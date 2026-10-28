Nogironligi sabab haqoratlangan ayol jamiyatga muhim eslatma berdi

·61·Dunyo
Nogironligi sabab haqoratlangan ayol jamiyatga muhim eslatma berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Buyuk Britaniyalik 33 yoshli Kirsty Hill ijtimoiy tarmoqlarda o'zining genetik kasalligi sababli haqoratli izohlarga duch kelganidan so'ng, nogironligi bor insonlarning hayoti qadrsiz emasligini ta'kidlab chiqdi.
  • Fraser sindromi bilan tug'ilgan, kar va ko'zi ojiz bo'lgan ayol 60 martadan ortiq jarrohlik amaliyotini boshdan kechirganiga qaramay, psixologiya yo'nalishida PhD darajasiga erishgan va pianino chalishni o'rgangan.

Buyuk Britaniyaning Janubiy Uels hududida yashovchi 33 yoshli Kirsty Hill kamyob genetik kasalligi haqida video joylashtirganidan so‘ng ijtimoiy tarmoqlarda haqoratli izohga duch keldi. Noma’lum foydalanuvchi uni abort mavjudligining sababi deb atadi. Bu gapdan qattiq ranjigan ayol nogironligi bor insonlarning hayotini qadrsiz deb hisoblash noto‘g‘ri ekanini ta’kidladi.

Kirsty Fraser sindromi bilan yashaydi. U kar va ko‘zi ojiz bo‘lib tug‘ilgan, qo‘l va oyoq barmoqlari bir-biriga tutashgan. Shuningdek, unda nafas olishdagi qiyinchiliklar, yuz tuzilishidagi farqlar va bir nechta surunkali kasalliklar mavjud. Ayol umri davomida 60 martadan ortiq jarrohlik amaliyotini boshdan kechirgan.

«Odamlar nogironligim borligi uchun hayotim albatta dahshatli va mazmunsiz bo‘lishi kerak, deb o‘ylashidan charchadim. Ha, menda qiyin kunlar bo‘ladi, lekin ko‘p narsalarga ham erishganman. Bu ikki holat bir vaqtning o‘zida mavjud bo‘lishi mumkin», — dedi u Need To Know nashriga.

Kirsty haqoratli izohga javoban video tayyorlab, ayollarning o‘z tanasi haqida mustaqil qaror qabul qilish huquqini qo‘llab-quvvatlashini bildirdi. Biroq abort mavzusidan nogironligi bor insonlarga qarshi foydalanishni keskin tanqid qildi. Uning fikricha, odamlar uning hayotini bilishga harakat qilmasdan, tashqi ko‘rinishiga qarab xulosa chiqarishadi.

Psixologiya yo‘nalishida PhD darajasiga ega bo‘lgan Kirsty o‘zini faqat nogironligi orqali ta’riflashlariga qarshi. Uning ajoyib oilasi va do‘stlari bor, u moda, san’at va musiqani yaxshi ko‘radi hamda pianino chalish bo‘yicha sakkizinchi darajaga erishgan.

Yuzi chandiqlangan ayol qora ko‘ylakda ichimlik ushlab o‘tiribdi.

«Holatim hayotimning bir qismi va shaxs sifatida shakllanishimga ta’sir qilgan, ammo bu mening butun hayotim emas. Hatto hech qanday yutuqqa erishmaganimda ham, hayotim qadrli bo‘lib qolaverardi», — dedi ayol.

Uning aytishicha, boshqa bir foydalanuvchi hatto uning tug‘ilishi ota-onasining hayotini «tugatgani» haqida yozgan. Kirsty bunday izohlar nafaqat nogironligi bor insonlarning o‘ziga, balki ularning oila a’zolariga ham og‘ir ta’sir qilishini ta’kidladi.

Ayol nogironlik istalgan insonning hayotida baxtsiz hodisa, kasallik yoki jarohat sabab yuzaga kelishi mumkinligini eslatdi. Shuningdek, u ijtimoiy tarmoqlarni odamlarni haqorat va tazyiqlardan yaxshiroq himoya qilishga chaqirdi. Uning fikricha, anonim akkauntlardan nafratli izohlar yozish osonlashgani uchun platformalar bunday holatlarning oldini olishga ko‘proq e’tibor qaratishi kerak.

Kirstyning umid qilishicha, o‘z tajribasi haqida ochiq gapirishi jamiyatdagi noto‘g‘ri qarashlarni o‘zgartirishga yordam beradi.

«Nogironligingiz sabab haqoratli izohlarga duch kelsangiz, bunday gaplar sizni emas, ularni yozgan insonning o‘zini ko‘proq tavsiflashini unutmang. Siz ham bu dunyoda o‘z o‘rningizni egallashga va qadrlanishga haqlisiz», — deya ta’kidladi u.

Kirsty HillFreyzer sindromiNogironlikKiberbulling
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aeroportda Lamin Yamalning otasi qizning yuziga tupurib, yo‘lovchilarga stul uloqtirdiAeroportda Lamin Yamalning otasi qizning yuziga tupurib, yo‘lovchilarga stul uloqtirdiKecha 23:25Daun sindromli ilk deputat: Mar Galseran tarix yaratdiDaun sindromli ilk deputat: Mar Galseran tarix yaratdi2 avgust 17:31Nogironlarga jinsiy zo‘ravonlik qilgan rahbar 15 yilga qamaldiNogironlarga jinsiy zo‘ravonlik qilgan rahbar 15 yilga qamaldi2 sentabr 19:21Qizidan ayrilgan ayol 800 nafar yetim qizga ona bo‘ldiQizidan ayrilgan ayol 800 nafar yetim qizga ona bo‘ldi12 oktabr 21:13Lukashenko Belarus armiyasi va kenja o‘g‘lining maxfiy xizmati haqida bayonot berdi!Lukashenko Belarus armiyasi va kenja o‘g‘lining maxfiy xizmati haqida bayonot berdi!12 sentabr 08:30Putin frontdan qaytadigan askarlarni ish bilan ta’minlash bo‘yicha topshiriq berdiPutin frontdan qaytadigan askarlarni ish bilan ta’minlash bo‘yicha topshiriq berdi20 avgust 08:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
G‘analik soxta payg‘ambar insoniyatni qutqarish uchun kemalar qurmoqda
G‘analik soxta payg‘ambar insoniyatni qutqarish uchun kemalar qurmoqda