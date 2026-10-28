Jenoa — Yuventus: tarkiblar va jonli matn

·35·Sport
Jenoa — Yuventus: tarkiblar va jonli matn

Italiya A Seriyasi doirasidagi JenoaYuventus uchrashuvi 29 oktyabr, 00:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Jenoa boshlang‘ich tarkibi: 1. Beylou J., 4. Amorim, 8. Baldanzi T., 3. Exizibue K., 77. Ellertsson M. E., 32. Frendrup M., 27. Markandalli A., 18. Osmaich M., 5. Ostigard L., 22. Vaskes J., 9. Vitinya.

Jenoa zaxiradagilari: 29. Kolombo L., 92. El-Shaaravi S., 10. Junior Messias, 14. Klisis L., 11. Mayxtri F., 2. Mitay M., 34. Otoa S., 31. Puchka D., 21. Robino Jr., 20. Sabelli S., 39. Sommariva D., 97. Sou D., 99. Shtols F., 25. Traore X. J., 71. Viafe S.

Jenoa bosh murabbiyi: De Rossi D.

Yuventus boshlang‘ich tarkibi: 25. Vikario G., 17. Alaybegovich K., 3. Bremer, 20. Kambyazo A., 12. Duglas Luis, 4. Gatti F., 15. Kalulu P., 9. Kolo Muani R., 26. Lukumi J., 22. Makkenni U., 29. Sarr P. M.

Yuventus zaxiradagilari: 13. Boga J., 32. Kabal X., 47. Durmisi A., 6. Kelli L., 8. Kopmeyners T., 33. Neto, 41. Ovusu A., 43. Panyukko F., 23. Pinsolo K., 24. Rugani D., 27. Voltemade N., 11. Jegrova E.

Yuventus bosh murabbiyi: Spalletti L.

Jonli reportaj2-0 JONLI
33
Bosh hakam va yon hakam ikkalasi ham Jenoa foydasiga yon chiziqdan to‘pni o‘yinga kiritish belgisini berishdi.
33
Randal Kolo Muani (Yuventus) jarima maydonchasi ichida sheriklarini topa olmadi, uning uzatmasi to‘sib qolindi.
32
Yuventus to‘pni nazorat qilmoqda, ular bir-biriga pas uzatib, hujum qilish uchun qulay imkoniyatni kutishmoqda.
292-0
Gol! Tommazo Baldanzi (Jenoa) jarima maydonchasi ichida to‘p o‘ziga kelib tushgach, qaytgan to‘pni darvoza markaziga yo‘lladi. Hisob 2:0.
28
Duglas Luis (Yuventus) jarima maydonchasiga to‘pni uzatish o‘rniga burchak zarbasini qisqa masofaga amalga oshirishga qaror qildi.
26
Yuventus burchak zarbasidan keyin gol ura olmadi, chunki Jastin Beylo (Jenoa) sakrab to‘pni egallab oldi.
26
Pap Matar Sarr (Yuventus) jarima maydonchasi atrofidan ustalik bilan boshi bilan zarba berdi, ammo himoyachilardan biri to‘pni qaytarib qoldi. Yuventus burchak zarbasini amalga oshiradi.
25
Duglas Luis (Yuventus) tomonidan amalga oshirilgan burchak zarbasi himoyachilar tomonidan qaytarildi.
24
Milutin Osmajich (Jenoa) ajoyib yurish qildi va jarima maydonchasi ichidan zarba yo‘lladi, to‘p o‘ng ustun yonidan biroz o‘tib ketdi.
23
Yuventus burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo himoyachilarning ishonchli harakati tufayli gol urish imkoniyati yo‘qqa chiqdi.
23
Andrea Kambyazo (Yuventus) jarima maydonchasi ichiga to‘pni uzatdi, ammo raqib himoyachilari to‘pni tezda egallab olishdi. Hakam hushtagini chaldi, Yuventus burchak zarbasini amalga oshiradi.
22
Yuventus endi to‘pga ko‘proq egalik qilmoqda.
21
Milutin Osmaich (Jenoa) jarima maydonchasi ichiga oshirgan o‘ta kuchli uzatmasi hech qaysi jamoadoshiga yetib bormadi.
20
Jenoa foydasiga to‘pni yon chiziqdan o‘yinga kiritish belgilandi.
19
Duglas Luis (Yuventus) burchak zarbasini qisqa pas bilan o‘yinga kiritdi.
18
Yuventus burchak zarbasidan unumli foydalana olmadi, himoyachilar to‘pni maydonning narigi tomoniga uzoqlashtirishdi.
18
Per Kalulu (Yuventus) uzoq masofadan darvoza tomon zarba yo‘lladi, ammo uning urinishi himoyachilardan biri tomonidan to‘sib qolindi.
17
Tommazo Baldansi (Jenoa) burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo raqib himoyachilari to‘pni maydondan uzoqlashtirishdi.
16
Tommazo Baldansi (Jenoa) burchakdan to‘pni jarima maydonchasiga uzatdi, ammo himoyachilar uni to‘sib qolishdi.
121-0
Gol! Kingsli Exizibue (Jenoa) jarima maydonchasi ichida Tommazo Baldanzidan kelgan kuchli uzatmani ajoyib tarzda qabul qilib oldi. U o‘z himoyachisini aldab o‘tdi va to‘pni darvozaning quyi o‘ng burchagiga miltiqdek yo‘lladi. 1:0.
11
Jenoa hujumda yangi imkoniyatlar yaratish maqsadida aniq paslar orqali o‘yinni davom ettirmoqda.
8
Himoyachining ajoyib to‘sishi tufayli Jenoa tomonidan amalga oshirilgan burchak zarbasidan naf chiqmadi.
8
Mikael Egill Ellertsson (Jenoa) jarima maydoni tashqarisidan zarba berdi, ammo uning urinishi to‘sib qolindi. Jenoa burchak zarbasini amalga oshirish huquqini qo‘lga kiritdi. Bosh hakam va uning yordamchilaridan biri burchak bayroqchasini ko‘rsatishdi.
7
Yuventus futbolchilari kombinatsion futbol namoyish etib, golli vaziyat yaratishga urinishmoqda, ammo noaniq pas tufayli to‘pni yo‘qotishgani sababli ularga yana kutishga to‘g‘ri keladi.
6
Qanday ajoyib imkoniyat boy berildi! Jarima maydonchasi ichiga yetkazib berilgan aniq uzatma Leo Ostigardni (Jenoa) topdi, uning bosh bilan yo‘llagan zarbasi esa o‘ng ustun yonidan salgina o‘tib ketdi.
4
Tommazo Baldansi (Jenoa) jarima maydonchasi tashqarisidan zarba berdi, ammo to‘p himoyachiga tegib qaytgani uchun darvozabon uchun katta xavf tug‘dirmadi.
4
Tommazo Baldansi (Jenoa) burchak zarbasini amalga oshirmoqchi.
3
Kerim Alajbegovich (Yuventus) jarima maydonchasi tashqarisidan zarba berdi, ammo to‘p o‘ng ustun yonidan o‘tib ketdi.
1
Ushbu uchrashuvning birinchi bo‘limi boshlanish arafasida.
00:46
O‘yinchilar nihoyat maydonga chiqishdi! Jenoa o‘yinni boshlab beradi.
00:45
Bugungi o‘yinni Daniele Doveri boshqarib boradi.
00:45
Ushbu uchrashuv tafsilotlarida har ikkala jamoaning boshlang‘ich tarkiblari bilan tanishishingiz mumkin.
00:45
Salom, jonli matnli sharhlarimizga xush kelibsiz. Siz o‘yinning barcha qiziqarli vaziyatlarini yozma shaklda kuzatib borishingiz mumkin, shunda hech narsani o‘tkazib yubormaysiz. Qulay o‘tirib oling va zavqlaning.
JenoaYuventusItaliya A Seriyasi
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

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