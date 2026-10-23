G‘alati jinoyat: Erkak xotinini 45 daqiqa skotch bilan bog‘lab qo‘yib, futbol tomosha qildi
AQSHning Virjiniya shtati Richmond shahrida oilaviy zo‘ravonlik bilan bog‘liq g‘ayrioddiy va shov-shuvli holat yuz berdi. 64 yoshli fuqaro sport tomoshasiga xalaqit bermasligi uchun o‘z qonuniy turmush o‘rtog‘ini stulga bog‘lab qo‘yganlikda ayblanib, politsiya tomonidan qo‘lga olindi.
Hodisa mahalliy aholi va ommaviy axborot vositalarining keng e’tiborini tortdi hamda qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘ldi.
Yerto‘ladagi 45 daqiqa: Voqea qanday sodir bo‘lgan?
Jabrlanuvchi ayolning huquq-tartibot organlariga bergan ko‘rsatmasiga ko‘ra, hodisa oilaning shaxsiy xonadonida yuz bergan:
Skotch bilan bog‘lash: 64 yoshli Terri Uord ayolini stulga o‘tqazib, skotch (yopishqoq tasma) bilan mahkamlab bog‘lagan va uni uyning yerto‘lasida qoldirgan;
Vaqt va jarohatlar: Ayol 30 daqiqadan 45 daqiqagacha bo‘lgan vaqt mobaynida harakatsiz, bog‘langan holda qolib ketgan;
Ashyoviy dalillar: Chaqiruv bo‘yicha yetib kelgan politsiya xodimlari jabrlanuvchining qo‘llaridagi qizarish va shilinish izlarini, shuningdek, badanidagi skotch qoldiqlarini rasman qayd etgan.
«Maqsadim faqat futbolni tinch ko‘rish edi»: Gumonlanuvchining iqrori
Hibsga olingan Terri Uord o‘z xatti-harakatlarini inkor etmadi, biroq uning keltirgan bahonasi hatto tergovchilarni ham hayratga soldi:
Sportga mehrning chegarasi: Erkak so‘roq chog‘ida Amerika futboli (NFL) bahsini hech qanday shovqin-suronsiz, to‘liq xotirjamlikda tomosha qilishni xohlagani va shu sababli turmush o‘rtog‘ini bog‘lab qo‘yishga qaror qilganini bildirgan;
Qonuniy jazo xavfi: Uning bu bahonasi qonun oldida oqlovchi omil bo‘la olmadi. Hozirda Terri Uordga nisbatan oilaviy zo‘ravonlik hamda shaxsning harakat erkinligini noqonuniy cheklash moddalari bo‘yicha rasmiy ayblov e’lon qilingan.
Izohlar 0
…