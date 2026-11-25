Odil Ahmedov bugun 39 yoshni qarshi oldi
Bugun, 25 noyabr kuni O‘zbekiston milliy terma jamoasining sobiq sardori, taniqli futbolchi Odil Ahmedov 39 yoshni qarshi oldi. U 1987 yil 25 noyabrda Namangan shahrida tavallud topgan.
Odil Ahmedov o‘zbek futboli tarixida munosib iz qoldirgan yarim himoyachilardan biri hisoblanadi. U faoliyati davomida «Paxtakor», Rossiyaning «Anji» va «Krasnodar», Xitoyning «Shanxay SIPG» kabi klublarida to‘p surgan.
Futbolchi 2007 yilda O‘zbekiston milliy terma jamoasidagi debyutini o‘tkazgan. U milliy jamoa safida jami 108 ta uchrashuvda maydonga tushib, 21 ta gol muallifiga aylangan. Ahmedov 2015 yilda terma jamoa sardori etib tayinlangan va 2019 yilgi Osiyo kubogida ham jamoani sardor sifatida maydonga boshlab tushgan.
Klub miqyosida ham bir qator yutuqlarga erishgan futbolchi 2018 yilda «Shanxay SIPG» bilan Xitoy chempionligini qo‘lga kiritgan. Shuningdek, u bir necha bor O‘zbekistonning yilning eng yaxshi futbolchisi deb topilgan.
Odil Ahmedov 2021 yil dekabr oyida professional futbolchilik faoliyatini yakunlaganini e’lon qilgan. Shundan so‘ng u futbol boshqaruvi sohasida faoliyatini davom ettira boshlagan.
Odil Ahmedovni tavallud ayyomi bilan muborakbod etamiz! Unga mustahkam sog‘liq, uzoq umr va kelgusi faoliyatida ulkan muvaffaqiyatlar tilaymiz!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…