Eronlik qiz avtomatni 21 soniyada qismlarga ajratib, so‘ng qayta yig‘ib barchani hayron qoldirdi
Ijtimoiy tarmoqlarda eronlik yosh qizning Kalashnikov turidagi avtomat bilan ishlash mahorati aks etgan video keng tarqalmoqda. Unda qiz qurolni qismlarga ajratib, so‘ng uni qayta yig‘ish jarayonini juda qisqa vaqt ichida bajaradi.
Tarqalgan xabarlarga ko‘ra, u ushbu vazifani atigi 21 soniyada uddalagan. Qizning tezkor harakatlari va chaqqonligi internet foydalanuvchilarining e’tiborini tortgan.
Ayrim manbalarda Kalashnikov avtomatini to‘liq bo‘lmagan holda qismlarga ajratish uchun 15 soniya, uni qayta yig‘ish uchun esa 25 soniya me’yor sifatida keltiriladi. Biroq bu ko‘rsatkichlar muayyan mashg‘ulot shartlari va qo‘llaniladigan mezonlarga bog‘liq bo‘lishi mumkin.
Video internetda turlicha munosabatlarga sabab bo‘ldi. Ayrim foydalanuvchilar qizning mahorati va tezligini e’tirof etgan bo‘lsa, boshqalar bolalar va yoshlarni qurol bilan bog‘liq mashg‘ulotlarga jalb etish masalasini tanqidiy muhokama qilgan.
Shu tariqa, qisqa video nafaqat qizning mahorati, balki yoshlarning qurol bilan bog‘liq mashg‘ulotlarda ishtiroki yuzasidan ham bahslarga sabab bo‘ldi.
Izohlar 0
…