Orangutanlar qanday yashaydi va nima bilan oziqlanadi?

·0·Jamiyat
Orangutanlar qanday yashaydi va nima bilan oziqlanadi?

Orangutanlar umrining katta qismini daraxtlarda o‘tkazadigan, qizg‘ish-jigarrang junli va uzun qo‘llari bilan ajralib turadigan yirik odamsimon maymunlardir. Ular asosan Janubi-Sharqiy Osiyodagi Borneo va Sumatra orollarining tropik o‘rmonlarida yashaydi. Daraxt shoxlari orasida harakatlanish, ozuqa topish va uxlash uchun in qurish ularning kundalik hayotining bir qismi hisoblanadi, deb xabar beradi MSN sayti.

Hayotining asosiy qismi daraxtlarda o‘tadi

Orangutanlarning uzun va baquvvat qo‘llari daraxtlarga chiqish, shoxlarni mahkam ushlash va bir daraxtdan boshqasiga o‘tishga yordam beradi. Ularning qo‘l va oyoqlari ham shoxlarni changallashga moslashgan. Orangutanlar ko‘pincha daraxtlar orasida sekin va ehtiyotkor harakatlanadi, zarur hollarda esa yerga ham tushadi.

Ular odatda kechasi daraxt shoxlaridan in yasab uxlaydi. Buning uchun shoxlarni bukib, bir-biriga moslashtiradi va barglardan foydalanadi. Ko‘pincha har kecha yangi in qurishadi. Bu ularga balandlikda dam olish va yerdagi ehtimoliy xavflardan uzoqroq bo‘lish imkonini beradi.

Orangutanlar nima bilan oziqlanadi?

Ularning asosiy ozuqasi mevalardir. Injir, mango va boshqa yovvoyi mevalar bilan birga yosh barglar, novdalar, gullar va hasharotlarni ham iste’mol qiladi. Meva kamaygan davrlarda daraxt po‘stlog‘ining ichki qismi va boshqa o‘simliklar bilan oziqlanishi mumkin.

Orangutanlar suvni ham turli manbalardan oladi. Ular daraxt kovaklarida to‘plangan yomg‘ir suvini ichishi, shuningdek, mevalar tarkibidagi namlikdan foydalanishi mumkin. Ayrim hollarda suvga yetish qiyin bo‘lsa, barglarni chaynab, ulardan namlik olishga moslashgan.

Orangutanlar asosan yakka yashaydi. Katta yoshli erkaklar ko‘pincha alohida harakatlanadi, bolali urg‘ochilar esa bolalari bilan birga yuradi. Oziq-ovqat mo‘l bo‘lgan joylarda bir nechta orangutan bir vaqtda to‘planishi mumkin.

Bolalarini uzoq vaqt parvarish qiladi

Orangutanlar sekin ko‘payadi. Urg‘ochi odatda bitta bola tug‘adi va uni bir necha yil davomida parvarish qiladi. Bolalar onasidan daraxtlarda harakatlanish, ozuqa topish va turli mevalarni ajratishni o‘rganadi. Onasiga bog‘liqlik davri uzoq bo‘lgani sababli, urg‘ochilarning tug‘ish oralig‘i ham katta bo‘ladi.

Orangutanlar yashaydigan o‘rmonlar ularning oziqlanishi va ko‘payishi uchun zarur. Biroq daraxtlarni kesish, qishloq xo‘jaligi maydonlarining kengayishi va noqonuniy hayvon savdosi ularning yashash muhitiga xavf solmoqda. O‘rmonlarning qisqarishi ozuqa manbalarini kamaytiradi va orangutanlarning bir-biridan ajralib qolgan hududlarda yashashiga olib keladi.

OrangutanlarBorneoSumatraTropik O‘rmonlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pul ko‘paygan sari do‘stlar kamayadimi? Olimlar hayotdagi ushbu bog‘liqlikni o‘rgandiPul ko‘paygan sari do‘stlar kamayadimi? Olimlar hayotdagi ushbu bog‘liqlikni o‘rgandi23 oktabr 08:30Nutq orqali yoshlarni ma’naviy tarbiyalash yo‘llariNutq orqali yoshlarni ma’naviy tarbiyalash yo‘llari24 oktabr 13:00O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?27 sentabr 20:25O‘zbek to‘yiga tasodifan kirib qolgan xorijlik sayyohlar hayratda: Sharqona tavoze (video)O‘zbek to‘yiga tasodifan kirib qolgan xorijlik sayyohlar hayratda: Sharqona tavoze (video)24 sentabr 22:49Prezident topshirig‘i zudlik bilan bajarildi: Dilnoza Rejabovaga polkovnik unvoni berildiPrezident topshirig‘i zudlik bilan bajarildi: Dilnoza Rejabovaga polkovnik unvoni berildi13 sentabr 10:15Bollivud yulduzi Shohruxxon O‘zbekistonga kelishi mumkin: takliflar ochiqlandiBollivud yulduzi Shohruxxon O‘zbekistonga kelishi mumkin: takliflar ochiqlandi9 sentabr 21:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi