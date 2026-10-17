O‘zbekistonda gripp mavsumi yaqinlashmoqda: kimlar ko‘proq ehtiyot bo‘lishi kerak?
O‘zbekistonda kuz-qish mavsumida gripp va o‘tkir respirator virusli infeksiyalar (O‘RVI) bilan kasallanish darajasi oshishi mumkin. Sog‘liqni saqlash vazirligi ma’lumotiga ko‘ra, bunday holatlar odatda noyabr oyidan fevralgacha bo‘lgan davrda ko‘proq kuzatiladi.
Mutaxassislar, ayniqsa, maktabgacha yoshdagi bolalar va 65 yoshdan oshgan keksalarga alohida e’tibor qaratmoqda. Ushbu guruhlarda kasallik og‘ir kechishi, shuningdek, pnevmoniya kabi jiddiy asoratlar rivojlanishi xavfi yuqoriroq.
Mavsumiy kasalliklar ko‘payishiga tayyorgarlik doirasida tibbiyot muassasalari, poliklinikalar va tez tibbiy yordam xizmatlarida zarur choralar ko‘rilmoqda. Tibbiyot xodimlari fuqarolarni kasallik belgilarini e’tiborsiz qoldirmaslikka, ahvol yomonlashganda esa o‘z vaqtida shifokorga murojaat qilishga chaqirmoqda.
Shu bilan birga, vazirlik ma’lumotlariga ko‘ra, ayni paytda mamlakatdagi epidemiologik vaziyat barqarorligicha qolmoqda. Mutaxassislar ta’kidlashicha, gripp va O‘RVI holatlarining mavsumiy ortishi har yili kuzatiladigan tabiiy jarayon bo‘lib, bu o‘z-o‘zidan favqulodda epidemiya yuzaga kelganini anglatmaydi.
Shifokorlar kasallikdan saqlanish uchun qo‘l gigiyenasiga rioya qilish, xonalarni muntazam shamollatish, kasallik alomatlari kuzatilganda boshqalarga yuqtirish xavfini kamaytirish va zarurat tug‘ilganda tibbiy maslahat olishni tavsiya etadi.
Izohlar 0
…