Telegram asoschisi Pavel Durov 42 yoshda: u qanday qilib dunyoni zabt etdi?
Telegram messenjeri asoschisi, dasturchi va tadbirkor Pavel Durov 2026 yil 10 oktyabr kuni 42 yoshini qarshi oldi. U 1984 yil 10 oktyabrda tug‘ilgan va zamonaviy texnologiyalar olamidagi taniqli shaxslardan biriga aylangan.
Durov dastlab Rossiyada "VKontakte" ijtimoiy tarmog‘ini yaratish orqali tanilgan. 2013 yilda esa u akasi Nikolay Durov bilan birgalikda Telegram messenjeriga asos solgan. Platforma tezkor xabar almashish, katta hajmdagi fayllarni yuborish, kanallar va guruhlar orqali keng auditoriyaga murojaat qilish imkoniyatlari bilan mashhurlikka erishdi.
Telegramning asosiy xususiyatlaridan biri foydalanuvchilarning shaxsiy ma’lumotlari va muloqot maxfiyligiga alohida e’tibor qaratilishidir. Biroq maxfiylik darajasi suhbat turiga qarab farq qiladi: odatiy chatlar va maxfiy chatlar bir xil himoya usulidan foydalanmaydi.
Bugungi kunda Telegram dunyoning turli mamlakatlarida yangiliklar, ta’lim, biznes va kundalik muloqot uchun ishlatiladigan yirik platformalardan biridir. Pavel Durov esa o‘zining mustaqillik, internet erkinligi va foydalanuvchi maxfiyligiga oid qarashlari bilan ham ko‘p muhokama qilinadi.
Izohlar 0
…