65 ming yevrolik sovg‘a: Uesli Sneyder Serxio Ramosdan olgan futbolkani auksionda sotdi
Niderlandiya milliy terma jamoasining sobiq yulduzi Uesli Sneyder 2010 yilgi Jahon chempionati finalidan so‘ng ispaniyalik himoyachi Serxio Ramos bilan almashgan libosini kimoshdi savdosida sotdi. Bu haqda The Touchline nashri xabar bermoqda.
Auksiondagi kutilmagan farq: Ramos futbolkasi 13 barobar qimmatga baholandi
Rekord qiymat: 2010 yilgi mundial finalidan keyin Serxio Ramos Sneyderga esdalik sifatida sovg‘a qilgan Ispaniya terma jamoasi futbolkasi auksionda 65 126 yevro evaziga sotildi. Ushbu noyob eksponatning yangi egasi braziliyalik kolleksioner bo‘ldi.
Sneyderning o‘z libosi narxi: Qizig‘i shundaki, o‘sha final uchrashuvida Uesli Sneyderning o‘zi maydonda kiygan Niderlandiya terma jamoasi futbolkasi esa 5 ming yevrodan sal ko‘proq mablag‘ga sotilgan.
JCH-2010 finali haqida qisqacha eslatma
Ko‘rsatkichlar
Tafsilotlar
Final sanasi va manzili
2010 yil 11 iyul, Yoxannesburg (JAR)
Uchrashuv natijasi
Ispaniya 1:0 Niderlandiya (qo‘shimcha bo‘limlarda)
G‘alaba goli muallifi
Andres Inesta (116-daqiqa)
Auksiondagi eng qimmat lot
Serxio Ramosning final libosi — 65 126 yevro
Sizningcha, nima uchun kolleksionerlar Uesli Sneyderning o‘z libosidan ko‘ra Serxio Ramosning futbolkasiga 13 barobar ko‘proq pul to‘lashdi — bu chempionlik maqomi bilan bog‘liqmi yoki Ramosning mashhurligi bilan?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon futboli muxlislariga ushbu qiziqarli auksion yangiligini darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…