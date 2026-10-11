Telegram asoschisi Pavel Durov 42 yoshda: u qanday qilib dunyoni zabt etdi?

·1·Dunyo
Telegram asoschisi Pavel Durov 42 yoshda: u qanday qilib dunyoni zabt etdi?

Telegram messenjeri asoschisi, dasturchi va tadbirkor Pavel Durov 2026 yil 10 oktyabr kuni 42 yoshini qarshi oldi. U 1984 yil 10 oktyabrda tug‘ilgan va zamonaviy texnologiyalar olamidagi taniqli shaxslardan biriga aylangan.

Durov dastlab Rossiyada "VKontakte" ijtimoiy tarmog‘ini yaratish orqali tanilgan. 2013 yilda esa u akasi Nikolay Durov bilan birgalikda Telegram messenjeriga asos solgan. Platforma tezkor xabar almashish, katta hajmdagi fayllarni yuborish, kanallar va guruhlar orqali keng auditoriyaga murojaat qilish imkoniyatlari bilan mashhurlikka erishdi.

Telegramning asosiy xususiyatlaridan biri foydalanuvchilarning shaxsiy ma’lumotlari va muloqot maxfiyligiga alohida e’tibor qaratilishidir. Biroq maxfiylik darajasi suhbat turiga qarab farq qiladi: odatiy chatlar va maxfiy chatlar bir xil himoya usulidan foydalanmaydi.

Bugungi kunda Telegram dunyoning turli mamlakatlarida yangiliklar, ta’lim, biznes va kundalik muloqot uchun ishlatiladigan yirik platformalardan biridir. Pavel Durov esa o‘zining mustaqillik, internet erkinligi va foydalanuvchi maxfiyligiga oid qarashlari bilan ham ko‘p muhokama qilinadi.

Pavel DurovTelegramVKontakteNikolay Durov
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Telegram nima sababdan App Storeʼdan vaqtincha olib tashlandiTelegram nima sababdan App Storeʼdan vaqtincha olib tashlandi5 avgust 01:56Rossiyaning «KodДурова» nashri «Kod.ру» deb oʻzgartirildiRossiyaning «KodДурова» nashri «Kod.ру» deb oʻzgartirildi1 avgust 10:50Pavel Durov terrorchilar roʻyxatiga kiritildiPavel Durov terrorchilar roʻyxatiga kiritildi31 iyul 09:21Pavel Durovga Rossiyada og‘ir ayblov qo‘yildi: «Terrorchilikka ko‘maklashish» moddasiPavel Durovga Rossiyada og‘ir ayblov qo‘yildi: «Terrorchilikka ko‘maklashish» moddasi29 iyul 12:12Telegram asoschisi Pavel Durov xalqaro qidiruvga berildiTelegram asoschisi Pavel Durov xalqaro qidiruvga berildi29 iyul 11:23Telegramʻda inqilob: Pavel Durov bir milliard foydalanuvchi uchun Gram hamyonini eʼlon qildiTelegramʻda inqilob: Pavel Durov bir milliard foydalanuvchi uchun Gram hamyonini eʼlon qildi21 iyul 21:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi