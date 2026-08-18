Oq ayiqni signal bilan uyg‘otgan kema kapitaniga jarima solindi

·4·Dunyo
Oq ayiqni signal bilan uyg‘otgan kema kapitaniga jarima solindi
Qisqacha

Norvegiyaning Shpitsbergen arxipelagi yaqinida kema kapitani sohilda dam olayotgan oq ayiqni tumanga qarshi signal bilan uyg'otgani uchun 5,2 ming dollardan ortiq jarimaga tortildi. Tovushdan cho'chigan ayiq dam olayotgan joyini tark etdi, Svalbard gubernatori Lars Fause esa holatni hayvonni asossiz ravishda bezovta qilish deb baholadi.

Norvegiyaning Shpitsbergen arxipelagi yaqinida kema kapitani sohilda dam olayotgan oq ayiqni tumanga qarshi signal bilan bezovta qilgani uchun 5,2 ming dollardan ortiq jarima to‘lashga majbur bo‘ldi. Hodisa Svalbard hududida sodir bo‘lgan. Bu haqda TRT Haber xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, kema ayiq yaqinidan o‘tayotgan paytda kapitan kuchli signal bergan. Tovushdan cho‘chib uyg‘ongan oq ayiq dam olayotgan joyini tark etgan. Svalbard gubernatori Lars Fause ushbu holatni hayvonni asossiz ravishda bezovta qilish sifatida baholagan.

Svalbardda oq ayiqlarni ataylab yaqinlashtirish, ta’qib qilish yoki bezovta qiladigan harakatlarni amalga oshirish taqiqlangan. 2025 yildan kuchga kirgan qoidalarga ko‘ra, odamlar oq ayiqdan kamida 300 metr uzoqlikni saqlashi kerak. Ayniqsa 1 martdan 30 iyungacha bo‘lgan davrda minimal masofa 500 metr etib belgilangan.

Mutaxassislar bunday talablar bekorga joriy etilmaganini ta’kidlaydi. Oq ayiqlar Arktika ekotizimining muhim qismi bo‘lib, ortiqcha bezovtalik ularning tabiiy xatti-harakatlariga ta’sir qilishi mumkin. Norvegiya Qutb tadqiqotlari instituti ma’lumotlariga ko‘ra, kemaning tinch holda turishi ayiq uchun odatda katta stress keltirib chiqarmasa-da, odamlarning uni faol ravishda ta’qib qilishi yoki bezovta qilishi xavfli hisoblanadi.

Bu Svalbardda oq ayiqlarni bezovta qilganlik uchun jazo qo‘llangan birinchi holat ham emas. 2024 yilda ikki nafar gid oq ayiq va uning bolasiga yaqinlashib, ularni ozuqa topayotgan joyidan ketishga majbur qilgani uchun har biri 20 ming norveg kronasi miqdorida jarimaga tortilgan.

NorwaySvalbardLars FauseTRT Haber
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Internetda haqiqiy inson mumiyalari xavfli tarzda sotilmoqdaInternetda haqiqiy inson mumiyalari xavfli tarzda sotilmoqdaBugun, 09:58TikTok yulduziga qurolli hujum: Pokistonda 28 yoshli bloger otib o‘ldirildiTikTok yulduziga qurolli hujum: Pokistonda 28 yoshli bloger otib o‘ldirildiBugun, 09:562 488 karatlik noyob olmos nihoyat o‘z xaridorini topdi2 488 karatlik noyob olmos nihoyat o‘z xaridorini topdiBugun, 09:44O‘rmonda topilgan ayiq bolasi oilaning “farzandi”ga aylandi: Stepan qanday ulg‘aydi?O‘rmonda topilgan ayiq bolasi oilaning “farzandi”ga aylandi: Stepan qanday ulg‘aydi?Bugun, 09:44Amerikalik yigit Kubik Rubikni 11,56 soniyada ko‘zi bog‘liq holda yechib rekord o‘rnatdiAmerikalik yigit Kubik Rubikni 11,56 soniyada ko‘zi bog‘liq holda yechib rekord o‘rnatdiBugun, 09:31Kolumbiyada kuchli zilzila paytida shifokorlar hayotini xavfga qo‘yib chaqoloqlarni qutqarib qolishdiKolumbiyada kuchli zilzila paytida shifokorlar hayotini xavfga qo‘yib chaqoloqlarni qutqarib qolishdiBugun, 09:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi