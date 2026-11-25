Ko‘zoynagini yo‘qotishdan charchagan ayol peshonasiga ilgak yopishtirib internetda mashhur bo‘ldi (video)
Bir ayolning ko‘zoynagini doimo yonida saqlash uchun topgan g‘ayrioddiy usuli ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘ldi. Uning oddiy muammoga noodatiy yechim topgani ko‘pchilikni kuldirdi.
Ma’lum bo‘lishicha, ayol ko‘zoynagini tez-tez qayerga qo‘yganini unutib qo‘yish yoki uni qayta-qayta yechib, yana taqish zaruratidan charchagan. Nihoyat, u bu muammoga o‘ziga xos yechim topgan: peshonasiga yopishqoq ilgak o‘rnatib, ko‘zoynagini kerak bo‘lmagan paytda shu ilgakka ilib qo‘yishni ma’qul ko‘rgan.
Shu tariqa ko‘zoynakni har safar stolga qo‘yish, sumkadan izlash yoki qayerdadir unutib qoldirish ehtimoli kamayadi. Eng qizig‘i, ayolning bu usuli tashqi ko‘rinishi jihatidan noodatiy bo‘lsa-da, kundalik hayotdagi kichik noqulaylikka ijodiy yondashuv sifatida e’tibor tortdi.
Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari ham bu holatga befarq qolmadi. Ayrimlar ayolning topqirligiga qoyil qolgan bo‘lsa, boshqalar uning usulini hazil bilan izohlab, ko‘zoynakni saqlashning bunday yo‘lini avval ko‘rmaganini yozmoqda.
Aslida, ko‘zoynakni yo‘qotmaslik yoki yechilgan paytda qulay saqlash uchun maxsus zanjirlar, tasmalari va ushlagichlar ham mavjud. Biroq ayol tanlagan noodatiy usulning ijtimoiy tarmoqlarda alohida qiziqish uyg‘otgani uning kutilmagan yechimi bilan bog‘liq.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…