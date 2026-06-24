MoEngage marketing kelajagini millionlab AI agentlarida koʻrmoqda

·28·Texno
MoEngage marketing kelajagini millionlab AI agentlarida koʻrmoqda

Hindistonning mijozlar bilan ishlash dasturiy taʼminoti boʻyicha yetakchi kompaniyasi MoEngage San-Fransiskoda joylashgan Aampe startapini sotib olganini eʼlon qildi. Ushbu kelishuv marketing sohasida inqilobiy oʻzgarish yasashi kutilmoqda, chunki kompaniya har bir mijoz uchun alohida qaror qabul qiluvchi sunʼiy intellekt (AI) agentlari kelajak poydevori boʻlishiga ishonch bildiryapti. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Bitimning moliyaviy tafsilotlari rasman oshkor etilmagan boʻlsa-da, TechCrunch nashrining vaziyatdan xabardor manbalariga koʻra, ushbu naqd pul koʻrinishidagi kelishuv oʻnlab million dollarga baholangan. 2020-yilda asos solingan Aampe har bir isteʼmolchiga shaxsiy AI agentini biriktiruvchi dasturiy taʼminot ishlab chiqadi. Bu brendlarga anʼanaviy auditoriya segmentatsiyasi va kampaniya qoidalaridan voz kechib, xabarlarni individual xulq-atvorga qarab moslashtirish imkonini beradi.

Marketingda sunʼiy intellektning yangi davri

Hozirda dasturiy taʼminot ishlab chiqaruvchilar sunʼiy intellektni korporativ ilovalarga yanada chuqurroq integratsiya qilish uchun poygaga kirishgan. Endilikda AI shunchaki kontent yaratish yoki xodimlarga yordam berish bilan cheklanib qolmay, avtonom qarorlar qabul qilish darajasiga koʻtarilmoqda. Marketingda bu qaysi mijozga, qachon va qanday xabar yuborishni AI agentining oʻzi hal qilishini anglatadi.

MoEngage hammuassisi va bosh ijrochi direktori Raviteja Dodda bergan intervyusiga koʻra, Aampe oʻtgan yil davomida yillik takroriy daromadini 150 foizga oshirishga muvaffaq boʻlgan. Startapning AQSH, Yevropa va Osiyo-Tinch okeani mintaqasida 30 dan ortiq yirik mijozlari bor. Ushbu xarid MoEngage kompaniyasiga Salesforce va Adobe kabi gigantlar bilan raqobatda ustunlik berishi kutilmoqda.

Oʻzbekiston bozorida ham raqamli marketing va mijozlar bilan muloqotni avtomatlashtirishga boʻlgan talab ortib borayotgan bir paytda, bunday global texnologik birlashuvlar mahalliy kompaniyalar uchun ham muhim ahamiyatga ega. Salesforce Marketing Cloud va Adobe Experience Cloud kabi platformalardan foydalanuvchi yirik korxonalar endilikda yanada moslashuvchan va aqlli yechimlarga ehtiyoj sezmoqda.

Raqobat va kengayish strategiyasi

Raviteja Dodda MoEngage oʻsishining katta qismi aynan Salesforce va Adobe platformalaridan voz kechib, ularning xizmatiga oʻtayotgan korporativ mijozlar hisobiga boʻlayotganini taʼkidladi. Kompaniya yaqinda Salesforce tizimidan voz kechgan mijozlar bilan bir necha million dollarlik shartnomalar imzolagan. Aampe texnologiyasi esa bu jarayonni yanada tezlashtirishi mumkin.

Aampe texnologiyasidan hozirda quyidagi mashhur brendlar foydalanib kelmoqda:

  • Swiggy (oziq-ovqat yetkazib berish xizmati);
  • Grab (transport va logistika giganti);
  • Taxfix (moliyaviy texnologiyalar platformasi).
Ushbu kelishuvdan soʻng Aampe kompaniyasining 20 ga yaqin xodimi MoEngage jamoasiga qoʻshiladi va natijada umumiy ishchilar soni 820 nafarga yetadi. MoEngage olti oy avval 280 million dollar miqdorida investitsiya jalb qilgan edi, bu esa kompaniyaning agressiv kengayish va yangi texnologiyalarni oʻzlashtirish uchun yetarli moliyaviy zaxiraga ega ekanligidan dalolat beradi.

MoEngageSunʼiy IntellektMarketingStartapTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hindistonda tezkor yetkazib berish urushi: Flipkart va Amazon raqobati yangi bosqichdaHindistonda tezkor yetkazib berish urushi: Flipkart va Amazon raqobati yangi bosqichdaBugun, 05:51NVIDIA sunʼiy intellekt serverlarini 55 darajali issiq suv bilan sovutishni taklif qildiNVIDIA sunʼiy intellekt serverlarini 55 darajali issiq suv bilan sovutishni taklif qildiBugun, 05:30Olimlar serverlar va elektromobillarning ortiqcha issiqligini tokka aylantirish yoʻlini topdiOlimlar serverlar va elektromobillarning ortiqcha issiqligini tokka aylantirish yoʻlini topdiBugun, 03:21NVIDIA GeForce RTX 5090 muammosi: Yangi videokartalar erib ketishda davom etmoqdaNVIDIA GeForce RTX 5090 muammosi: Yangi videokartalar erib ketishda davom etmoqdaBugun, 02:51Superhuman sunʼiy intellekt matnlarini aniqlashga ixtisoslashgan GPTZero startapini sotib oldiSuperhuman sunʼiy intellekt matnlarini aniqlashga ixtisoslashgan GPTZero startapini sotib oldiBugun, 02:50EcoFlow aqlli energiya tejash tizimini taqdim etdi: Stream 5000 va OASIS 3.0 platformasiEcoFlow aqlli energiya tejash tizimini taqdim etdi: Stream 5000 va OASIS 3.0 platformasiBugun, 02:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi