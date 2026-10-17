O‘zbekistonda gripp mavsumi yaqinlashmoqda: kimlar ko‘proq ehtiyot bo‘lishi kerak?

·37·Jamiyat
O‘zbekistonda gripp mavsumi yaqinlashmoqda: kimlar ko‘proq ehtiyot bo‘lishi kerak?

O‘zbekistonda kuz-qish mavsumida gripp va o‘tkir respirator virusli infeksiyalar (O‘RVI) bilan kasallanish darajasi oshishi mumkin. Sog‘liqni saqlash vazirligi ma’lumotiga ko‘ra, bunday holatlar odatda noyabr oyidan fevralgacha bo‘lgan davrda ko‘proq kuzatiladi.

Mutaxassislar, ayniqsa, maktabgacha yoshdagi bolalar va 65 yoshdan oshgan keksalarga alohida e’tibor qaratmoqda. Ushbu guruhlarda kasallik og‘ir kechishi, shuningdek, pnevmoniya kabi jiddiy asoratlar rivojlanishi xavfi yuqoriroq.

Mavsumiy kasalliklar ko‘payishiga tayyorgarlik doirasida tibbiyot muassasalari, poliklinikalar va tez tibbiy yordam xizmatlarida zarur choralar ko‘rilmoqda. Tibbiyot xodimlari fuqarolarni kasallik belgilarini e’tiborsiz qoldirmaslikka, ahvol yomonlashganda esa o‘z vaqtida shifokorga murojaat qilishga chaqirmoqda.

Shu bilan birga, vazirlik ma’lumotlariga ko‘ra, ayni paytda mamlakatdagi epidemiologik vaziyat barqarorligicha qolmoqda. Mutaxassislar ta’kidlashicha, gripp va O‘RVI holatlarining mavsumiy ortishi har yili kuzatiladigan tabiiy jarayon bo‘lib, bu o‘z-o‘zidan favqulodda epidemiya yuzaga kelganini anglatmaydi.

Shifokorlar kasallikdan saqlanish uchun qo‘l gigiyenasiga rioya qilish, xonalarni muntazam shamollatish, kasallik alomatlari kuzatilganda boshqalarga yuqtirish xavfini kamaytirish va zarurat tug‘ilganda tibbiy maslahat olishni tavsiya etadi.

O‘zbekistonSog‘liqni saqlash vazirligigrippO‘RVI
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gripp va O‘RVI holatlari keskin ko‘paymoqda — shifokorlar nimalardan ogohlantirmoqda?Gripp va O‘RVI holatlari keskin ko‘paymoqda — shifokorlar nimalardan ogohlantirmoqda?14 oktabr 18:42Rossiyada O‘RVI, gripp va COVID-19 bilan kasallanish keskin oshdiRossiyada O‘RVI, gripp va COVID-19 bilan kasallanish keskin oshdi24 sentabr 14:46Jaziramada 103 xizmati qancha chaqiriq qabul qildi?Jaziramada 103 xizmati qancha chaqiriq qabul qildi?17 iyul 16:40Jazirama +46°ga yetadi: organizmni qanday asrash kerak?Jazirama +46°ga yetadi: organizmni qanday asrash kerak?13 iyul 14:58Shifoxonalarida «sirli mijozlar» orqali nazorat tadbirlari boshlanmoqdaShifoxonalarida «sirli mijozlar» orqali nazorat tadbirlari boshlanmoqda13 iyun 15:44Namanganda ishlamagan bog‘chalar uchun 1,3 mlrd so‘m subsidiya ajratildiNamanganda ishlamagan bog‘chalar uchun 1,3 mlrd so‘m subsidiya ajratildi6 oktabr 20:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?