Shotlandiyada g‘ayrioddiy holat: giyohvand moddasini ist’emol qilib qo‘ygan itni tog‘dan qutqarib qolishdi

·13·Dunyo
Shotlandiyada g‘ayrioddiy holat: giyohvand moddasini ist’emol qilib qo‘ygan itni tog‘dan qutqarib qolishdi

Shotlandiyadagi Ben Nevis tog‘iga sayohat qilgan Tokio laqabli labrador kutilmaganda o‘zini yomon his qila boshladi. Buyuk Britaniyaning eng baland tog‘ida yuz bergan ushbu hodisa itni qutqarish uchun maxsus guruhni chaqirishga sabab bo‘ldi.

Ma’lum qilinishicha, Tokio egasi Kristina va uning oilasi bilan toqqa ko‘tarilayotgan paytda uning orqa oyoqlari kuchsizlanib, harakatlanishi qiyinlashgan. Hatto it hushini yo‘qota boshlagan. Egasi taxminan 24 kilogramm og‘irlikdagi jonivorni ko‘tarib, pastga olib tushishga uringan, biroq buni uddalay olmagan.

Shundan so‘ng Lochaber tog‘ qutqaruv guruhi yordamga yetib kelgan. Mutaxassislar Tokioni maxsus zambilga joylashtirib, tog‘dan xavfsiz olib tushishgan.

Veterinarlar tekshiruvi natijasida itning holati giyohvand modda ta’siridan zaharlanish bilan bog‘liq bo‘lishi mumkinligi aniqlangan. Taxminlarga ko‘ra, Tokio sayr davomida yerda yotgan kannabisni tasodifan yeb qo‘ygan. Ushbu modda uning asab tizimiga ta’sir qilib, harakatlanishida muammolar keltirib chiqargan.

Yaxshiyamki, itning ahvoli yaxshilanib, u to‘liq sog‘ayib ketgan. Hodisa sayr vaqtida uy hayvonlarini nazoratsiz qoldirmaslik va ularning noma’lum narsalarni yeb qo‘yishiga yo‘l qo‘ymaslik muhimligini yana bir bor eslatdi.

Ben NevisLochaber tog‘ qutqaruv guruhiTokio labradori
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shotlandiyada so‘nggi 18 yil ichida tug‘ilgan ilk kapibara bolasi dunyoga keldiShotlandiyada so‘nggi 18 yil ichida tug‘ilgan ilk kapibara bolasi dunyoga keldi8 oktabr 14:5956 nafar taksi haydovchisi mashina urib yuborgan itni davolash uchun pul yig‘di56 nafar taksi haydovchisi mashina urib yuborgan itni davolash uchun pul yig‘di7 may 22:41Uyida o‘lik holda topilgan aktyorning sevgilisi ko‘rsatmasini o‘zgartirdiUyida o‘lik holda topilgan aktyorning sevgilisi ko‘rsatmasini o‘zgartirdi10 sentabr 23:29Qozog‘istonda stomatolog qabulidan so‘ng uch yashar qiz komaga tushdiQozog‘istonda stomatolog qabulidan so‘ng uch yashar qiz komaga tushdiBugun 12:05Ekvadorda yuzida mo‘ylovga o‘xshash tuklar bilan tug‘ilgan chaqaloq barchaning e’tiborida!Ekvadorda yuzida mo‘ylovga o‘xshash tuklar bilan tug‘ilgan chaqaloq barchaning e’tiborida!Bugun 11:46Kokshetauda 93 yoshli erkak va 89 yoshli ayol qutqarildi (video)Kokshetauda 93 yoshli erkak va 89 yoshli ayol qutqarildi (video)Bugun 11:06
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi