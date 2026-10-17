«Neftchi» forvardi Stipe Peritsa Ronaldu bilan tushgan suratiga ajoyib hazil yozdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Neftchi» klubi hujumchisi Stipe Peritsa Krishtianu Ronaldu bilan tushgan suratiga «Ikkalamiz birgalikda 1000 dan ortiq gol urganmiz» deb hazilomuz izoh qoldirdi.
- Bu hazil muxlislarda katta qiziqish uyg‘otdi, chunki Ronaldu 900 dan ortiq gol urgan bo‘lsa-da, Peritsaning samoironiyasi va samimiy munosabati ko‘pchilikni xushnud etdi.
Osiyo chempionlar ligasi doirasida Saudiya Arabistonining «An-Nasr» klubiga qarshi kechgan bahs (1:3) yakunlangach, Farg‘onaning «Neftchi» klubi xorvatiyalik hujumchisi Stipe Peritsa jahon futboli afsonasi Krishtianu Ronaldu bilan tushgan suratini ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasiga joyladi.
Hujumchi surat ostiga yozgan o‘ziga xos va kulgili izohi bilan futbol ixlosmandlarining olqishiga sazovor bo‘ldi va tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo‘ldi.
«Ikkalamiz birgalikda 1000 dan ortiq gol urdik»
Xorvatiyalik futbolchi portugaliyalik to‘purar bilan o‘z statistikasini solishtirib, hazilomuz munosabat bildirdi:
Mashhur hazil iqtibosi: Peritsa Ronaldu bilan tushgan suratiga «Ikkalamiz birgalikda 1000 dan ortiq gol urganmiz», deya izoh qoldirdi;
Statistikadagi farq: Albatta, bu raqamlarning mutlaq katta qismi (900 dan ortiq gol) faoliyati davomida rekordlarni yangilab kelayotgan Krishtianu Ronaldu hissasiga to‘g‘ri keladi, biroq Peritsaning bunday samoironiyasi va samimiy yondashuvi muxlislarda katta qiziqish uyg‘otdi.
«Udineze»dan O‘zbekistongacha: Stipe Peritsaning «Neftchi»dagi sermahsulligi
Xorvatiyalik hujumchi Farg‘ona jamoasida faoliyatining muhim davrini o‘tkazmoqda:
Yevropa tajribasi: O‘z vaqtida Italiya A Seriyasi vakili «Udineze» klubi tarkibida yuqori saviyada to‘p surgan Stipe Peritsa bugungi kunda O‘zbekiston chempionatida faol harakat qilmoqda;
Mavsumdagi samaradorlik: Ma’lumotlarga ko‘ra, tajribali legioner joriy mavsumda «Neftchi» safida barcha musobaqalarda jami 16 ta gol kiritib, jamoaning asosiy hujum quroli va yetakchilaridan biriga aylanib ulgurdi.
Xalqaro maydonda jahon darajasidagi yulduzlar bilan bellashish va bunday iliq lahzalar nafaqat futbolchilar, balki o‘zbek futbolining xalqaro sahnadagi tanilishi uchun ham yorqin voqelik bo‘lib xizmat qilmoqda.
Izohlar 0
…