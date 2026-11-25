Nvidia rahbari Jensen Huang mojarolardan so‘ng xodimlardan uzr so‘radi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Nvidia bosh direktori Jensen Huang kompaniya axloq kodeksini buzgani va xodimlarga nisbatan yo‘l qo‘ygan xatolari uchun jamoa oldida rasman uzr so‘radi.
- U o‘zining qattiqqo‘l boshqaruv uslubi, xodimlarni kamsitishi hamda shaxsiy hayotidagi xiyonatlari uchun pushaymonligini bildirib, har kuni 90 daqiqalik terapiya seanslariga qatnayotganini ma’lum qildi.
Dunyoning eng yirik texnologik kompaniyalaridan biri — Nvidia bosh direktori Jensen Huang kompaniya axloq kodeksini buzgani uchun jamoadan rasman kechirim so‘radi. The New York Times nashrining yozishicha, ushbu bayonot Huang lavozimiga qaytganidan so‘ng xodimlar bilan o‘tkazilgan birinchi umumiy yig‘ilishda yangragan.
Shaxsiy xatolar, terapiya va boshqaruv uslubi uchun uzr
Uchrashuv davomida Jensen Huang oilasi va kompaniyasi oldidagi aybini ochiq tan olib, har kuni 90 daqiqalik terapiya seanslariga qatnayotganini ma’lum qildi. Shuningdek, u o‘zi ishlab chiqishda qatnashgan axloq kodeksini buzganini «yo‘l qo‘yib bo‘lmaydigan holat» deya atadi:
«Men bir qancha dahshatli xatolarga yo‘l qo‘ydim. Men [rafiqam] Loriga xiyonat qildim, o‘z farzandlarimga va barchangizga jabr yetkazdim.», — dedi Jensen Huang.
Bundan tashqari, Huang The New York Times nashrida uning «tahqirlashlar orqali buyuklikka erishish» deb ta’riflangan qattiqqo‘l boshqaruv uslubiga ham to‘xtaldi. U yillar davomida xodimlarni haqoratlagani va kamsitgani noto‘g‘ri bo‘lganini tan oldi. Endilikda kompaniyaning kadrlar bo‘limi (HR) Huangning xatti-harakatlari yuzasidan jamoa fikr-mulohazalarini to‘plab, har oy direktorlar kengashiga hisobot topshirib boradi.
Tramp omili va milliy xavfsizlik kafolati
Huang o‘zining lavozimga qaytishini AQSH prezidenti Donald Trampning direktorlar kengashiga o‘tkazgan bosimi yoki parda ortidagi kelishuvlar bilan bog‘layotgan taxminlarni rad etdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, kengash vaziyatni atroflicha o‘rganib chiqqan, shuningdek, kompaniya Tramp ma’muriyatidan Huang milliy xavfsizlikka tahdid solmasligi haqida rasmiy kafolat olgan.
Biroq Amerikaning Semafor nashri ma’lumotlariga ko‘ra, Nvidia direktorlar kengashi Huangni lavozimga tiklash haqida e’lon berishidan bir necha soat oldin prezident Tramp yig‘ilishga telefon orqali ulanib, uni bosh direktorlikka qaytarishni qo‘llab-quvvatlagan.
Mojaro xronologiyasi va asosiy tafsilotlar
Sana / Davr
Voqealar rivoji va tafsilotlar
2026 yil kuzi
Huangning Xitoy fuqarosi Elis Huang (Megaspeed xodimi, AQSH maxsus xizmatlari tomonidan josuslikda gumonlangan) hamda Nvidia vitse-prezidenti Kimberli Pauell va yana bir xodima bilan ishqiy munosabatlari fosh bo‘ldi
2026 yil 11 noyabr
Nvidia direktorlar kengashi Jensen Huangni prezident, bosh direktor va kengash a’zosi lavozimlaridan chetlatdi
2026 yil 23 noyabr
Direktorlar kengashi qarori bilan Huang barcha lavozimlariga qayta tiklandi
Yangi nazorat tartibi
Kadrlar bo‘limi har oy Huangning xodimlarga munosabati bo‘yicha kengashga hisobot berib boradi
Sizningcha, Jensen Huangning ommaviy uzri va har oylik HR nazorati Nvidia kompaniyasining jahon bozoridagi obro‘sini to‘liq tiklay oladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va texnologiya olamidagi ushbu shov-shuvli voqeani yaqinlaringizga darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…