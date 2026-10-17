Bozorga mustaqil bozorlik qilishga chiqadigan aqlli it tarmoqlarni lol qoldirdi (video)

·54·Dunyo
Bozorga mustaqil bozorlik qilishga chiqadigan aqlli it tarmoqlarni lol qoldirdi (video)

Ijtimoiy tarmoqlarda egasining topshirig‘i bilan mahalliy bozorga mustaqil ravishda bozorlik qilgani chiqqan aqlli itning savdo jarayoni aks etgan videolavhalar minglab foydalanuvchilarning mehrini qozonmoqda.

Og‘zida maxsus to‘qilgan savatcha ko‘tarib olgan to‘rt oyoqli xaridor sabzavot va meva sotuvchilari yoniga kelib, kerakli mahsulotlarni tanlashi va to‘lov jarayoni odamlarni hayratda qoldirmoqda.

To‘liq mustaqil savdo: Pul olinadi, mahsulot solinadi

Tasvirlarda itning bozordagi o‘zini tutishi va sotuvchilar bilan o‘rnatilgan o‘ziga xos ishonchli muloqot yaqqol ko‘rinadi:

  • Ko‘rsatilgan tanlov: It sotuvchilar peshtaxtasi oldiga kelib, panjasi bilan o‘ziga kerakli mahsulotlarni (ko‘katlar, makkajo‘xori va boshqa sabzavotlar) ko‘rsatadi;

  • Savatchadagi to‘lov: Sotuvchi ayollar itning og‘zidan yerga qo‘yilgan savatcha ichidagi puldan mahsulot narxiga mos qismini sanab oladi;

  • Mahsulotni joylash: Pul olingach, sotuvchi xarid qilingan mahsulotlarni ehtiyotkorlik bilan itning savatchasiga solib beradi.

Har bir peshtaxta oldida tartibli navbat

Qizig‘i shundaki, bu aqlli jonivor bozordagi qoidalarni xuddi insonlardek yaxshi tushunadi:

  • Sabrli kutish: U har bir rasta yonida xotirjam turib, sotuvchi savatdan pulni olib, mahsulotni joylashini kutadi;

  • Omonatdorlik: Savat to‘lgach, u savat bandlarini og‘ziga olib, ortiqcha to‘xtamasdan, mahsulotlarni sochmasdan to‘g‘ri o‘z uyi tomon yo‘l oladi.

Mazkur voqea hayvonlarning aql-zakovati, o‘rgatishga moyilligi hamda inson va jonivor o‘rtasidagi cheksiz sadoqat va ishonchning yana bir yorqin namunasi bo‘ldi.

Aqlli ItBozorda Avtomatik SavdoHayvon TexnologiyasiInson-hayvon munosabatlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Avval duo qilamiz»: 20 ta kuchukni tarbiyalagan ayolning videosi tarmoqlarni lol qoldirdi!«Avval duo qilamiz»: 20 ta kuchukni tarbiyalagan ayolning videosi tarmoqlarni lol qoldirdi!17 avgust 14:22Avtomat mumkin: Yamandagi tekshiruv videosi tarmoqlarni lol qoldirdi...Avtomat mumkin: Yamandagi tekshiruv videosi tarmoqlarni lol qoldirdi...27 avgust 21:40AQSHda dahshatli bo‘ron: 700 ta reys to‘xtadi va minglab uylar zulmatda qoldi (video)AQSHda dahshatli bo‘ron: 700 ta reys to‘xtadi va minglab uylar zulmatda qoldi (video)28 sentabr 09:18Yevropa bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlarni keskin cheklovchi qarorni e’lon qildiYevropa bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlarni keskin cheklovchi qarorni e’lon qildi17 sentabr 13:51Sud binolarida aqlli ko‘zoynaklardan foydalanish taqiqlandiSud binolarida aqlli ko‘zoynaklardan foydalanish taqiqlandi12 avgust 12:26Yangi Holand: «Siti» yulduzi yangi mavsum oldidan muxlislarini lol qoldirdiYangi Holand: «Siti» yulduzi yangi mavsum oldidan muxlislarini lol qoldirdi23 avgust 16:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi