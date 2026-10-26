Orangutanlar qanday yashaydi va nima bilan oziqlanadi?
Orangutanlar umrining katta qismini daraxtlarda o‘tkazadigan, qizg‘ish-jigarrang junli va uzun qo‘llari bilan ajralib turadigan yirik odamsimon maymunlardir. Ular asosan Janubi-Sharqiy Osiyodagi Borneo va Sumatra orollarining tropik o‘rmonlarida yashaydi. Daraxt shoxlari orasida harakatlanish, ozuqa topish va uxlash uchun in qurish ularning kundalik hayotining bir qismi hisoblanadi, deb xabar beradi MSN sayti.
Hayotining asosiy qismi daraxtlarda o‘tadi
Orangutanlarning uzun va baquvvat qo‘llari daraxtlarga chiqish, shoxlarni mahkam ushlash va bir daraxtdan boshqasiga o‘tishga yordam beradi. Ularning qo‘l va oyoqlari ham shoxlarni changallashga moslashgan. Orangutanlar ko‘pincha daraxtlar orasida sekin va ehtiyotkor harakatlanadi, zarur hollarda esa yerga ham tushadi.
Ular odatda kechasi daraxt shoxlaridan in yasab uxlaydi. Buning uchun shoxlarni bukib, bir-biriga moslashtiradi va barglardan foydalanadi. Ko‘pincha har kecha yangi in qurishadi. Bu ularga balandlikda dam olish va yerdagi ehtimoliy xavflardan uzoqroq bo‘lish imkonini beradi.
Orangutanlar nima bilan oziqlanadi?
Ularning asosiy ozuqasi mevalardir. Injir, mango va boshqa yovvoyi mevalar bilan birga yosh barglar, novdalar, gullar va hasharotlarni ham iste’mol qiladi. Meva kamaygan davrlarda daraxt po‘stlog‘ining ichki qismi va boshqa o‘simliklar bilan oziqlanishi mumkin.
Orangutanlar suvni ham turli manbalardan oladi. Ular daraxt kovaklarida to‘plangan yomg‘ir suvini ichishi, shuningdek, mevalar tarkibidagi namlikdan foydalanishi mumkin. Ayrim hollarda suvga yetish qiyin bo‘lsa, barglarni chaynab, ulardan namlik olishga moslashgan.
Orangutanlar asosan yakka yashaydi. Katta yoshli erkaklar ko‘pincha alohida harakatlanadi, bolali urg‘ochilar esa bolalari bilan birga yuradi. Oziq-ovqat mo‘l bo‘lgan joylarda bir nechta orangutan bir vaqtda to‘planishi mumkin.
Bolalarini uzoq vaqt parvarish qiladi
Orangutanlar sekin ko‘payadi. Urg‘ochi odatda bitta bola tug‘adi va uni bir necha yil davomida parvarish qiladi. Bolalar onasidan daraxtlarda harakatlanish, ozuqa topish va turli mevalarni ajratishni o‘rganadi. Onasiga bog‘liqlik davri uzoq bo‘lgani sababli, urg‘ochilarning tug‘ish oralig‘i ham katta bo‘ladi.
Orangutanlar yashaydigan o‘rmonlar ularning oziqlanishi va ko‘payishi uchun zarur. Biroq daraxtlarni kesish, qishloq xo‘jaligi maydonlarining kengayishi va noqonuniy hayvon savdosi ularning yashash muhitiga xavf solmoqda. O‘rmonlarning qisqarishi ozuqa manbalarini kamaytiradi va orangutanlarning bir-biridan ajralib qolgan hududlarda yashashiga olib keladi.
Izohlar 0
…