossiya banki va uchinchi davlatlardagi 20 ta tuzilma, jumladan, banklar, kripto platformalar va neft treyderlari kiritilganini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, ushbu nishonlar sanksiyaga tushgan Rossiya jismoniy va yuridik shaxslariga xizmat koʻrsatgan yoki YeI choralarini chetlab oʻtishga koʻmaklashgan.

Ushbu taklif Buyuk Britaniyaning 26-may kuni HTX birjasi ortida turgan Huobi Global S.A. kompaniyasiga qarshi sanksiyalaridan soʻng eʼlon qilindi. Britaniya rasmiylari HTX Rossiya hukumati bilan bogʻliq moliyaviy tarmoqlarni qoʻllab-quvvatlagan deb gumon qilmoqda. Xususan, birja sanksiya ostidagi Garantex va A7 Limited Liability Company orqali mablagʻ oʻtkazishda ayblanmoqda.

Global Ledger hisobotiga koʻra, HTX 2021-yildan 2026-yil mayigacha taxminan 21,06 milliard dollarlik yuqori xavfli kripto oqimlarini qayta ishlagan. Ushbu summaning kamida 7,64 milliard dollari Rossiyaning yuqori xavfli subyektlari va darknet bozorlari, jumladan, Garantex va Hydra bilan bogʻliq ekani aytilmoqda. HTX esa bu ayblovlarni rad etib, sanksiyaga tushgan tuzilma onlayn birjadan alohida ekanini taʼkidlamoqda.

Yevropa IttifoqiSanksiyaKriptoRossiyaIqtisodiyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda inflyatsiya darajasi tarixiy minimum ko‘rsatkichini yangiladiO‘zbekistonda inflyatsiya darajasi tarixiy minimum ko‘rsatkichini yangiladiBugun, 08:32Chainalysis va Janubiy Koreya politsiyasi kripto-jinoyatchilikka qarshi birlashdiChainalysis va Janubiy Koreya politsiyasi kripto-jinoyatchilikka qarshi birlashdiBugun, 07:17Hyperliquid va Paradigm GENIUS qonunidagi cheklovlarni qayta koʻrib chiqishga chaqirdiHyperliquid va Paradigm GENIUS qonunidagi cheklovlarni qayta koʻrib chiqishga chaqirdiBugun, 07:16Insayderlik savdosini butunlay taqiqlash bashorat bozorlariga zarar yetkazadiInsayderlik savdosini butunlay taqiqlash bashorat bozorlariga zarar yetkazadiBugun, 06:13Bitcoin narxi Fed stavkalari va bozor bosimi ostida: Kelajakda nima kutilmoqdaBitcoin narxi Fed stavkalari va bozor bosimi ostida: Kelajakda nima kutilmoqdaBugun, 05:5711 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda11 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqdaBugun, 05:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi