Indoneziyada kuniga 9 soat uxlaydigan odam matras brendiga qilingan reklamasi uchun internet yulduziga aylandi

·88·Dunyo
Indoneziyada kuniga 9 soat uxlaydigan odam matras brendiga qilingan reklamasi uchun internet yulduziga aylandi

Indoneziyaning Domi Bed matras brendi noodatiy reklama kampaniyasi bilan internet foydalanuvchilari e’tiborini tortdi. Loyihada harakatlanayotgan transport vositasi ichida kuniga to‘qqiz soat uxlaydigan kishi ishtirok etgan. Dastlab orzudagi ishdek ko‘ringan bu holat aslida mahsulotni targ‘ib qilishga qaratilgan reklama ekani ma’lum bo‘ldi.

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda katta transport vositasining ichki qismi yotoqxonaga aylantirilgani aks etgan. Uning ichiga karavot va to‘shak jihozlari o‘rnatilib, bir kishi bemalol uxlab yotgan. Ko‘chadan o‘tayotgan odamlar esa derazalar orqali noodatiy manzarani kuzatish imkoniga ega bo‘lgan. Harakatlanayotgan mashina ichida kimdir xotirjam uxlayotganini ko‘rganlar hayratini yashira olmagan.

Kampaniyaning asosiy maqsadi matrasning qulayligini namoyish etish bo‘lgan. Brend shu yo‘l bilan transport harakatlanayotgan paytda ham qulay uyqu muhitini yaratish mumkinligini ko‘rsatishga uringan.

Video qisqa vaqt ichida ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, ko‘plab tomoshabinlarning qiziqishiga sabab bo‘ldi. Foydalanuvchilardan ayrimlari bunday ishni havas qilsa arzigulik deb atagan bo‘lsa, boshqalar kun bo‘yi uxlash uchun haq olish g‘oyasini hazil bilan muhokama qilgan.

Reklama kampaniyasi mahsulotning asosiy xususiyatini noodatiy usulda ko‘rsatgani bilan ajralib turadi. Unda murakkab sahnalar o‘rniga, matrasning qulayligi bevosita namoyish etilgan.

Domi BedIndoneziyareklama kampaniyasimarketing
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eng antiqa hiyla: Braziliyalik atlet birdaniga 11 ta homiyning pulini qanday oldi?Eng antiqa hiyla: Braziliyalik atlet birdaniga 11 ta homiyning pulini qanday oldi?10 sentabr 09:32Cristiano Ronaldo ketganidan soʻng Portugaliya futbolini iqtisodiy inqiroz kutmoqdaCristiano Ronaldo ketganidan soʻng Portugaliya futbolini iqtisodiy inqiroz kutmoqda21 iyul 18:40Max messenjerida reklama hajmi bir yil ichida 1300 barobardan ziyodroqqa oʻsdiMax messenjerida reklama hajmi bir yil ichida 1300 barobardan ziyodroqqa oʻsdi21 iyul 07:29Avtomobil sanoati va reklama madaniyati: Siyosat oʻrganishi kerak boʻlgan jihatlarAvtomobil sanoati va reklama madaniyati: Siyosat oʻrganishi kerak boʻlgan jihatlar5 iyul 10:58MoEngage marketing kelajagini millionlab AI agentlarida koʻrmoqdaMoEngage marketing kelajagini millionlab AI agentlarida koʻrmoqda24 iyun 04:56Polymarket soxta garovlar aks etgan videolar uchun blogerlarga pul toʻlagani aniqlandiPolymarket soxta garovlar aks etgan videolar uchun blogerlarga pul toʻlagani aniqlandi21 iyun 21:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi