G‘alati jinoyat: Erkak xotinini 45 daqiqa skotch bilan bog‘lab qo‘yib, futbol tomosha qildi

·0·Dunyo
G‘alati jinoyat: Erkak xotinini 45 daqiqa skotch bilan bog‘lab qo‘yib, futbol tomosha qildi

AQSHning Virjiniya shtati Richmond shahrida oilaviy zo‘ravonlik bilan bog‘liq g‘ayrioddiy va shov-shuvli holat yuz berdi. 64 yoshli fuqaro sport tomoshasiga xalaqit bermasligi uchun o‘z qonuniy turmush o‘rtog‘ini stulga bog‘lab qo‘yganlikda ayblanib, politsiya tomonidan qo‘lga olindi.

Hodisa mahalliy aholi va ommaviy axborot vositalarining keng e’tiborini tortdi hamda qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘ldi.

Yerto‘ladagi 45 daqiqa: Voqea qanday sodir bo‘lgan?

Jabrlanuvchi ayolning huquq-tartibot organlariga bergan ko‘rsatmasiga ko‘ra, hodisa oilaning shaxsiy xonadonida yuz bergan:

  • Skotch bilan bog‘lash: 64 yoshli Terri Uord ayolini stulga o‘tqazib, skotch (yopishqoq tasma) bilan mahkamlab bog‘lagan va uni uyning yerto‘lasida qoldirgan;

  • Vaqt va jarohatlar: Ayol 30 daqiqadan 45 daqiqagacha bo‘lgan vaqt mobaynida harakatsiz, bog‘langan holda qolib ketgan;

  • Ashyoviy dalillar: Chaqiruv bo‘yicha yetib kelgan politsiya xodimlari jabrlanuvchining qo‘llaridagi qizarish va shilinish izlarini, shuningdek, badanidagi skotch qoldiqlarini rasman qayd etgan.

«Maqsadim faqat futbolni tinch ko‘rish edi»: Gumonlanuvchining iqrori

Hibsga olingan Terri Uord o‘z xatti-harakatlarini inkor etmadi, biroq uning keltirgan bahonasi hatto tergovchilarni ham hayratga soldi:

  • Sportga mehrning chegarasi: Erkak so‘roq chog‘ida Amerika futboli (NFL) bahsini hech qanday shovqin-suronsiz, to‘liq xotirjamlikda tomosha qilishni xohlagani va shu sababli turmush o‘rtog‘ini bog‘lab qo‘yishga qaror qilganini bildirgan;

  • Qonuniy jazo xavfi: Uning bu bahonasi qonun oldida oqlovchi omil bo‘la olmadi. Hozirda Terri Uordga nisbatan oilaviy zo‘ravonlik hamda shaxsning harakat erkinligini noqonuniy cheklash moddalari bo‘yicha rasmiy ayblov e’lon qilingan.

RichmondTerri Uordoilaviy zo‘ravonlikAmerika futboli
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qashqadaryoda xotinini kaltaklagan erkak 3 yilga qamaldiQashqadaryoda xotinini kaltaklagan erkak 3 yilga qamaldi13 oktabr 05:41Qashqadaryoda 3 yoshli qiz o‘gay onasi tomonidan urib o‘ldirildiQashqadaryoda 3 yoshli qiz o‘gay onasi tomonidan urib o‘ldirildi3 oktabr 13:57Harry Kane Amerika futboliga oʻtadimi? NFL yulduzi ingliz hujumchisining imkoniyatlarini baholadiHarry Kane Amerika futboliga oʻtadimi? NFL yulduzi ingliz hujumchisining imkoniyatlarini baholadi15 iyun 19:52Jizzaxda kelin oylab vahshiyona qiynoqlarga solindi: Balkondan qochib qutulgan ayol fojiasiJizzaxda kelin oylab vahshiyona qiynoqlarga solindi: Balkondan qochib qutulgan ayol fojiasi14 sentabr 17:45Samolyotda janjal qilgan yo‘lovchini skotch bilan o‘rindiqqa bog‘lab qo‘yishdiSamolyotda janjal qilgan yo‘lovchini skotch bilan o‘rindiqqa bog‘lab qo‘yishdi6 sentabr 11:06Samolyotda janjal ko‘targan 67 yoshli yo‘lovchi o‘rindig‘iga skotch bilan bog‘lab qo‘yildiSamolyotda janjal ko‘targan 67 yoshli yo‘lovchi o‘rindig‘iga skotch bilan bog‘lab qo‘yildi18 sentabr 19:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi