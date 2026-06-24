MoEngage marketing kelajagini millionlab AI agentlarida koʻrmoqda
Hindistonning mijozlar bilan ishlash dasturiy taʼminoti boʻyicha yetakchi kompaniyasi MoEngage San-Fransiskoda joylashgan Aampe startapini sotib olganini eʼlon qildi. Ushbu kelishuv marketing sohasida inqilobiy oʻzgarish yasashi kutilmoqda, chunki kompaniya har bir mijoz uchun alohida qaror qabul qiluvchi sunʼiy intellekt (AI) agentlari kelajak poydevori boʻlishiga ishonch bildiryapti. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Bitimning moliyaviy tafsilotlari rasman oshkor etilmagan boʻlsa-da, TechCrunch nashrining vaziyatdan xabardor manbalariga koʻra, ushbu naqd pul koʻrinishidagi kelishuv oʻnlab million dollarga baholangan. 2020-yilda asos solingan Aampe har bir isteʼmolchiga shaxsiy AI agentini biriktiruvchi dasturiy taʼminot ishlab chiqadi. Bu brendlarga anʼanaviy auditoriya segmentatsiyasi va kampaniya qoidalaridan voz kechib, xabarlarni individual xulq-atvorga qarab moslashtirish imkonini beradi.
Marketingda sunʼiy intellektning yangi davriHozirda dasturiy taʼminot ishlab chiqaruvchilar sunʼiy intellektni korporativ ilovalarga yanada chuqurroq integratsiya qilish uchun poygaga kirishgan. Endilikda AI shunchaki kontent yaratish yoki xodimlarga yordam berish bilan cheklanib qolmay, avtonom qarorlar qabul qilish darajasiga koʻtarilmoqda. Marketingda bu qaysi mijozga, qachon va qanday xabar yuborishni AI agentining oʻzi hal qilishini anglatadi.
MoEngage hammuassisi va bosh ijrochi direktori Raviteja Dodda bergan intervyusiga koʻra, Aampe oʻtgan yil davomida yillik takroriy daromadini 150 foizga oshirishga muvaffaq boʻlgan. Startapning AQSH, Yevropa va Osiyo-Tinch okeani mintaqasida 30 dan ortiq yirik mijozlari bor. Ushbu xarid MoEngage kompaniyasiga Salesforce va Adobe kabi gigantlar bilan raqobatda ustunlik berishi kutilmoqda.
Oʻzbekiston bozorida ham raqamli marketing va mijozlar bilan muloqotni avtomatlashtirishga boʻlgan talab ortib borayotgan bir paytda, bunday global texnologik birlashuvlar mahalliy kompaniyalar uchun ham muhim ahamiyatga ega. Salesforce Marketing Cloud va Adobe Experience Cloud kabi platformalardan foydalanuvchi yirik korxonalar endilikda yanada moslashuvchan va aqlli yechimlarga ehtiyoj sezmoqda.
Raqobat va kengayish strategiyasiRaviteja Dodda MoEngage oʻsishining katta qismi aynan Salesforce va Adobe platformalaridan voz kechib, ularning xizmatiga oʻtayotgan korporativ mijozlar hisobiga boʻlayotganini taʼkidladi. Kompaniya yaqinda Salesforce tizimidan voz kechgan mijozlar bilan bir necha million dollarlik shartnomalar imzolagan. Aampe texnologiyasi esa bu jarayonni yanada tezlashtirishi mumkin.
Aampe texnologiyasidan hozirda quyidagi mashhur brendlar foydalanib kelmoqda:
- Swiggy (oziq-ovqat yetkazib berish xizmati);
- Grab (transport va logistika giganti);
- Taxfix (moliyaviy texnologiyalar platformasi).
…