Indoneziyada kuniga 9 soat uxlaydigan odam matras brendiga qilingan reklamasi uchun internet yulduziga aylandi
Indoneziyaning Domi Bed matras brendi noodatiy reklama kampaniyasi bilan internet foydalanuvchilari e’tiborini tortdi. Loyihada harakatlanayotgan transport vositasi ichida kuniga to‘qqiz soat uxlaydigan kishi ishtirok etgan. Dastlab orzudagi ishdek ko‘ringan bu holat aslida mahsulotni targ‘ib qilishga qaratilgan reklama ekani ma’lum bo‘ldi.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda katta transport vositasining ichki qismi yotoqxonaga aylantirilgani aks etgan. Uning ichiga karavot va to‘shak jihozlari o‘rnatilib, bir kishi bemalol uxlab yotgan. Ko‘chadan o‘tayotgan odamlar esa derazalar orqali noodatiy manzarani kuzatish imkoniga ega bo‘lgan. Harakatlanayotgan mashina ichida kimdir xotirjam uxlayotganini ko‘rganlar hayratini yashira olmagan.
Kampaniyaning asosiy maqsadi matrasning qulayligini namoyish etish bo‘lgan. Brend shu yo‘l bilan transport harakatlanayotgan paytda ham qulay uyqu muhitini yaratish mumkinligini ko‘rsatishga uringan.
Video qisqa vaqt ichida ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, ko‘plab tomoshabinlarning qiziqishiga sabab bo‘ldi. Foydalanuvchilardan ayrimlari bunday ishni havas qilsa arzigulik deb atagan bo‘lsa, boshqalar kun bo‘yi uxlash uchun haq olish g‘oyasini hazil bilan muhokama qilgan.
Reklama kampaniyasi mahsulotning asosiy xususiyatini noodatiy usulda ko‘rsatgani bilan ajralib turadi. Unda murakkab sahnalar o‘rniga, matrasning qulayligi bevosita namoyish etilgan.
Izohlar 0
…