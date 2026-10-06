Saudiya sudi Payg‘ambar (s.a.v.)ni haqorat qilgan xorijlik muhojirga oliy jazo tayinladi

·94·Dunyo
Saudiya sudi Payg‘ambar (s.a.v.)ni haqorat qilgan xorijlik muhojirga oliy jazo tayinladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Saudiya Arabistonida Facebook'da Payg‘ambarimiz Muhammad (s.a.v.) sha’niga haqoratomuz izoh qoldirgan Shri-Lanka fuqarosi Anojan Sivarasa o‘lim jazosiga hukm qilindi.
  • Apellyatsiya sudi mazkur harakatni islom muqaddasotiga nisbatan og‘ir jinoyat deb topib, shariat qonunlari asosida eng oliy jazo chorasini qo‘lladi.
  • Ushbu voqea diniy e’tiqod va so‘z mas’uliyati masalalarini xalqaro jamoatchilik e’tiboriga havola etdi.

Saudiya Arabistonida ijtimoiy tarmoqlar orqali diniy qadriyatlarga nisbatan behurmatlik qilgan xorijlik mehnat muhojiriga nisbatan eng oliy jazo chorasi qo‘llandi. Podshohlik apellyatsiya sudi Payg‘ambarimiz Muhammad (sollallohu alayhi vasallam) sha’nlariga nisbatan Facebook tarmog‘ida haqoratomuz izoh qoldirgan Shri-Lanka fuqarosi Anojan Sivarasaga nisbatan o‘lim jazosi hukmini chiqardi.

Ushbu holat diniy e’tiqod, so‘z mas’uliyati va Saudiya Arabistonidagi qat’iy qonunchilik me’yorlarining ijrosi yuzasidan keng xalqaro jamoatchilik e’tiborini tortmoqda.

Mojaro tafsiloti: O‘chirilgan izoh va fosh bo‘lgan skrinshotlar

Ish hujjatlariga ko‘ra, hodisalar rivoji quyidagicha kechgan:

  • Ijtimoiy tarmoqdagi posti: Saudiyada ishlab kelayotgan Anojan Sivarasa Facebook sahifalaridan birida Islom dini payg‘ambari Muhammad (s.a.v.)ga nisbatan og‘ir haqoratlarni o‘z ichiga olgan izoh qoldirgan;

  • Kechikkan uzr: Tez orada qilgan ishining oqibatini tushunib yetgan muhojir izohni tarmoqdan o‘chirib tashlagan va ommaga uzrnoma e’lon qilgan;

  • Ish beruvchi va hibs: Biroq foydalanuvchilar tomonidan olingan skrinshotlar (ekran suratlari) uning ish beruvchisiga yuborilgan. Ish beruvchining murojaatidan so‘ng, Saudiya xavfsizlik idoralari muhojirni iyul oyida qo‘lga olgan.

Prokuraturaning apellyatsiyasi va shariat qonuni bo‘yicha hukm

Dastlabki sud jarayonlaridan so‘ng, mamlakat prokuraturasi ishni qayta ko‘rib chiqishni qat’iy talab qildi:

  • Prokuraturaning talabi: Ayblov organi mazkur harakat islom muqaddasotiga nisbatan og‘ir jinoyat (kufr va behurmatlik) ekanini bildirib, ishni to‘liq shariat huquqi va milliy qonunchilikning eng qat’iy talablari asosida ko‘rishni so‘rab apellyatsiya kiritdi;

  • Sudning yakuniy qarori: Apellyatsiya sudi 17 sentyabr kuni ish tafsilotlarini ko‘rib chiqib, Anojan Sivarasani aybdor deb topdi va unga nisbatan o‘lim jazosini tayinlash haqida qaror qabul qildi.

Saudiya Arabistoni qonunchiligiga muvofiq, diniy muqaddasotlar, xususan, Alloh va Uning Rasuliga nisbatan qilingan har qanday til tig‘i yoki behurmatlik eng og‘ir davlat va shar’iy jinoyatlar sirasiga kiradi hamda murosasiz jazolarga sabab bo‘ladi.

Saudiya ArabistoniAnojan Sivarasao‘lim jazosishariat qonunchiligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Saudiya sudi Shri-Lanka fuqarosiga o‘lim jazosini berdiSaudiya sudi Shri-Lanka fuqarosiga o‘lim jazosini berdi29 sentabr 11:57Nuh kemasi topildimi?: Turkiyadagi gigant tuzilma ostida 3 qavatli sirli inshoot aniqlandiNuh kemasi topildimi?: Turkiyadagi gigant tuzilma ostida 3 qavatli sirli inshoot aniqlandi1 oktabr 00:20«Turkiya va Pokistonni qattiq jazolaymiz!»: Husiylardan Anqaraga keskin tahdid«Turkiya va Pokistonni qattiq jazolaymiz!»: Husiylardan Anqaraga keskin tahdid20 sentabr 12:48Samolyotda janjal qilgan yo‘lovchini skotch bilan o‘rindiqqa bog‘lab qo‘yishdiSamolyotda janjal qilgan yo‘lovchini skotch bilan o‘rindiqqa bog‘lab qo‘yishdi6 sentabr 11:06Eronda blogerga o‘lim jazosi berildi: ishi jamoatchilikni hayratga soldiEronda blogerga o‘lim jazosi berildi: ishi jamoatchilikni hayratga soldi16 sentabr 11:25«Islomiy NATO»da bo‘linish: Pokiston Saudiya Arabistonini himoya qilmadi«Islomiy NATO»da bo‘linish: Pokiston Saudiya Arabistonini himoya qilmadi11 sentabr 00:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?