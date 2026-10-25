Flippinda olimlar dunyodagi eng mitti qurbaqalardan birini aniqlashdi

·7·Dunyo
Flippinda olimlar dunyodagi eng mitti qurbaqalardan birini aniqlashdi

Filippinlik olimlar dunyodagi eng kichik qurbaqalar qatoriga kiruvchi yangi turni aniqlashdi. Kanzas universiteti bilan hamkorlikda olib borilgan tadqiqot davomida ushbu mitti jonzot Sibuyan orolidagi Guiting-Guiting tabiat bog‘ida topilgan.

Tadqiqotchilarning ta’kidlashicha, qurbaqaning o‘lchami taxminan microSD xotira kartasinikiga teng. Uning nihoyatda kichikligi olimlar e’tiborini tortgan va bu holat tabiatdagi evolyutsion moslashuv jarayonlarini o‘rganish uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Mutaxassislar bunday o‘zgarishni “miniatyuralashuv” deb ataydi. Bu jarayonda ayrim hayvon turlari evolyutsiya davomida kichiklashib, muayyan yashash muhitiga moslashadi. Masalan, o‘rmon tubidagi tor hududlarda yashaydigan ayrim jonzotlar juda kichik tana o‘lchamiga ega bo‘lishi mumkin.

Mazkur kashfiyot Filippinning Sibuyan oroli noyob tabiatga boy ekanini yana bir bor ko‘rsatdi. Ko‘plab endemik, ya’ni faqat shu hududda uchraydigan turlarga ega bo‘lgan orol ba’zan “Osiyoning Galapagos orollari” deb ham ataladi.

Olimlarning fikricha, ushbu mintaqada hali ilm-fanga noma’lum bo‘lgan boshqa turlar ham uchrashi mumkin. Shu sababli noyob hayvonlar yashaydigan tabiiy hududlarni asrash va ularni ilmiy o‘rganish muhim hisoblanadi.

FilippinSibuyan oroliGuiting-GuitingKanzas universiteti
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Boliviya tog‘larida mushuklarning yangi turi topildi — Zoologiya olamida asr sensatsiyasi!Boliviya tog‘larida mushuklarning yangi turi topildi — Zoologiya olamida asr sensatsiyasi!18 sentabr 21:11Qoplon hujum qilganda mitti it kutilmagan ishni qildiQoplon hujum qilganda mitti it kutilmagan ishni qildi14 sentabr 10:46Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldiQuyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi17 oktabr 19:05Ichiga hamma narsa sig‘gan 4,6 metrli uy taqdim etildiIchiga hamma narsa sig‘gan 4,6 metrli uy taqdim etildi7 avgust 06:50Olimlar Yerga o‘xshash sayyorada hayot uchun muhim izni topdiOlimlar Yerga o‘xshash sayyorada hayot uchun muhim izni topdi17 iyul 14:17Quruvchilarning yangi «yordamchisi»: Mushukcha qanday qilib shov-shuvga aylandi?Quruvchilarning yangi «yordamchisi»: Mushukcha qanday qilib shov-shuvga aylandi?28 avgust 12:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi