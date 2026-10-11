Yaxshi hayot ilinjida Ko‘rfaz davlatlariga ketayotgan muhojirlarning kemasi cho‘kib ketdi
Sharqiy Afrikaning Jibuti davlati qirg‘oqlari yaqinida muhojirlar bilan liq to‘la bo‘lgan kema halokatga uchrab, suvga g‘arq bo‘ldi. So‘nggi ma’lumotlarga ko‘ra, ushbu mudhish fojia oqibatida rasman 109 kishi halok bo‘lgan, ularning orasida 15 nafar yosh bola ham bor.
Yana 116 nafar yo‘lovchi bedarak yo‘qolgan deb hisoblanmoqda, hozirda hududda favqulodda qutqaruv operatsiyasi davom etmoqda.
Fojia qanday yuz berdi? Kechasi sodir bo‘lgan halokat
Hodisa tafsilotlari va ko‘lami haqida ma’lum qilingan asosiy faktlar:
Halokat joyi va vaqti: Fojia 2026 yilning 8 oktyabridan 9 oktyabriga o‘tar kechasi Jibuti shimolidagi Goderiya (Guxere) tumani sohillarida yuz bergan;
Kemaning haddan tashqari to‘lib ketgani: Dastlabki hisob-kitoblarga qaraganda, suv transport vositasida taxminan 305–350 nafar odam bo‘lgan;
Omon qolganlar: Ko‘rilgan tezkor choralar natijasida atigi 80 nafar yo‘lovchi tirik holda qutqarib qolingan.
Muhojirlarning maqsadi nima edi?
Og‘ir turmush sharoitidan qochgan insonlar xavfli dengiz yo‘lini tanlashga majbur bo‘lishgan:
Ish qidirib yo‘lga chiqish: Muhojirlarning katta qismi Yaman orqali Fors ko‘rfazining boy davlatlariga yetib borishni va u yerda ish topib, oilasiga daromad jo‘natishni niyat qilgan;
Xavfli marshrut: Afrika shoxi (Somali, Efiopiya, Eritreya va Jibuti)dan Yaman tomon yo‘l oladigan dengiz yo‘li inson kontrabandasi bilan shug‘ullanuvchilar tomonidan nazorat qilinadi va u dunyodagi eng xavfli migratsiya yo‘nalishlaridan biri sanaladi.
Ayni paytda Jibuti sohilbo‘yi xizmatlari va mahalliy qutqaruvchilar bedarak yo‘qolgan qolgan yo‘lovchilarni topish maqsadida qidiruv-qutqaruv tadbirlarini olib bormoqda.
Izohlar 0
…