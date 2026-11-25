O‘zbekiston 2027 yilgi «eng yuqori xavfsizlik» ta’minlangan davlatlar qatoriga kirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston CEOWORLD Magazine nashrining 2027 yilgi Travel Safety Ranking reytingida 81,03 ball bilan 198 ta mamlakat orasida 27-o‘rinni egallab, «eng yuqori xavfsizlik» toifasiga kirdi.
- Mamlakatdagi barqaror tinchlik, jamoat tartibi va osoyishta muhit ushbu natijaga erishishda asosiy mezon bo‘lib xizmat qildi.
- O‘zbekiston mazkur ko‘rsatkich bilan Markaziy Osiyo mintaqasida eng yaxshi natijani qayd etib, qo‘shni davlatlardan yuqoriroq o‘rinni band etdi.
Nufuzli CEOWORLD Magazine xalqaro nashri tomonidan e’lon qilingan 2027 yilgi Travel Safety Ranking reytingida O‘zbekiston dunyoning 198 ta mamlakati orasida 81,03 ball bilan 27-o‘rinni egalladi. Turizm qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, mamlakatimiz sayohat xavfsizligi darajasi «eng yuqori xavfsizlik» toifasida baholangan davlatlar qatoridan joy oldi.
Tinchlik, jamoat tartibi va mintaqaviy peshqadamlik
Reytingni tuzishda O‘zbekistondagi barqaror tinchlik, jamoat tartibining yuqori darajada ta’minlangani hamda mamlakat ichidagi osoyishta muhit asosiy mezon sifatida qayd etilgan. Qo‘shni Markaziy Osiyo davlatlari ham reytingda xavfsizlik darajasi «yuqori» mamlakatlar guruhiga kiritilgan bo‘lsa-da, O‘zbekiston mintaqada eng yaxshi natijani qayd etdi:
O‘zbekiston — 27-o‘rin (81,03 ball)
Qozog‘iston — 44-o‘rin (76,8 ball)
Turkmaniston — 57-o‘rin (72,4 ball)
Qirg‘iziston — 65-o‘rin (70,3 ball)
Tojikiston — 73-o‘rin (68,1 ball)
Jahon reytingining yetakchilari va eng quyi o‘rinlar
CEOWORLD Magazine tahliliga ko‘ra, dunyoning eng xavfsiz beshta mamlakati va ro‘yxatning so‘nggi pog‘onalaridan joy olgan davlatlar quyidagicha ko‘rinish oldi:
Toifa
O‘rin
Mamlakat
To‘plagan balli
Top-5 (Eng xavfsiz)
1-o‘rin
Singapur
89,72 ball
Top-5 (Eng xavfsiz)
2-o‘rin
Yaponiya
88,9 ball
Top-5 (Eng xavfsiz)
3-o‘rin
Islandiya
88,7 ball
Top-5 (Eng xavfsiz)
4-o‘rin
Sloveniya
88,6 ball
Top-5 (Eng xavfsiz)
5-o‘rin
Shveysariya
88,4 ball
Eng quyi 5 talik
194-o‘rin
Rossiya
20,67 ball
Eng quyi 5 talik
195-o‘rin
Yaman
20,55 ball
Eng quyi 5 talik
196-o‘rin
Janubiy Sudan
19,26 ball
Eng quyi 5 talik
197-o‘rin
Afg‘oniston
18,48 ball
Eng quyi 5 talik
198-o‘rin
Gaiti
12,98 ball
Ma’lumot uchun, CEOWORLD Magazine xalqaro biznes, iqtisodiyot, moliya, texnologiya va sayohat yo‘nalishlarini yorituvchi nufuzli ingliz tilidagi onlayn nashr bo‘lib, dunyoning 180 dan ortiq mamlakatidagi 12,4 milliondan ziyod o‘quvchi auditoriyasiga ega.
Sizningcha, O‘zbekistonning jahon sayohat xavfsizligi reytingida 27-o‘ringa ko‘tarilishi 2027 yilda xorijiy sayyohlar oqimining oshishiga qanday ta’sir ko‘rsatadi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va yurtimiz nufuziga oid ushbu quvonchli xabarni yaqinlaringizga darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…