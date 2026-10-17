Dugonalari bilan terisini qoraytirishga qiziqqan ayol teri saratonidan vafot etdi

·73·Dunyo
Dugonalari bilan terisini qoraytirishga qiziqqan ayol teri saratonidan vafot etdi

Angliyaning Manchester shahrida yashagan 30 yoshli Chelsi Tantum teri saratonining xavfli turi — melanomadan vafot etdi. U 15 yoshidan boshlab dugonalari bilan terisini yanada qoraytirish borasida raqobatlashib, muntazam ravishda solyariy xizmatidan foydalangan.

Chelsiga 28 yoshida melanoma tashxisi qo‘yilgan. O‘sha vaqtga kelib kasallik umurtqa pog‘onasi, o‘pka, jigar va boshqa a’zolarga tarqalib ulgurgan edi. Keyinchalik saraton uning bosh miyasiga ham o‘tgan.

Ayolning aytishicha, u hali voyaga yetmagan paytida solyariy salonlariga borganida, undan shaxsini tasdiqlovchi hujjat talab qilinmagan. U keyingi yillarda ham ushbu xizmatdan muntazam foydalanishda davom etgan.

Kasalligi aniqlanganidan so‘ng Chelsi solyariyning xavfli oqibatlari haqida jamoatchilikni ogohlantirishni o‘z oldiga maqsad qilib qo‘ygan. U voyaga yetmaganlarning solyariy salonlariga kirishining oldini olish uchun mijozlardan shaxsni tasdiqlovchi hujjat talab qilish tizimini joriy etishga chaqirgan.

Bundan tashqari, Chelsi melanoma bilan kasallangan insonlarni qo‘llab-quvvatlovchi Melanoma Focus tashkiloti uchun 4 ming funt sterlingdan ortiq mablag‘ yig‘ishga muvaffaq bo‘lgan.

U 2026 yil 30-sentabrda hayotdan ko‘z yumdi. Yaqinlarining ta’kidlashicha, Chelsi og‘ir kasallik bilan kurashayotganiga qaramay, so‘nggi kunlarigacha boshqalarga yordam berish va insonlarni xavf haqida ogohlantirishga intilgan.

Chelsi TantumManchesterMelanoma Focussolyariy salonlari xavflari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bahodir Jalolov WBC reytingida yana ko‘tarildi: U kuchli o‘nlikka yaqinlashmoqdaBahodir Jalolov WBC reytingida yana ko‘tarildi: U kuchli o‘nlikka yaqinlashmoqda10 sentabr 20:54Tommi Fyuri o‘zidan 50 kilogramm og‘ir raqibini mag‘lub etdiTommi Fyuri o‘zidan 50 kilogramm og‘ir raqibini mag‘lub etdi15 iyun 06:55Gvardiolaning so‘nggi paradi Manchesterda tarixiy kunga aylandi (video)Gvardiolaning so‘nggi paradi Manchesterda tarixiy kunga aylandi (video)26 may 14:2714 yoshli qiz qarishga qarshi vositani ishlatib, oylab aziyat chekdi14 yoshli qiz qarishga qarshi vositani ishlatib, oylab aziyat chekdi13 sentabr 00:0726 yoshli inflyuyenser oshqozon saratonidan vafot etdi26 yoshli inflyuyenser oshqozon saratonidan vafot etdi3 oktabr 14:24Yillar davomida tanish bo‘lgan it 20 yoshli qizga hujum qildiYillar davomida tanish bo‘lgan it 20 yoshli qizga hujum qildi29 avgust 15:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi