Jenoa — Yuventus: tarkiblar va jonli matn
Italiya A Seriyasi doirasidagi Jenoa — Yuventus uchrashuvi 29 oktyabr, 00:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Jenoa boshlang‘ich tarkibi: 1. Beylou J., 4. Amorim, 8. Baldanzi T., 3. Exizibue K., 77. Ellertsson M. E., 32. Frendrup M., 27. Markandalli A., 18. Osmaich M., 5. Ostigard L., 22. Vaskes J., 9. Vitinya.
Jenoa zaxiradagilari: 29. Kolombo L., 92. El-Shaaravi S., 10. Junior Messias, 14. Klisis L., 11. Mayxtri F., 2. Mitay M., 34. Otoa S., 31. Puchka D., 21. Robino Jr., 20. Sabelli S., 39. Sommariva D., 97. Sou D., 99. Shtols F., 25. Traore X. J., 71. Viafe S.
Jenoa bosh murabbiyi: De Rossi D.
Yuventus boshlang‘ich tarkibi: 25. Vikario G., 17. Alaybegovich K., 3. Bremer, 20. Kambyazo A., 12. Duglas Luis, 4. Gatti F., 15. Kalulu P., 9. Kolo Muani R., 26. Lukumi J., 22. Makkenni U., 29. Sarr P. M.
Yuventus zaxiradagilari: 13. Boga J., 32. Kabal X., 47. Durmisi A., 6. Kelli L., 8. Kopmeyners T., 33. Neto, 41. Ovusu A., 43. Panyukko F., 23. Pinsolo K., 24. Rugani D., 27. Voltemade N., 11. Jegrova E.
Yuventus bosh murabbiyi: Spalletti L.
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