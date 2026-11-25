Rasman: fuqarolar chet elda ishlab topgan barcha daromadlarini deklaratsiya qilishlari shart
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O'zbekiston rezidentlari xorijiy manbalardan olingan barcha daromadlari to'g'risida majburiy tartibda soliq deklaratsiyasini topshirishlari shart.
- Mazkur deklaratsiyani my.soliq.uz portali orqali onlayn tarzda yoki shaxsan hisobot yilidan keyingi yilning 1 apreliga qadar taqdim etish lozim.
- Xorijiy valyutadagi daromadlar olingan sanadagi Markaziy bank kursi bo'yicha so'mga qayta hisoblanib, tegishli tasdiqlovchi hujjatlar bilan birga rasmiylashtiriladi.
O‘zbekiston Respublikasi Soliq qo‘mitasi mamlakat tashqarisidagi manbalardan daromad olgan fuqarolar o‘zlarining jami yillik daromadlari to‘g‘risida majburiy tartibda soliq deklaratsiyasi topshirishlari lozimligini eslatdi. Amaldagi soliq qonunchiligiga ko‘ra, chet davlatda soliq to‘langan yoki to‘lanmaganidan qat’i nazar, xorijdan olingan daromadlar deklaratsiyada aks ettirilishi shart.
Deklaratsiya topshirish va soliq to‘lash tartibi
Hujjat belgilangan tartibda my.soliq.uz elektron davlat xizmatlari portalidagi soliq to‘lovchining shaxsiy kabineti («Elektron soliq deklaratsiyalarini qabul qilish va qayta ishlash» interaktiv xizmati) orqali to‘ldiriladi.
Bosqich va ko‘rsatkichlar
Amaldagi tartib va muddatlar
Kimlarga taalluqli?
O‘zbekistondan tashqaridagi manbalardan (ish haqi, xizmat ko‘rsatish, frilans, investitsiya va b.) daromad olgan rezident jismoniy shaxslarga
Topshirish manzili
my.soliq.uz interaktiv xizmati orqali onlayn tarzda (shuningdek, pochta yoki soliq inspeksiyasiga shaxsan)
Deklaratsiya topshirish muddati
Hisobot yilidan keyingi yilning 1 aprelidan kechiktirmay (2026 yilgi daromadlar uchun — 2027 yil 1 aprelgacha)
Soliq to‘lash muddati
Hisoblangan daromad solig‘i keyingi yilning 1 iyunidan kechiktirmay to‘lanadi
Valyuta kursi
Xorijiy valyutadagi daromadlar ular olingan sanadagi O‘zbekiston Markaziy banki kursi bo‘yicha so‘mga qayta hisoblanadi
Muhim eslatma va tasdiqlovchi hujjatlar
Deklaratsiyani to‘ldirish jarayonida daromad manbai, miqdori, daromad olingan davlat hamda xorijda to‘langan soliq summalari ko‘rsatilib, ularni tasdiqlovchi hujjatlar (shartnoma, bank ko‘chirmasi, xorijiy soliq organi ma’lumotnomasi) ilova qilinadi. Agar chet davlat bilan ikkiyoqlama soliqqa tortishning oldini olish to‘g‘risidagi bitim mavjud bo‘lsa, xorijda to‘langan soliq summasi tegishli tasdiqlovchi hujjat asosida hisobga olinadi.
Deklaratsiyani belgilangan muddatda taqdim etmaslik yoki daromadlarni yashirish ma’muriy javobgarlikka, jarima va penya hisoblanishiga sabab bo‘ladi.
Sizningcha, my.soliq.uz portali orqali chet eldagi daromadlarni onlayn deklaratsiya qilish tizimi xorijda ishlayotgan va frilanser fuqarolar uchun qanchalik qulay va tushunarli?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va xorijda faoliyat yuritayotgan yaqinlaringizni muhim soliq qoidalaridan xabardor qilish uchun ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…