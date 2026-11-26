Taekvondo WT bo‘yicha Gran-pri finali start oladi: O‘zbekiston terma jamoasi tarkibi...
28–29 noyabr kunlari Qozog‘iston poytaxti Ostona shahrida taekvondo WT bo‘yicha nufuzli G10 toifasiga mansub «World Taekwondo Grand-Prix Final» turniri bo‘lib o‘tadi. Mavsumning eng muhim musobaqalaridan biri hisoblangan ushbu bahslarda O‘zbekiston erkaklar va ayollar terma jamoasi a’zolari ham medallar hamda muhim reyting ochkolari uchun dayanga chiqishadi.
O‘zbekiston terma jamoasi tarkibi
O‘zbekiston taekvondo WT assotsiatsiyasi matbuot xizmatining xabar berishicha, hamyurtlarimiz musobaqada erkaklar va ayollar o‘rtasida 3 tadan vazn toifasida yurtimiz sharafini himoya qiladi:
Toifa
Vazn toifasi
Sportchi
Erkaklar
-68 kg
Najmiddin Qosimxojiyev
Erkaklar
-80 kg
Jasurbek Jaysunov
Erkaklar
+80 kg
Marat Mavlonov
Ayollar
-57 kg
Madina Mirabzalova
Ayollar
-67 kg
Ozoda Sobirjonova
Ayollar
+67 kg
Svetlana Saidova
Musobaqa ahamiyati
Yuqori reyting maqomi: G10 toifasidagi Gran-pri finali jahon reytingida katta ochkolar taqdim etishi bilan ahamiyatli bo‘lib, unda dunyoning eng sara taekvondochilari ishtirok etadi.
Sizningcha, Ostona dayanida o‘tadigan Gran-pri finalida o‘zbekistonlik taekvondochilar nechta medal qo‘lga kirita oladi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek taekvondosi muxlislariga ushbu muhim yangilikni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…