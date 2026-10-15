Eronlik qiz avtomatni 21 soniyada qismlarga ajratib, so‘ng qayta yig‘ib barchani hayron qoldirdi

·47·Dunyo
Eronlik qiz avtomatni 21 soniyada qismlarga ajratib, so‘ng qayta yig‘ib barchani hayron qoldirdi

Ijtimoiy tarmoqlarda eronlik yosh qizning Kalashnikov turidagi avtomat bilan ishlash mahorati aks etgan video keng tarqalmoqda. Unda qiz qurolni qismlarga ajratib, so‘ng uni qayta yig‘ish jarayonini juda qisqa vaqt ichida bajaradi.

Tarqalgan xabarlarga ko‘ra, u ushbu vazifani atigi 21 soniyada uddalagan. Qizning tezkor harakatlari va chaqqonligi internet foydalanuvchilarining e’tiborini tortgan.

Ayrim manbalarda Kalashnikov avtomatini to‘liq bo‘lmagan holda qismlarga ajratish uchun 15 soniya, uni qayta yig‘ish uchun esa 25 soniya me’yor sifatida keltiriladi. Biroq bu ko‘rsatkichlar muayyan mashg‘ulot shartlari va qo‘llaniladigan mezonlarga bog‘liq bo‘lishi mumkin.

Video internetda turlicha munosabatlarga sabab bo‘ldi. Ayrim foydalanuvchilar qizning mahorati va tezligini e’tirof etgan bo‘lsa, boshqalar bolalar va yoshlarni qurol bilan bog‘liq mashg‘ulotlarga jalb etish masalasini tanqidiy muhokama qilgan.

Shu tariqa, qisqa video nafaqat qizning mahorati, balki yoshlarning qurol bilan bog‘liq mashg‘ulotlarda ishtiroki yuzasidan ham bahslarga sabab bo‘ldi.

Kalashnikov avtomatqizning tezkor harakatiqurol bilan mashg‘ulot
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eronlik qiz Kalashnikov avtomatini 21 soniyada qismlarga ajratib, qayta yig‘di (video)Eronlik qiz Kalashnikov avtomatini 21 soniyada qismlarga ajratib, qayta yig‘di (video)12 oktabr 23:05“Oq uyni o‘zga sayyoraliklar egallayaptimi?” — AQSHda yangi elchining surati muhokamada“Oq uyni o‘zga sayyoraliklar egallayaptimi?” — AQSHda yangi elchining surati muhokamadaBugun 16:12Sevgi uchun kech emas: Braziliyada 70 yoshli ayol ilk bor sevgilisini uchratib, turmush qurdiSevgi uchun kech emas: Braziliyada 70 yoshli ayol ilk bor sevgilisini uchratib, turmush qurdiBugun 15:54Misr piramidalari fonida noodatiy to‘y: kelin onasining 30 yillik libosida turmushga chiqdiMisr piramidalari fonida noodatiy to‘y: kelin onasining 30 yillik libosida turmushga chiqdiBugun 15:4515 oktyabr kuni tarixda qanday muhim voqealar yuz bergan?15 oktyabr kuni tarixda qanday muhim voqealar yuz bergan?Bugun 10:24Istanbulda dahshatli suv toshqini — mashinalar oqib ketdi, binolarni suv bosdi (video)Istanbulda dahshatli suv toshqini — mashinalar oqib ketdi, binolarni suv bosdi (video)Bugun 10:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda