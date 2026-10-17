Italiya restoranida «qovurilgan havo» bepul beriladi

·57·Dunyo
Italiya restoranida «qovurilgan havo» bepul beriladi

Italiyaning Kastelfranko-Veneto shahridagi Feva restoranida mehmonlarga «qovurilgan havo» deb nomlangan g‘ayrioddiy gazak taklif etiladi. Uni restoran bosh oshpazi Nikola Dinato yaratgan.

Nomiga qaramay, taom haqiqiy havodan tayyorlanmaydi. Uning asosini tapiokadan tayyorlangan yupqa qatlam tashkil etadi. Avval u pishiriladi, keyin qizdirilgan yog‘da qovuriladi va taxminan 10 daqiqa davomida ozon bilan ishlov beriladi. Bu usul gazakka o‘ziga xos hid berish uchun qo‘llanadi.

Tayyor gazak paxta qand ustiga qo‘yilib, bulutni eslatadigan ko‘rinishda dasturxonga tortiladi. Unga kunjutli vegan mayonez ham qo‘shib beriladi.

«Qovurilgan havo»ning bir porsiyasi 30 dollar turadi degan xabarlar avval ham tarqalgan. Biroq restoran xodimining tushuntirishicha, bu gazak mehmonlarga kutib olish taomi sifatida bepul taqdim etiladi.

Oshpaz Nikola Dinatoning g‘oyasi — mehmonlarni odatdan tashqari taom bilan hayratlantirish va ularga hayotda yangi taassurotlarni qadrlash muhimligini eslatish. Ushbu gazak restoranning o‘ziga xos taom taqdim etish uslubini ifodalaydi.

Oshpazning qo‘lida ushlab turilgan oq va shaffof rangli yirik trufel qo‘zig‘orini.
Nikola DinatoFeva restoraniQovurilgan havoKastelfranko-Veneto
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Italiya restoranida g‘ayrioddiy taom: mijozlarga «qovurilgan havo» tortiladiItaliya restoranida g‘ayrioddiy taom: mijozlarga «qovurilgan havo» tortiladi12 oktabr 10:34Moskvada katta portlash: generalning tug‘ilgan kunida nima sodir bo‘ldi?Moskvada katta portlash: generalning tug‘ilgan kunida nima sodir bo‘ldi?2 avgust 12:31Tunash ham, ovqat ham mutlaqo tekin: Tojikistonning bir tumanida bepul mehmon qilinadiTunash ham, ovqat ham mutlaqo tekin: Tojikistonning bir tumanida bepul mehmon qilinadi15 sentabr 20:53Xitoyda Ilon Maskka o‘xshash oshpaz internet yulduziga aylandiXitoyda Ilon Maskka o‘xshash oshpaz internet yulduziga aylandi31 iyul 04:54Italiya Zelenskiydan tinchlik muzokaralari stolidan joy talab qildi...Italiya Zelenskiydan tinchlik muzokaralari stolidan joy talab qildi...11 sentabr 18:31To‘quvchi qushning mukammal “osilma qasri” qanday quriladi? (video)To‘quvchi qushning mukammal “osilma qasri” qanday quriladi? (video)Bugun 21:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi