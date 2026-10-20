O‘zbekiston va Rossiya harbiylari qo‘shma mashg‘ulotlarni boshlamoqda (video)

·66·O‘zbekiston
O‘zbekiston va Rossiya harbiylari qo‘shma mashg‘ulotlarni boshlamoqda (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston va Rossiya harbiy bo‘linmalari Surxondaryo viloyatida «Hamkorlik–2026» nomli qo‘shma taktik o‘quv mashg‘ulotlarini boshladi.
  • Rossiyaning Tojikistondagi 201-gvardiya harbiy bazasi bo‘linmalari 300 kilometrdan ortiq masofani bosib o‘tib, o‘z jangovar texnikalari bilan mashg‘ulot hududiga yetib keldi.

O‘zbekiston Respublikasi janubiy sarhadlarida navbatdagi keng qamrovli harbiy mashg‘ulotlarga start berilmoqda. Surxondaryo viloyati poligonlarida O‘zbekiston va Rossiya Qurolli Kuchlari ishtirokidagi «Hamkorlik–2026» qo‘shma taktik o‘quv mashg‘ulotlari o‘tkaziladi.

Mazkur mudofaa va aksilterror mashg‘ulotlarida qatnashish uchun Rossiya Federatsiyasining harbiy bo‘linmalari o‘z jangovar texnikalari bilan mamlakatimiz hududiga rasman kirib keldi.

300 kilometrlik harbiy marsh va kolonna tarkibi

Rossiyalik harbiy xizmatchilar belgilangan mashg‘ulot hududiga yetib kelish uchun maxsus marshrut bo‘yicha harakatlanishdi:

  • 201-harbiy baza ishtiroki: Mashg‘ulotlarga Rossiyaning qo‘shni Tojikiston Respublikasida joylashgan 201-gvardiya harbiy bazasi bo‘linmalari jalb etilgan;

  • 300 km dan ortiq yo‘l: Harbiy kolonna o‘z bazasidan yo‘lga chiqib, davlatlararo chegara orqali Surxondaryo viloyatidagi poligonga qadar 300 kilometrdan ziyod masofani bosib o‘tdi;

  • Olib kelingan texnika: Kolonna tarkibida ko‘plab BTR rusumidagi zirhli jangovar transport vositalari, «Ural» rusumli yuk va ta’minot mashinalari hamda maxsus avtotransport vositalari mavjud.

«Hamkorlik–2026» mashg‘ulotlaridan ko‘zlangan asosiy maqsad

Janubiy viloyatda o‘tkazilayotgan ushbu o‘quv-taktik tadbirlar mintaqaviy xavfsizlikni ta’minlashda muhim ahamiyat kasb etadi:

  • Aksilterror amaliyotlari: Mashg‘ulotlar davomida noqonuniy qurolli kuchlarni aniqlash, qurshab olish va yo‘q qilish bo‘yicha tezkor harakatlar sinovdan o‘tkaziladi;

  • Jangovar hamjihatlik: Ikki davlat harbiylari tog‘li va cho‘l hududlarida zamonaviy taktikalar asosida birgalikda harakatlanish, aloqa tizimlarini muvofiqlashtirish hamda jangovar tayyorgarlikni oshirish ko‘nikmalarini mustahkamlaydi;

  • Chegara xavfsizligi: Mazkur dala-o‘quv yig‘inlari mintaqada barqarorlikni saqlash va ehtimoliy tahdidlarning oldini olishga qaratilgan.

Hamkorlik–2026O‘zbekiston va Rossiya Qurolli KuchlariSurxondaryo poligonlariAksilterror
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda 50 yoshdan oshgan yuzlab ayollar turmush qurib hayotini yangidan boshlamoqdaO‘zbekistonda 50 yoshdan oshgan yuzlab ayollar turmush qurib hayotini yangidan boshlamoqda9 oktabr 14:21Marko Rubio O‘zbekistonga keladi: Samarqandda tarixiy sammit o‘tkaziladi!Marko Rubio O‘zbekistonga keladi: Samarqandda tarixiy sammit o‘tkaziladi!28 sentabr 18:21O‘zbekiston va AQSH DFC: transport va tibbiyotda yirik loyihalar muhokama qilindiO‘zbekiston va AQSH DFC: transport va tibbiyotda yirik loyihalar muhokama qilindi23 sentabr 16:55Shavkat Mirziyoyevning Serbiyaga tashrifi yakunlandi: asosiy natijalarShavkat Mirziyoyevning Serbiyaga tashrifi yakunlandi: asosiy natijalar8 sentabr 21:44O‘zbekiston osmonida yangi qiruvchilar: Xitoydan xarid qilingan J-10CE samolyotlari (video)O‘zbekiston osmonida yangi qiruvchilar: Xitoydan xarid qilingan J-10CE samolyotlari (video)30 avgust 22:15The Chosun Daily nashrida Shavkat Mirziyoyevning tarixiy maqolasi e’lon qilindiThe Chosun Daily nashrida Shavkat Mirziyoyevning tarixiy maqolasi e’lon qilindi14 sentabr 11:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?