Moskvada migrantlar uchun ish patenti narxi 2027 yildan oshadi
Rossiya poytaxti Moskvada xorijiy fuqarolar uchun ish patentining oylik to‘lovi 2027 yil 1 yanvardan oshiriladi. Yangi tartibga ko‘ra, to‘lov miqdori migrantning kim qo‘lida ishlashiga qarab 11 ming yoki 15,6 ming rublni tashkil etadi.
Bu haqda 25 noyabr kuni Moskva shahar dumasida qabul qilingan soliq qonunchiligiga oid o‘zgartishlarda ma’lum qilindi. Bu haqda «Interfaks» xabar berdi.
Yangi tariflarga ko‘ra:
tashkilotlar va yakka tartibdagi tadbirkorlar qo‘lida ishlovchi xorijiy fuqarolar uchun oylik to‘lov — 11 ming rubl;
jismoniy shaxslar qo‘lida shaxsiy va uy-ro‘zg‘or ehtiyojlari uchun ishlovchilar uchun — 15,6 ming rubl.
Hozirda Moskvada xorijiy ishchilar uchun patent to‘lovi oyiga 10 ming rublni tashkil etadi. Demak, birinchi toifa uchun to‘lov 1 ming rublga, ikkinchi toifa uchun esa 5,6 ming rublga oshadi.
Qayd etilishicha, yangi tariflar 2027 yil 1 yanvardan kuchga kiradi.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…