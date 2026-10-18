Yangi tug‘ilgan chaqaloqning tug‘ruqxonadagi harakatlari ijtimoiy tarmoqlarda qiziqish uyg‘otdi (video)

·144·Dunyo
Yangi tug‘ilgan chaqaloqning tug‘ruqxonadagi harakatlari ijtimoiy tarmoqlarda qiziqish uyg‘otdi (video)

Ozarbayjonning Ajans.az nashri xabar berishicha, yangi tug‘ilgan chaqaloqning tug‘ruqxonada tasvirga olingan videosi ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgan. Unda chaqaloqning o‘zini juda xotirjam tutishi foydalanuvchilar e’tiborini tortgan.

Videoda chaqaloq ko‘rik stolida qo‘llarini boshining orqasiga qo‘yib, oyoqlarini chalishtirgan holda yotgani aks etgan. Shifokor Islom Eldehin uning yoniga kelib, tabassum bilan murojaat qiladi. So‘ng stetoskop yordamida chaqaloqning yurak urishini tekshiradi. Bu vaqtda ham go‘dak xotirjamligini saqlab qoladi.

Video ostida foydalanuvchilar chaqaloqning harakatlariga hazilomuz izohlar qoldirgan. Ayrimlar uni go‘yoki tug‘ilganidanoq dam olishga shoshayotgan odamga o‘xshatgan.

Ajans.azIslom EldehinTubigiyTubigiy tug‘ilgan
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yangi tug‘ilgan qizaloq 15 marta pichoqlangan holda topildiYangi tug‘ilgan qizaloq 15 marta pichoqlangan holda topildi3 oktabr 13:26Moskva aeroporti hojatxonasidan ayol va chaqaloq jasadi topildiMoskva aeroporti hojatxonasidan ayol va chaqaloq jasadi topildi3 oktabr 14:54Moskva aeroporti hojatxonasidan yangi tug‘ilgan chaqaloq va ayolning jasadi topildiMoskva aeroporti hojatxonasidan yangi tug‘ilgan chaqaloq va ayolning jasadi topildi5 oktabr 10:2938 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda11 oktabr 21:04Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldiBir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi10 oktabr 21:01Bugun 74 yoshga to‘lgan Vladimir Putin tug‘ilgan kunini qanday o‘tkazadi?Bugun 74 yoshga to‘lgan Vladimir Putin tug‘ilgan kunini qanday o‘tkazadi?7 oktabr 09:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi