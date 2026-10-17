Bozorga mustaqil bozorlik qilishga chiqadigan aqlli it tarmoqlarni lol qoldirdi (video)
Ijtimoiy tarmoqlarda egasining topshirig‘i bilan mahalliy bozorga mustaqil ravishda bozorlik qilgani chiqqan aqlli itning savdo jarayoni aks etgan videolavhalar minglab foydalanuvchilarning mehrini qozonmoqda.
Og‘zida maxsus to‘qilgan savatcha ko‘tarib olgan to‘rt oyoqli xaridor sabzavot va meva sotuvchilari yoniga kelib, kerakli mahsulotlarni tanlashi va to‘lov jarayoni odamlarni hayratda qoldirmoqda.
To‘liq mustaqil savdo: Pul olinadi, mahsulot solinadi
Tasvirlarda itning bozordagi o‘zini tutishi va sotuvchilar bilan o‘rnatilgan o‘ziga xos ishonchli muloqot yaqqol ko‘rinadi:
Ko‘rsatilgan tanlov: It sotuvchilar peshtaxtasi oldiga kelib, panjasi bilan o‘ziga kerakli mahsulotlarni (ko‘katlar, makkajo‘xori va boshqa sabzavotlar) ko‘rsatadi;
Savatchadagi to‘lov: Sotuvchi ayollar itning og‘zidan yerga qo‘yilgan savatcha ichidagi puldan mahsulot narxiga mos qismini sanab oladi;
Mahsulotni joylash: Pul olingach, sotuvchi xarid qilingan mahsulotlarni ehtiyotkorlik bilan itning savatchasiga solib beradi.
Har bir peshtaxta oldida tartibli navbat
Qizig‘i shundaki, bu aqlli jonivor bozordagi qoidalarni xuddi insonlardek yaxshi tushunadi:
Sabrli kutish: U har bir rasta yonida xotirjam turib, sotuvchi savatdan pulni olib, mahsulotni joylashini kutadi;
Omonatdorlik: Savat to‘lgach, u savat bandlarini og‘ziga olib, ortiqcha to‘xtamasdan, mahsulotlarni sochmasdan to‘g‘ri o‘z uyi tomon yo‘l oladi.
Mazkur voqea hayvonlarning aql-zakovati, o‘rgatishga moyilligi hamda inson va jonivor o‘rtasidagi cheksiz sadoqat va ishonchning yana bir yorqin namunasi bo‘ldi.
Izohlar 0
…