Aeroportda Lamin Yamalning otasi qizning yuziga tupurib, yo‘lovchilarga stul uloqtirdi
«Barselona» klubining 19 yoshli yulduzi, jahon futbolining eng yorqin iste’dodlaridan biri Lamin Yamalning otasi Munir Nasraui yana bir jiddiy va shov-shuvli mojaro markaziga tushib qoldi. Ispaniyaning nufuzli El Español nashri xabar berishicha, u Kataloniya poytaxti aeroportida atrofdagilarga tajovuz qilib, mushtlashuv keltirib chiqargan.
Oxirgi kunlarda ikkinchi bor tartibsizlik uyushtirgan futbolchining otasi bu gal jamoat joyida nafaqat xodimani haqorat qilgan, balki unga yordamga kelgan yo‘lovchiga ham kuch ishlatishga uringan.
Aeroportdagi janjal qanday boshlandi?
Kafeteriy hududida ro‘y bergan mudhish hodisa tafsilotlari quyidagicha rivojlangan:
Oddiy tanbeh va tajovuzkorlik: Munir Nasraui o‘z kurtkasini muassasaning ruxsat etilmagan joyiga qoldirgan va shu sababli kafe xodimasi unga e’tiroz bildirib, kiyimini olishni so‘ragan;
Qizning yuziga tupurish: Bu oddiy talabga Nasraui juda keskin va haddan tashqari agressiv javob qaytargan — og‘zaki tortishuv kelib chiqib, janjal avjida u ofitsiant qizning yuziga tupurib yuborgan;
Stul bilan hujum: Haqoratlangan qizning yonini olmoqchi bo‘lgan begunoh yo‘lovchiga ham Nasraui tashlangan, hatto kafedagi og‘ir stulni ko‘tarib, himoyaga chiqqan erkakning boshiga uloqtirishga harakat qilgan;
Atrofdagilarning shoki: Voqea aeroportga yig‘ilgan ko‘plab sayyohlar va yo‘lovchilarning ko‘z o‘ngida sodir bo‘lib, katta shov-shuv va xavfsizlik tashvishini uyg‘otgan.
Londondagi mojarodan so‘ng ketma-ket ikkinchi voqea
E’tiborga molik jihati, bu Nasrauining so‘nggi bir necha sutka ichidagi yagona agressiv harakati emas:
«Oltin to‘p» oqshomidagi to‘polon: O‘tgan tunda Londonda «Oltin to‘p» marosimi yakunlangach, u «London Palladium» teatri yaqinidagi ko‘chada ham janjal ko‘targan edi;
Arshavin va rus operatori bilan to‘qnashuv: O‘shanda Rossiya terma jamoasi sobiq sardori Andrey Arshavinning ko‘z o‘ngida Rossiya delegatsiyasi operatorining smartfonini tortib olib, yerga urib sindirishiga bir baxya qolgan;
Oilaviy imijga zarba: 19 yoshli Lamin Yamal maydonda rekordlar o‘rnatib, dunyo futboli cho‘qqisini zabt etayotgan bir paytda, otasining jamoat joylaridagi bunday nojo‘ya xatti-harakatlari yosh yulduzning obro‘siga salbiy soya tashlamoqda.
Ayni paytda Barselona aeroporti politsiyasi va huquq-tartibot organlari voqea joyidagi kuzatuv kameralari yozuvlarini o‘rganmoqda, jabrlangan tomonlarning rasmiy shikoyati asosida qonuniy choralar ko‘rilishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…