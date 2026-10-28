7 kishiga ijaraga berilgan 4,8 million dollarlik qasrni 800 o‘smir vayron qildi

·0·Dunyo
7 kishiga ijaraga berilgan 4,8 million dollarlik qasrni 800 o‘smir vayron qildi

AQSHning Texas shtatida qiymati 4,8 million dollarga baholangan hashamatli uy Airbnb platformasi orqali atigi yetti kishi uchun ijaraga berilgan edi. Biroq kichik xususiy tadbir sifatida ko‘rsatilgan yig‘in ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, 500–800 nafar o‘smirni jalb qildi. Oqibatda uyda tartibsizliklar yuzaga kelib, mulkka jiddiy zarar yetkazildi.

Uy egasi Kishore Karlapudi Texas shtatidagi Celina shahrida joylashgan hashamatli qasrini ijaraga berish orqali qo‘shimcha daromad topardi. Uning o‘zi bu uyda yashamaydi. Shu bois mulkni Airbnb orqali ijaraga berib, muntazam daromad olishni maqsad qilgan. Biroq u oddiy ijara buyurtmasi bunday katta muammoga aylanishini xayoliga ham keltirmagan.

«Kimdir uyni yetti kishilik ziyofat o‘tkazish uchun bron qilgan edi», — dedi Kishore Karlapudi Fox4 News nashriga bergan intervyusida.

Celina politsiya boshlig‘i John Cullisonning ma’lum qilishicha, ijtimoiy tarmoqlarda e’lon qilingan tadbirga keluvchilar soni keskin ko‘paygan. Natijada dastlab yetti kishi ishtirok etishi kutilgan yig‘inda 500 nafardan 800 nafargacha odam to‘plangan.

21 mart kuni kechqurun politsiyaga qasrda juda ko‘p odam yig‘ilgani haqida qo‘ng‘iroqlar kelib tusha boshlagan. Keyinchalik mulk hududida o‘q ovozlari eshitilgani haqida ham xabar berilgan.

«Bizga o‘q uzilgani haqida 911 raqami orqali qo‘ng‘iroqlar kela boshladi. Shuningdek, asosiy darvoza oldida o‘n nafar erkak qurol bilan turgani va kimnidir o‘ldirish bilan tahdid qilayotgani haqida xabar oldik. Albatta, bu holat xodimlarimizni yanada hushyor bo‘lishga undadi. Biz hududga kirib, barchaning xavfsizligini ta’minlashimiz kerak edi. Ammo tadbirning asl ko‘lami qanchalik katta ekanini xodimlar ichkariga kirganidan keyingina anglashdi», — dedi politsiya boshlig‘i John Cullison.

Tosh va g‘ishtli devorga ega, arkali yo‘lakli ikki qavatli katta uy.

Politsiya avtomobillarining videoregistratorlariga tushirilgan kadrlarda huquq-tartibot idoralari vakillari yetib kelganida ko‘plab odamlar uy hududidan yugurib chiqib ketayotgani aks etgan.

Politsiya boshlig‘ining ta’kidlashicha, voqea davomida o‘q uzilishi, mushtlashuvlar va odamlarni o‘ldirish bilan tahdid qilish holatlari qayd etilgan. Hodisa joyidan qon tekkan choyshablar ham topilgan.

«Bizda o‘q uzilishi, hujumlar va odamlarni o‘ldirish bilan tahdid qilish holatlari bo‘ldi. Hodisa joyida qon tekkan choyshablar ham bor edi. Bularning barchasi o‘ta xavfli vaziyatni yuzaga keltiradi va oxir-oqibat farzandingiz ham jabr ko‘rishi mumkin», — deya ogohlantirdi John Cullison.

Uy egasi Kishore Karlapudi o‘tgan shanba kuni mulkini ko‘zdan kechirish uchun borganida, u yerdagi manzaradan qattiq hayratga tushganini aytdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, o‘smirlar uyning jihozlari va ichki bezaklariga katta zarar yetkazishgan.

«Biz ko‘rganlarimizdan butunlay shokka tushdik. Ular mulkka zarar yetkazishgan. Yashash xonasidagi barcha mebellarni tashqariga olib chiqib, garajga joylashtirishgan. Devordagi bezak va moslamalarning barchasini yechib tashlashgan, ayrimlarini esa sindirishgan. Oshxonadagi orolsimon ishchi stol ham shikastlangan, granitdan yasalgan stol usti ham singan. Ko‘rinishidan, bolalar uning ustida raqsga tushishgan», — dedi Karlapudi.

Hozircha mulkka yetkazilgan zararning aniq miqdori haqida ma’lumot berilmagan. Biroq dastlab yetti kishi uchun oldindan band qilingan tadbirning yuzlab o‘smirlar ishtirokidagi katta yig‘in va jiddiy tartibsizliklarga aylanishi uy egasi uchun kutilmagan yo‘qotishlarga sabab bo‘lgan.

AirbnbTexasCelinaKishore Karlapudi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Airbnb kompaniyasi sunʼiy intellekt yordamida yangi funksiyalarni tezroq taqdim etmoqdaAirbnb kompaniyasi sunʼiy intellekt yordamida yangi funksiyalarni tezroq taqdim etmoqda7 avgust 19:24Airbnb rahbari Brian Chesky yangi sunʻiy intellekt laboratoriyasini ochmoqdaAirbnb rahbari Brian Chesky yangi sunʻiy intellekt laboratoriyasini ochmoqda5 iyun 04:00Airbnb tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan WeRoad 58 million dollar investitsiya jalb qildiAirbnb tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan WeRoad 58 million dollar investitsiya jalb qildi27 may 13:22Airbnb mehmonxonalar bozoriga kirdi va sunʼiy intellekt imkoniyatlarini kengaytirdiAirbnb mehmonxonalar bozoriga kirdi va sunʼiy intellekt imkoniyatlarini kengaytirdi20 may 23:20Airbnb dasturchilari yozgan kodning 60 foizi sunʼiy intellektga tegishliAirbnb dasturchilari yozgan kodning 60 foizi sunʼiy intellektga tegishli8 may 17:5716 yoshli o‘smir besh yildan beri hovuzda yashab kelmoqda16 yoshli o‘smir besh yildan beri hovuzda yashab kelmoqda6 oktabr 08:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
G‘analik soxta payg‘ambar insoniyatni qutqarish uchun kemalar qurmoqda
G‘analik soxta payg‘ambar insoniyatni qutqarish uchun kemalar qurmoqda