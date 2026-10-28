7 kishiga ijaraga berilgan 4,8 million dollarlik qasrni 800 o‘smir vayron qildi
AQSHning Texas shtatida qiymati 4,8 million dollarga baholangan hashamatli uy Airbnb platformasi orqali atigi yetti kishi uchun ijaraga berilgan edi. Biroq kichik xususiy tadbir sifatida ko‘rsatilgan yig‘in ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, 500–800 nafar o‘smirni jalb qildi. Oqibatda uyda tartibsizliklar yuzaga kelib, mulkka jiddiy zarar yetkazildi.
Uy egasi Kishore Karlapudi Texas shtatidagi Celina shahrida joylashgan hashamatli qasrini ijaraga berish orqali qo‘shimcha daromad topardi. Uning o‘zi bu uyda yashamaydi. Shu bois mulkni Airbnb orqali ijaraga berib, muntazam daromad olishni maqsad qilgan. Biroq u oddiy ijara buyurtmasi bunday katta muammoga aylanishini xayoliga ham keltirmagan.
«Kimdir uyni yetti kishilik ziyofat o‘tkazish uchun bron qilgan edi», — dedi Kishore Karlapudi Fox4 News nashriga bergan intervyusida.
Celina politsiya boshlig‘i John Cullisonning ma’lum qilishicha, ijtimoiy tarmoqlarda e’lon qilingan tadbirga keluvchilar soni keskin ko‘paygan. Natijada dastlab yetti kishi ishtirok etishi kutilgan yig‘inda 500 nafardan 800 nafargacha odam to‘plangan.
21 mart kuni kechqurun politsiyaga qasrda juda ko‘p odam yig‘ilgani haqida qo‘ng‘iroqlar kelib tusha boshlagan. Keyinchalik mulk hududida o‘q ovozlari eshitilgani haqida ham xabar berilgan.
«Bizga o‘q uzilgani haqida 911 raqami orqali qo‘ng‘iroqlar kela boshladi. Shuningdek, asosiy darvoza oldida o‘n nafar erkak qurol bilan turgani va kimnidir o‘ldirish bilan tahdid qilayotgani haqida xabar oldik. Albatta, bu holat xodimlarimizni yanada hushyor bo‘lishga undadi. Biz hududga kirib, barchaning xavfsizligini ta’minlashimiz kerak edi. Ammo tadbirning asl ko‘lami qanchalik katta ekanini xodimlar ichkariga kirganidan keyingina anglashdi», — dedi politsiya boshlig‘i John Cullison.
Politsiya avtomobillarining videoregistratorlariga tushirilgan kadrlarda huquq-tartibot idoralari vakillari yetib kelganida ko‘plab odamlar uy hududidan yugurib chiqib ketayotgani aks etgan.
Politsiya boshlig‘ining ta’kidlashicha, voqea davomida o‘q uzilishi, mushtlashuvlar va odamlarni o‘ldirish bilan tahdid qilish holatlari qayd etilgan. Hodisa joyidan qon tekkan choyshablar ham topilgan.
«Bizda o‘q uzilishi, hujumlar va odamlarni o‘ldirish bilan tahdid qilish holatlari bo‘ldi. Hodisa joyida qon tekkan choyshablar ham bor edi. Bularning barchasi o‘ta xavfli vaziyatni yuzaga keltiradi va oxir-oqibat farzandingiz ham jabr ko‘rishi mumkin», — deya ogohlantirdi John Cullison.
Uy egasi Kishore Karlapudi o‘tgan shanba kuni mulkini ko‘zdan kechirish uchun borganida, u yerdagi manzaradan qattiq hayratga tushganini aytdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, o‘smirlar uyning jihozlari va ichki bezaklariga katta zarar yetkazishgan.
«Biz ko‘rganlarimizdan butunlay shokka tushdik. Ular mulkka zarar yetkazishgan. Yashash xonasidagi barcha mebellarni tashqariga olib chiqib, garajga joylashtirishgan. Devordagi bezak va moslamalarning barchasini yechib tashlashgan, ayrimlarini esa sindirishgan. Oshxonadagi orolsimon ishchi stol ham shikastlangan, granitdan yasalgan stol usti ham singan. Ko‘rinishidan, bolalar uning ustida raqsga tushishgan», — dedi Karlapudi.
Hozircha mulkka yetkazilgan zararning aniq miqdori haqida ma’lumot berilmagan. Biroq dastlab yetti kishi uchun oldindan band qilingan tadbirning yuzlab o‘smirlar ishtirokidagi katta yig‘in va jiddiy tartibsizliklarga aylanishi uy egasi uchun kutilmagan yo‘qotishlarga sabab bo‘lgan.
Izohlar 0
…