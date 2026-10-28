Aeroportda Lamin Yamalning otasi qizning yuziga tupurib, yo‘lovchilarga stul uloqtirdi

·0·Dunyo
Aeroportda Lamin Yamalning otasi qizning yuziga tupurib, yo‘lovchilarga stul uloqtirdi

«Barselona» klubining 19 yoshli yulduzi, jahon futbolining eng yorqin iste’dodlaridan biri Lamin Yamalning otasi Munir Nasraui yana bir jiddiy va shov-shuvli mojaro markaziga tushib qoldi. Ispaniyaning nufuzli El Español nashri xabar berishicha, u Kataloniya poytaxti aeroportida atrofdagilarga tajovuz qilib, mushtlashuv keltirib chiqargan.

Oxirgi kunlarda ikkinchi bor tartibsizlik uyushtirgan futbolchining otasi bu gal jamoat joyida nafaqat xodimani haqorat qilgan, balki unga yordamga kelgan yo‘lovchiga ham kuch ishlatishga uringan.

Aeroportdagi janjal qanday boshlandi?

Kafeteriy hududida ro‘y bergan mudhish hodisa tafsilotlari quyidagicha rivojlangan:

  • Oddiy tanbeh va tajovuzkorlik: Munir Nasraui o‘z kurtkasini muassasaning ruxsat etilmagan joyiga qoldirgan va shu sababli kafe xodimasi unga e’tiroz bildirib, kiyimini olishni so‘ragan;

  • Qizning yuziga tupurish: Bu oddiy talabga Nasraui juda keskin va haddan tashqari agressiv javob qaytargan — og‘zaki tortishuv kelib chiqib, janjal avjida u ofitsiant qizning yuziga tupurib yuborgan;

  • Stul bilan hujum: Haqoratlangan qizning yonini olmoqchi bo‘lgan begunoh yo‘lovchiga ham Nasraui tashlangan, hatto kafedagi og‘ir stulni ko‘tarib, himoyaga chiqqan erkakning boshiga uloqtirishga harakat qilgan;

  • Atrofdagilarning shoki: Voqea aeroportga yig‘ilgan ko‘plab sayyohlar va yo‘lovchilarning ko‘z o‘ngida sodir bo‘lib, katta shov-shuv va xavfsizlik tashvishini uyg‘otgan.

Londondagi mojarodan so‘ng ketma-ket ikkinchi voqea

E’tiborga molik jihati, bu Nasrauining so‘nggi bir necha sutka ichidagi yagona agressiv harakati emas:

  • «Oltin to‘p» oqshomidagi to‘polon: O‘tgan tunda Londonda «Oltin to‘p» marosimi yakunlangach, u «London Palladium» teatri yaqinidagi ko‘chada ham janjal ko‘targan edi;

  • Arshavin va rus operatori bilan to‘qnashuv: O‘shanda Rossiya terma jamoasi sobiq sardori Andrey Arshavinning ko‘z o‘ngida Rossiya delegatsiyasi operatorining smartfonini tortib olib, yerga urib sindirishiga bir baxya qolgan;

  • Oilaviy imijga zarba: 19 yoshli Lamin Yamal maydonda rekordlar o‘rnatib, dunyo futboli cho‘qqisini zabt etayotgan bir paytda, otasining jamoat joylaridagi bunday nojo‘ya xatti-harakatlari yosh yulduzning obro‘siga salbiy soya tashlamoqda.

Ayni paytda Barselona aeroporti politsiyasi va huquq-tartibot organlari voqea joyidagi kuzatuv kameralari yozuvlarini o‘rganmoqda, jabrlangan tomonlarning rasmiy shikoyati asosida qonuniy choralar ko‘rilishi kutilmoqda.

Lamin YamalMunir NasrauiBarselona FK
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamin Yamal ismining siri ko‘pchilikni hayratga soldiLamin Yamal ismining siri ko‘pchilikni hayratga soldi22 iyul 02:54Ota-ona pasporti muddati o‘tgan 10 yoshli o‘g‘lini aeroportda tashlab ketdiOta-ona pasporti muddati o‘tgan 10 yoshli o‘g‘lini aeroportda tashlab ketdi20 oktabr 22:39Lamin Yamalning sevgilisiga yozgan izohi ijtimoiy tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqdaLamin Yamalning sevgilisiga yozgan izohi ijtimoiy tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda9 oktabr 14:33Lamin Yamal sevgilisi bilan birga yashay boshladiLamin Yamal sevgilisi bilan birga yashay boshladi25 avgust 18:40G‘azoda Lamin Yamalga bag‘ishlangan mural paydo bo‘ldiG‘azoda Lamin Yamalga bag‘ishlangan mural paydo bo‘ldi15 may 09:15Si Szinpin tarixiy davlat tashrifi bilan AQSHga uchdi: Dunyo taqdiri qanday hal qilinadi?Si Szinpin tarixiy davlat tashrifi bilan AQSHga uchdi: Dunyo taqdiri qanday hal qilinadi?23 sentabr 08:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
G‘analik soxta payg‘ambar insoniyatni qutqarish uchun kemalar qurmoqda
G‘analik soxta payg‘ambar insoniyatni qutqarish uchun kemalar qurmoqda