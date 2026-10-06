Saudiya sudi Payg‘ambar (s.a.v.)ni haqorat qilgan xorijlik muhojirga oliy jazo tayinladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Saudiya Arabistonida Facebook'da Payg‘ambarimiz Muhammad (s.a.v.) sha’niga haqoratomuz izoh qoldirgan Shri-Lanka fuqarosi Anojan Sivarasa o‘lim jazosiga hukm qilindi.
- Apellyatsiya sudi mazkur harakatni islom muqaddasotiga nisbatan og‘ir jinoyat deb topib, shariat qonunlari asosida eng oliy jazo chorasini qo‘lladi.
- Ushbu voqea diniy e’tiqod va so‘z mas’uliyati masalalarini xalqaro jamoatchilik e’tiboriga havola etdi.
Saudiya Arabistonida ijtimoiy tarmoqlar orqali diniy qadriyatlarga nisbatan behurmatlik qilgan xorijlik mehnat muhojiriga nisbatan eng oliy jazo chorasi qo‘llandi. Podshohlik apellyatsiya sudi Payg‘ambarimiz Muhammad (sollallohu alayhi vasallam) sha’nlariga nisbatan Facebook tarmog‘ida haqoratomuz izoh qoldirgan Shri-Lanka fuqarosi Anojan Sivarasaga nisbatan o‘lim jazosi hukmini chiqardi.
Ushbu holat diniy e’tiqod, so‘z mas’uliyati va Saudiya Arabistonidagi qat’iy qonunchilik me’yorlarining ijrosi yuzasidan keng xalqaro jamoatchilik e’tiborini tortmoqda.
Mojaro tafsiloti: O‘chirilgan izoh va fosh bo‘lgan skrinshotlar
Ish hujjatlariga ko‘ra, hodisalar rivoji quyidagicha kechgan:
Ijtimoiy tarmoqdagi posti: Saudiyada ishlab kelayotgan Anojan Sivarasa Facebook sahifalaridan birida Islom dini payg‘ambari Muhammad (s.a.v.)ga nisbatan og‘ir haqoratlarni o‘z ichiga olgan izoh qoldirgan;
Kechikkan uzr: Tez orada qilgan ishining oqibatini tushunib yetgan muhojir izohni tarmoqdan o‘chirib tashlagan va ommaga uzrnoma e’lon qilgan;
Ish beruvchi va hibs: Biroq foydalanuvchilar tomonidan olingan skrinshotlar (ekran suratlari) uning ish beruvchisiga yuborilgan. Ish beruvchining murojaatidan so‘ng, Saudiya xavfsizlik idoralari muhojirni iyul oyida qo‘lga olgan.
Prokuraturaning apellyatsiyasi va shariat qonuni bo‘yicha hukm
Dastlabki sud jarayonlaridan so‘ng, mamlakat prokuraturasi ishni qayta ko‘rib chiqishni qat’iy talab qildi:
Prokuraturaning talabi: Ayblov organi mazkur harakat islom muqaddasotiga nisbatan og‘ir jinoyat (kufr va behurmatlik) ekanini bildirib, ishni to‘liq shariat huquqi va milliy qonunchilikning eng qat’iy talablari asosida ko‘rishni so‘rab apellyatsiya kiritdi;
Sudning yakuniy qarori: Apellyatsiya sudi 17 sentyabr kuni ish tafsilotlarini ko‘rib chiqib, Anojan Sivarasani aybdor deb topdi va unga nisbatan o‘lim jazosini tayinlash haqida qaror qabul qildi.
Saudiya Arabistoni qonunchiligiga muvofiq, diniy muqaddasotlar, xususan, Alloh va Uning Rasuliga nisbatan qilingan har qanday til tig‘i yoki behurmatlik eng og‘ir davlat va shar’iy jinoyatlar sirasiga kiradi hamda murosasiz jazolarga sabab bo‘ladi.
Izohlar 0
…