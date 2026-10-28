Nogironligi sabab haqoratlangan ayol jamiyatga muhim eslatma berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Buyuk Britaniyalik 33 yoshli Kirsty Hill ijtimoiy tarmoqlarda o'zining genetik kasalligi sababli haqoratli izohlarga duch kelganidan so'ng, nogironligi bor insonlarning hayoti qadrsiz emasligini ta'kidlab chiqdi.
- Fraser sindromi bilan tug'ilgan, kar va ko'zi ojiz bo'lgan ayol 60 martadan ortiq jarrohlik amaliyotini boshdan kechirganiga qaramay, psixologiya yo'nalishida PhD darajasiga erishgan va pianino chalishni o'rgangan.
Buyuk Britaniyaning Janubiy Uels hududida yashovchi 33 yoshli Kirsty Hill kamyob genetik kasalligi haqida video joylashtirganidan so‘ng ijtimoiy tarmoqlarda haqoratli izohga duch keldi. Noma’lum foydalanuvchi uni abort mavjudligining sababi deb atadi. Bu gapdan qattiq ranjigan ayol nogironligi bor insonlarning hayotini qadrsiz deb hisoblash noto‘g‘ri ekanini ta’kidladi.
Kirsty Fraser sindromi bilan yashaydi. U kar va ko‘zi ojiz bo‘lib tug‘ilgan, qo‘l va oyoq barmoqlari bir-biriga tutashgan. Shuningdek, unda nafas olishdagi qiyinchiliklar, yuz tuzilishidagi farqlar va bir nechta surunkali kasalliklar mavjud. Ayol umri davomida 60 martadan ortiq jarrohlik amaliyotini boshdan kechirgan.
«Odamlar nogironligim borligi uchun hayotim albatta dahshatli va mazmunsiz bo‘lishi kerak, deb o‘ylashidan charchadim. Ha, menda qiyin kunlar bo‘ladi, lekin ko‘p narsalarga ham erishganman. Bu ikki holat bir vaqtning o‘zida mavjud bo‘lishi mumkin», — dedi u Need To Know nashriga.
Kirsty haqoratli izohga javoban video tayyorlab, ayollarning o‘z tanasi haqida mustaqil qaror qabul qilish huquqini qo‘llab-quvvatlashini bildirdi. Biroq abort mavzusidan nogironligi bor insonlarga qarshi foydalanishni keskin tanqid qildi. Uning fikricha, odamlar uning hayotini bilishga harakat qilmasdan, tashqi ko‘rinishiga qarab xulosa chiqarishadi.
Psixologiya yo‘nalishida PhD darajasiga ega bo‘lgan Kirsty o‘zini faqat nogironligi orqali ta’riflashlariga qarshi. Uning ajoyib oilasi va do‘stlari bor, u moda, san’at va musiqani yaxshi ko‘radi hamda pianino chalish bo‘yicha sakkizinchi darajaga erishgan.
«Holatim hayotimning bir qismi va shaxs sifatida shakllanishimga ta’sir qilgan, ammo bu mening butun hayotim emas. Hatto hech qanday yutuqqa erishmaganimda ham, hayotim qadrli bo‘lib qolaverardi», — dedi ayol.
Uning aytishicha, boshqa bir foydalanuvchi hatto uning tug‘ilishi ota-onasining hayotini «tugatgani» haqida yozgan. Kirsty bunday izohlar nafaqat nogironligi bor insonlarning o‘ziga, balki ularning oila a’zolariga ham og‘ir ta’sir qilishini ta’kidladi.
Ayol nogironlik istalgan insonning hayotida baxtsiz hodisa, kasallik yoki jarohat sabab yuzaga kelishi mumkinligini eslatdi. Shuningdek, u ijtimoiy tarmoqlarni odamlarni haqorat va tazyiqlardan yaxshiroq himoya qilishga chaqirdi. Uning fikricha, anonim akkauntlardan nafratli izohlar yozish osonlashgani uchun platformalar bunday holatlarning oldini olishga ko‘proq e’tibor qaratishi kerak.
Kirstyning umid qilishicha, o‘z tajribasi haqida ochiq gapirishi jamiyatdagi noto‘g‘ri qarashlarni o‘zgartirishga yordam beradi.
«Nogironligingiz sabab haqoratli izohlarga duch kelsangiz, bunday gaplar sizni emas, ularni yozgan insonning o‘zini ko‘proq tavsiflashini unutmang. Siz ham bu dunyoda o‘z o‘rningizni egallashga va qadrlanishga haqlisiz», — deya ta’kidladi u.
Izohlar 0
…