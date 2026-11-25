«Salohiyatiga zarracha shubham yo‘q»: Pep Gvardiola Karlo Anchelottini qo‘llab-quvvatladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xosep Gvardiola Braziliya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Karlo Anchelottini tanqidlarga qarshi himoya qilib, uning murabbiylik salohiyatiga to‘liq ishonch bildirdi.
- Gvardiola italiyalik mutaxassisga yangi madaniyat va muhitga moslashib, ish jarayonini to‘liq yo‘lga qo‘yishi uchun vaqt kerakligini ta’kidladi.
- U Karloni jamoani boshqarish bo‘yicha birinchi raqamli mutaxassis deb atadi.
«Barselona» va «Manchester Siti» klublarining sobiq bosh murabbiyi Xosep Gvardiola hozirda Braziliya milliy terma jamoasini boshqarayotgan italiyalik tajribali mutaxassis Karlo Anchelottiga nisbatan bo‘layotgan tanqidlar fonida hamkasbini himoya qilib chiqdi.
«Boshqa madaniyatga ega mamlakatda ishni yo‘lga qo‘yish uchun vaqt kerak»
Braziliya futboli afsonasi Romario bilan suhbatda Gvardiola Anchelottining murabbiylik mahoratini yuqori baholab, unga moslashish uchun muhlat berish zarurligini ta’kidladi:
«Anchelottiga ko‘proq vaqt kerak. Men Karlo bilan ko‘p marta uchrashganman va u meni million marta mag‘lub etgan. U — ajoyib inson, uning salohiyatiga zarracha shubham yo‘q. Anchelotti boshqa madaniyatga ega mamlakatga keldi. Ba’zan ish jarayonini yo‘lga qo‘yish uchun ko‘proq vaqt talab etiladi.
Unga nisbatan shubha bildira olmayman. Ko‘pchilik Karloni jamoani boshqarish borasida birinchi raqamli mutaxassis deb hisoblaydi.», — dedi Xosep Gvardiola (Romarioga bergan intervyusidan).
Karlo Anchelottining Braziliyadagi faoliyati va asosiy faktlar
Ko‘rsatkichlar
Tafsilotlar va faktlar
Murabbiy
Karlo Anchelotti (67 yosh)
Joriy lavozimi
Braziliya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi
Tayinlangan sana
2025 yil may oyi
Gvardiolaning bahosi
Jamoani boshqarish bo‘yicha birinchi raqamli mutaxassis; yangi muhit va madaniyatga moslashishi uchun vaqt zarur
Manba
Romario (Romario TV) uchun berilgan intervyu
Eslatib o‘tamiz, 67 yoshli italiyalik mutaxassis 2025 yilning may oyida «pentakampeonlar» boshqaruviga kelgan edi.
Sizningcha, Pep Gvardiola haqmi — Karlo Anchelottiga yana biroz vaqt berilsa, u Braziliya terma jamoasini yana jahon futboli cho‘qqisiga olib chiqa oladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va futbol ixlosmandlariga murabbiyning ushbu e’tirofini darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…