Jahon toji uchun: Sindarov qora donalarda Gukesh bilan 2-partiyada ham durang o‘ynadi
Shveysariyaning Jeneva shahrida shaxmat bo‘yicha Jahon chempionligi toji uchun o‘zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindarov hamda amaldagi Jahon chempioni, hindistonlik Gukesh Dommaraju o‘rtasidagi murosasiz bahs davom etmoqda.
Qora donalardagi ishonchli harakat va ketma-ket ikkinchi durang
25 noyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00 da start olgan ikkinchi partiya qariyb ikki soat — 20:57 ga qadar davom etdi. Ushbu bellashuvda qora donalarda harakat qilgan hamyurtimiz raqibiga hech qanday imkoniyat qoldirmadi va tomonlar yana durangga imzo chekishdi.
Eslatib o‘tamiz, grossmeysterlar o‘rtasidagi 1-partiyada ham murosa ko‘chasi tanlangan edi. Shu tariqa, ikki turdan so‘ng umumiy hisob tengligicha qolmoqda — 1:1.
Jahon chempionligi matchi jadvali va natijalari
Ko‘rsatkichlar
Tafsilotlar va natijalar
Qarama-qarshilik
Javohir Sindarov — Gukesh Dommaraju
2-partiya sanasi va vaqti
25 noyabr, 19:00 — 20:57 (Toshkent vaqti bilan)
2-partiya natijasi
Durang (Javohir Sindarov qora donalarda o‘ynadi)
Matchdagi umumiy hisob
1 : 1 (1- va 2-partiyalar durang bilan yakunlandi)
Navbatdagi 3-partiya
26 noyabr, soat 19:00 (Toshkent vaqti bilan)
Tarixiy ma’lumot
Ma’lumot uchun, hindistonlik grossmeyster Gukesh Dommaraju 2024 yilning dekabr oyida Singapurda bo‘lib o‘tgan chempionlik matchida qo‘lga kiritgan Jahon chempioni unvonini ilk bor himoya qilmoqda. Ikki yosh yulduz o‘rtasidagi hal qiluvchi kurash ertaga, 26 noyabr kuni 3-partiya bahslari bilan davom ettiriladi.
Sizningcha, qora donalarda ishonchli durangga erishgan Javohir Sindarov ertangi 3-partiyada oq donalar ustunligidan foydalanib, matchda hisobni ochishga muvaffaq bo‘ladimi?
O‘z taxminlaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek shaxmati muxlislariga ushbu qaynoq xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…