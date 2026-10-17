«Neftchi» forvardi Stipe Peritsa Ronaldu bilan tushgan suratiga ajoyib hazil yozdi

·79·Sport
«Neftchi» forvardi Stipe Peritsa Ronaldu bilan tushgan suratiga ajoyib hazil yozdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Neftchi» klubi hujumchisi Stipe Peritsa Krishtianu Ronaldu bilan tushgan suratiga «Ikkalamiz birgalikda 1000 dan ortiq gol urganmiz» deb hazilomuz izoh qoldirdi.
  • Bu hazil muxlislarda katta qiziqish uyg‘otdi, chunki Ronaldu 900 dan ortiq gol urgan bo‘lsa-da, Peritsaning samoironiyasi va samimiy munosabati ko‘pchilikni xushnud etdi.

Osiyo chempionlar ligasi doirasida Saudiya Arabistonining «An-Nasr» klubiga qarshi kechgan bahs (1:3) yakunlangach, Farg‘onaning «Neftchi» klubi xorvatiyalik hujumchisi Stipe Peritsa jahon futboli afsonasi Krishtianu Ronaldu bilan tushgan suratini ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasiga joyladi.

Hujumchi surat ostiga yozgan o‘ziga xos va kulgili izohi bilan futbol ixlosmandlarining olqishiga sazovor bo‘ldi va tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo‘ldi.

«Ikkalamiz birgalikda 1000 dan ortiq gol urdik»

Xorvatiyalik futbolchi portugaliyalik to‘purar bilan o‘z statistikasini solishtirib, hazilomuz munosabat bildirdi:

  • Mashhur hazil iqtibosi: Peritsa Ronaldu bilan tushgan suratiga «Ikkalamiz birgalikda 1000 dan ortiq gol urganmiz», deya izoh qoldirdi;

  • Statistikadagi farq: Albatta, bu raqamlarning mutlaq katta qismi (900 dan ortiq gol) faoliyati davomida rekordlarni yangilab kelayotgan Krishtianu Ronaldu hissasiga to‘g‘ri keladi, biroq Peritsaning bunday samoironiyasi va samimiy yondashuvi muxlislarda katta qiziqish uyg‘otdi.

«Udineze»dan O‘zbekistongacha: Stipe Peritsaning «Neftchi»dagi sermahsulligi

Xorvatiyalik hujumchi Farg‘ona jamoasida faoliyatining muhim davrini o‘tkazmoqda:

  • Yevropa tajribasi: O‘z vaqtida Italiya A Seriyasi vakili «Udineze» klubi tarkibida yuqori saviyada to‘p surgan Stipe Peritsa bugungi kunda O‘zbekiston chempionatida faol harakat qilmoqda;

  • Mavsumdagi samaradorlik: Ma’lumotlarga ko‘ra, tajribali legioner joriy mavsumda «Neftchi» safida barcha musobaqalarda jami 16 ta gol kiritib, jamoaning asosiy hujum quroli va yetakchilaridan biriga aylanib ulgurdi.

Xalqaro maydonda jahon darajasidagi yulduzlar bilan bellashish va bunday iliq lahzalar nafaqat futbolchilar, balki o‘zbek futbolining xalqaro sahnadagi tanilishi uchun ham yorqin voqelik bo‘lib xizmat qilmoqda.

Stipe PeritsaNeftchiAsafiya chempionlar ligasiKrishtianu Ronaldu
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vodiy derbisida uchta gol : «Andijon» — «Neftchi» bahsi tafsilotlariVodiy derbisida uchta gol : «Andijon» — «Neftchi» bahsi tafsilotlari13 avgust 21:30Ronaldu «Neftchi» ustidan qozonilgan muvaffaqiyat va 981-goli haqida fikr bildirdiRonaldu «Neftchi» ustidan qozonilgan muvaffaqiyat va 981-goli haqida fikr bildirdi13 oktabr 07:05Elit OCHL 2-turida “An Nasr”ga qarshi o‘yinda “Neftchi” mag‘lubiyatga uchradi (video)Elit OCHL 2-turida “An Nasr”ga qarshi o‘yinda “Neftchi” mag‘lubiyatga uchradi (video)13 oktabr 06:47“Paxtakor” va “Neftchi”ning bugungi bahslari qachon va qaysi kanalda namoyish etiladi?“Paxtakor” va “Neftchi”ning bugungi bahslari qachon va qaysi kanalda namoyish etiladi?12 oktabr 11:21«Neftchi» bosh murabbiyi «An Nasr»ga qarshi o‘yindan oldin nimalar dedi?«Neftchi» bosh murabbiyi «An Nasr»ga qarshi o‘yindan oldin nimalar dedi?12 oktabr 11:04«O‘zbek el-klasikosi»: «Neftchi» «Paxtakor»ni mag‘lub etib, chorak finalga chiqdi«O‘zbek el-klasikosi»: «Neftchi» «Paxtakor»ni mag‘lub etib, chorak finalga chiqdi29 avgust 21:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...