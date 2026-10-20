O‘zbekiston va Rossiya harbiylari qo‘shma mashg‘ulotlarni boshlamoqda (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston va Rossiya harbiy bo‘linmalari Surxondaryo viloyatida «Hamkorlik–2026» nomli qo‘shma taktik o‘quv mashg‘ulotlarini boshladi.
- Rossiyaning Tojikistondagi 201-gvardiya harbiy bazasi bo‘linmalari 300 kilometrdan ortiq masofani bosib o‘tib, o‘z jangovar texnikalari bilan mashg‘ulot hududiga yetib keldi.
O‘zbekiston Respublikasi janubiy sarhadlarida navbatdagi keng qamrovli harbiy mashg‘ulotlarga start berilmoqda. Surxondaryo viloyati poligonlarida O‘zbekiston va Rossiya Qurolli Kuchlari ishtirokidagi «Hamkorlik–2026» qo‘shma taktik o‘quv mashg‘ulotlari o‘tkaziladi.
Mazkur mudofaa va aksilterror mashg‘ulotlarida qatnashish uchun Rossiya Federatsiyasining harbiy bo‘linmalari o‘z jangovar texnikalari bilan mamlakatimiz hududiga rasman kirib keldi.
300 kilometrlik harbiy marsh va kolonna tarkibi
Rossiyalik harbiy xizmatchilar belgilangan mashg‘ulot hududiga yetib kelish uchun maxsus marshrut bo‘yicha harakatlanishdi:
201-harbiy baza ishtiroki: Mashg‘ulotlarga Rossiyaning qo‘shni Tojikiston Respublikasida joylashgan 201-gvardiya harbiy bazasi bo‘linmalari jalb etilgan;
300 km dan ortiq yo‘l: Harbiy kolonna o‘z bazasidan yo‘lga chiqib, davlatlararo chegara orqali Surxondaryo viloyatidagi poligonga qadar 300 kilometrdan ziyod masofani bosib o‘tdi;
Olib kelingan texnika: Kolonna tarkibida ko‘plab BTR rusumidagi zirhli jangovar transport vositalari, «Ural» rusumli yuk va ta’minot mashinalari hamda maxsus avtotransport vositalari mavjud.
«Hamkorlik–2026» mashg‘ulotlaridan ko‘zlangan asosiy maqsad
Janubiy viloyatda o‘tkazilayotgan ushbu o‘quv-taktik tadbirlar mintaqaviy xavfsizlikni ta’minlashda muhim ahamiyat kasb etadi:
Aksilterror amaliyotlari: Mashg‘ulotlar davomida noqonuniy qurolli kuchlarni aniqlash, qurshab olish va yo‘q qilish bo‘yicha tezkor harakatlar sinovdan o‘tkaziladi;
Jangovar hamjihatlik: Ikki davlat harbiylari tog‘li va cho‘l hududlarida zamonaviy taktikalar asosida birgalikda harakatlanish, aloqa tizimlarini muvofiqlashtirish hamda jangovar tayyorgarlikni oshirish ko‘nikmalarini mustahkamlaydi;
Chegara xavfsizligi: Mazkur dala-o‘quv yig‘inlari mintaqada barqarorlikni saqlash va ehtimoliy tahdidlarning oldini olishga qaratilgan.
Izohlar 0
…