Bektemirda kripto-botlar orqali narkosavdo qilgan fuqaro ushlandi
Toshkentda giyohvandlik vositalari savdosi va kriptovalyuta orqali pul aylantirish bilan bog‘liq yirik holat aniqlandi.
Bektemir tumanida muqaddam sudlangan fuqaro ushlangan. U ijtimoiy tarmoqlar orqali giyohvand moddalar savdosini tashkil qilgani gumon qilinmoqda.
Ma’lumotlarga ko‘ra, mazkur sxema respublika hududini qamrab olgan. Xaridorlardan to‘lovlar avtomatlashtirilgan kripto-botlar orqali qabul qilingan, keyin esa mablag‘lar kriptoaktivlarga o‘tkazilgan.
Asosiy hisob-kitoblar Litecoin orqali amalga oshirilgani aytilmoqda. Bu usul to‘lov zanjirini yashirish va mablag‘lar harakatini anonimlashtirish uchun ishlatilgan.
2022 yil avgust oyidan boshlab gumonlanuvchining Binance birjasidagi akkauntidan 4 490 603 USDT o‘tgan. Ushbu summa 55,7 mlrd so‘mdan ortiq deb baholangan.
Huquqni muhofaza qiluvchi organlar operatsiyalar Toshkentdan boshqarilganini, mablag‘lar esa turli anonim kriptohamyonlarga chiqarilganini ma’lum qilgan.
Hozirda holat yuzasidan tergov harakatlari davom etmoqda. Unda giyohvandlik vositalarining noqonuniy muomalasi va jinoiy daromadlarni legallashtirish holatlari o‘rganilmoqda.
…