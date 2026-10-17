Uch karra Olimpiya va olti karra jahon chempioni ko‘chada ovqat yig‘ayotganida tasvirga tushdi (video)

·2·Dunyo
Uch karra Olimpiya va olti karra jahon chempioni ko‘chada ovqat yig‘ayotganida tasvirga tushdi (video)

Boks bo‘yicha uch karra Olimpiya chempioni, kubalik sobiq sportchi Feliks Savonning ko‘chada ovqat yig‘ayotgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. 17 soniyalik videoda avtomobil ichidan tasvirga olayotgan erkak sobiq bokschidan nima qilayotganini so‘raydi. Savon esa ovqatlanish uchun oziq-ovqat yig‘ayotganini aytadi. Video bir milliondan ortiq marta tomosha qilingan. Bu haqda Periodico Cubano xabar berdi. 

1967 yilda Kubada tug‘ilgan Feliks Savon boks tarixidagi eng taniqli havaskor sportchilardan biri hisoblanadi. U 1992 yil Barselona, 1996 yil Atlanta va 2000 yil Sidney Olimpiya o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritgan. Shuningdek, olti karra jahon chempioni hisoblanadi.

Biroq sobiq bokschining faoliyati sportdagi yutuqlaridan tashqari, sud ishi bilan ham bog‘liq. CubaNet nashrining 2025 yil 25 yanvardagi xabariga ko‘ra, Savon voyaga yetmagan shaxsga nisbatan jinsiy jinoyat bilan bog‘liq ish yuzasidan qariyb olti yil qamoqda bo‘lgan va 2024 yil oxirida shartli ravishda ozodlikka chiqarilgan. Uning ishi bo‘yicha sud hukmi va jazo tafsilotlari jamoatchilikka to‘liq oshkor qilinmagan.

Videoning qachon va qayerda olingani hozircha aniq emas.

Feliks SavonKubaOlimpiya chempioniJinoyat
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Eronni yo‘q qilaymi?!»: Tramp BMT minbaridan dunyoni larzaga soluvchi bayonotlar berdi«Eronni yo‘q qilaymi?!»: Tramp BMT minbaridan dunyoni larzaga soluvchi bayonotlar berdi23 sentabr 06:43Kuba dizel va mazut zaxiralari tugaganini maʼlum qildiKuba dizel va mazut zaxiralari tugaganini maʼlum qildi14 may 12:58Uch yoshli 35 kg qizaloqni mukbangga jalb qilgan ota-ona tanqid qilindiUch yoshli 35 kg qizaloqni mukbangga jalb qilgan ota-ona tanqid qilindi7 oktabr 20:00Bangkokda suv toshqini: Oziq-ovqat bozori suzib yuribdi, 327 mln dollar zarar(video)Bangkokda suv toshqini: Oziq-ovqat bozori suzib yuribdi, 327 mln dollar zarar(video)28 sentabr 20:16To‘yda operatorlar ilg‘amagan eng samimiy lahzalarni it tasvirga oldi (video)To‘yda operatorlar ilg‘amagan eng samimiy lahzalarni it tasvirga oldi (video)5 oktabr 16:0124 yoshli mukbang blogeri so‘nggi videodan keyin vafot etdi24 yoshli mukbang blogeri so‘nggi videodan keyin vafot etdi10 sentabr 12:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi