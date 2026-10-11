Yaxshi hayot ilinjida Ko‘rfaz davlatlariga ketayotgan muhojirlarning kemasi cho‘kib ketdi

·10·Dunyo
Yaxshi hayot ilinjida Ko‘rfaz davlatlariga ketayotgan muhojirlarning kemasi cho‘kib ketdi

Sharqiy Afrikaning Jibuti davlati qirg‘oqlari yaqinida muhojirlar bilan liq to‘la bo‘lgan kema halokatga uchrab, suvga g‘arq bo‘ldi. So‘nggi ma’lumotlarga ko‘ra, ushbu mudhish fojia oqibatida rasman 109 kishi halok bo‘lgan, ularning orasida 15 nafar yosh bola ham bor.

Yana 116 nafar yo‘lovchi bedarak yo‘qolgan deb hisoblanmoqda, hozirda hududda favqulodda qutqaruv operatsiyasi davom etmoqda.

Fojia qanday yuz berdi? Kechasi sodir bo‘lgan halokat

Hodisa tafsilotlari va ko‘lami haqida ma’lum qilingan asosiy faktlar:

  • Halokat joyi va vaqti: Fojia 2026 yilning 8 oktyabridan 9 oktyabriga o‘tar kechasi Jibuti shimolidagi Goderiya (Guxere) tumani sohillarida yuz bergan;

  • Kemaning haddan tashqari to‘lib ketgani: Dastlabki hisob-kitoblarga qaraganda, suv transport vositasida taxminan 305–350 nafar odam bo‘lgan;

  • Omon qolganlar: Ko‘rilgan tezkor choralar natijasida atigi 80 nafar yo‘lovchi tirik holda qutqarib qolingan.

Muhojirlarning maqsadi nima edi?

Og‘ir turmush sharoitidan qochgan insonlar xavfli dengiz yo‘lini tanlashga majbur bo‘lishgan:

  • Ish qidirib yo‘lga chiqish: Muhojirlarning katta qismi Yaman orqali Fors ko‘rfazining boy davlatlariga yetib borishni va u yerda ish topib, oilasiga daromad jo‘natishni niyat qilgan;

  • Xavfli marshrut: Afrika shoxi (Somali, Efiopiya, Eritreya va Jibuti)dan Yaman tomon yo‘l oladigan dengiz yo‘li inson kontrabandasi bilan shug‘ullanuvchilar tomonidan nazorat qilinadi va u dunyodagi eng xavfli migratsiya yo‘nalishlaridan biri sanaladi.

Ayni paytda Jibuti sohilbo‘yi xizmatlari va mahalliy qutqaruvchilar bedarak yo‘qolgan qolgan yo‘lovchilarni topish maqsadida qidiruv-qutqaruv tadbirlarini olib bormoqda.

Jibutimuhojirlar halokatiGoderiyaAfrika shoxi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jibuti NASAning Artemis bitimlariga qoʻshilgan 72-davlatga aylandiJibuti NASAning Artemis bitimlariga qoʻshilgan 72-davlatga aylandi15 sentabr 18:28Fors ko‘rfazi davlatlari AQSHning xavfsizlik kafolatlaridan hafsalasi pir bo‘ldiFors ko‘rfazi davlatlari AQSHning xavfsizlik kafolatlaridan hafsalasi pir bo‘ldi15 sentabr 13:459 million yevrolik yaxta cho‘kib ketdi9 million yevrolik yaxta cho‘kib ketdi17 avgust 14:02Qariyb 400 yillik kema 5 tonna oltin bilan topildiQariyb 400 yillik kema 5 tonna oltin bilan topildi27 avgust 21:28Turkiyada 110 yo‘lovchili sayyohlik kemasi cho‘kib ketdiTurkiyada 110 yo‘lovchili sayyohlik kemasi cho‘kib ketdi31 may 15:54Turkiyada 110 yo‘lovchili sayyohlik kemasi suvga cho‘kib ketdiTurkiyada 110 yo‘lovchili sayyohlik kemasi suvga cho‘kib ketdi31 may 20:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi