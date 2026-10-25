Shotlandiyada g‘ayrioddiy holat: giyohvand moddasini ist’emol qilib qo‘ygan itni tog‘dan qutqarib qolishdi
Shotlandiyadagi Ben Nevis tog‘iga sayohat qilgan Tokio laqabli labrador kutilmaganda o‘zini yomon his qila boshladi. Buyuk Britaniyaning eng baland tog‘ida yuz bergan ushbu hodisa itni qutqarish uchun maxsus guruhni chaqirishga sabab bo‘ldi.
Ma’lum qilinishicha, Tokio egasi Kristina va uning oilasi bilan toqqa ko‘tarilayotgan paytda uning orqa oyoqlari kuchsizlanib, harakatlanishi qiyinlashgan. Hatto it hushini yo‘qota boshlagan. Egasi taxminan 24 kilogramm og‘irlikdagi jonivorni ko‘tarib, pastga olib tushishga uringan, biroq buni uddalay olmagan.
Shundan so‘ng Lochaber tog‘ qutqaruv guruhi yordamga yetib kelgan. Mutaxassislar Tokioni maxsus zambilga joylashtirib, tog‘dan xavfsiz olib tushishgan.
Veterinarlar tekshiruvi natijasida itning holati giyohvand modda ta’siridan zaharlanish bilan bog‘liq bo‘lishi mumkinligi aniqlangan. Taxminlarga ko‘ra, Tokio sayr davomida yerda yotgan kannabisni tasodifan yeb qo‘ygan. Ushbu modda uning asab tizimiga ta’sir qilib, harakatlanishida muammolar keltirib chiqargan.
Yaxshiyamki, itning ahvoli yaxshilanib, u to‘liq sog‘ayib ketgan. Hodisa sayr vaqtida uy hayvonlarini nazoratsiz qoldirmaslik va ularning noma’lum narsalarni yeb qo‘yishiga yo‘l qo‘ymaslik muhimligini yana bir bor eslatdi.
Izohlar 0
…