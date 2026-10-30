Tarixdagi eng dahshatli o‘g‘rilik: Binance birjasidan 6,3 mlrd dollar o‘g‘irlandi

·63·Texno
Tarixdagi eng dahshatli o‘g‘rilik: Binance birjasidan 6,3 mlrd dollar o‘g‘irlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Dunyoning eng yirik kriptovalyuta birjasi hisoblangan Binance platformasidan 6,3 milliard AQSH dollari miqdoridagi raqamli aktivlar xakerlik hujumi oqibatida o‘g‘irlandi.
  • Kiberjinoyatchilar DevOps-injenerning noutbuki orqali tizimga kirib, 1,5 milliard dollarlik Bitcoin, 900 million dollarlik Ethereum va boshqa steyblkoinlarni o‘zlashtirishgan.
  • Hozirda hamkorlar yordamida o‘g‘irlangan mablag‘larning 3 milliard dollari blokcheynda muzlatildi.

Dunyoning eng yirik kriptovalyuta birjasi hisoblangan Binance o‘z tarixidagi eng misli ko‘rilmagan xavfsizlik insidentini rasman tasdiqladi. Xakerlik hujumi oqibatida platformadan taxminan 6,3 milliard AQSH dollari miqdoridagi raqamli aktivlar o‘g‘irlab ketildi.

Xalqaro axborot agentliklari va soha tahlilchilari mazkur voqeani kriptovalyuta va moliya sanoati tarixidagi eng yirik talonchilik deb atamoqda. Favqulodda hodisa sababli birja barcha turdagi hisoblarni to‘ldirish va mablag‘larni naqdlashtirish (yechib olish) amaliyotlarini xavfsizlik tekshiruvi yakunlangunga qadar vaqtincha to‘liq to‘xtatdi.

Hujum qanday amalga oshirildi?

Dastlabki surishtiruv ma’lumotlari kiberjinoyatchilar tizimga qanday yo‘l bilan kirib borganini oshkor qildi:

  • Injener noutbukining buzilishi: Hujumga kompaniyaning DevOps-injenerlaridan birining shaxsiy noutbuki zararlangani sabab bo‘lgan;

  • Ichki konteynerga kirish: Bu orqali xakerlar ichki servis konteyneriga ruxsatsiz kirish imkoniga ega bo‘lishgan va ulkan hajmdagi mablag‘larni chiqarib olish tranzaksiyalarini ishga tushirishgan;

  • O‘g‘irlangan aktivlar: Blokcheyn tahlilchilarining qayd etishicha, talonchilik davomida 1,5 milliard dollarlik Bitcoin, 900 million dollarlik Ethereum hamda juda katta miqdordagi USDT va USDC steyblkoinlari o‘zlashtirilgan;

  • Shimoliy Koreya izi: «TRM Labs» kiberxavfsizlik ekspertlari hujumni Shimoliy Koreyaning maxsus elitar xakerlik guruhi bo‘lgan TraderTraitor bilan bog‘lamoqda.

3 milliard dollar muzlatildi: Foydalanuvchilar mablag‘lari xavfsizmi?

Kriptobirja rahbariyati insident oqibatlarini yumshatish va foydalanuvchilarni tinchlantirish maqsadida tezkor bayonot berdi:

  • Kalitlar daxlsizligi: Rahbariyat hamyonlarning shaxsiy kalitlari (private keys) sizib chiqmaganini va mijozlarning asosiy mablag‘lari to‘liq xavfsizlikda ekanini bildirdi;

  • Aktivlarni muzlatish: Soha hamkorlari hamda yirik steyblkoin emitentlari (Tether va Circle) bilan favqulodda aloqa o‘rnatilishi natijasida o‘g‘irlangan mablag‘larning qariyb 3 milliard dollari to‘g‘ridan to‘g‘ri blokcheynda muzlatib qo‘yildi;

  • Zararni qoplash kafolati: Binance barcha yo‘qotishlarni to‘liq qoplaydi. Yetkazilgan qolgan zararlarni to‘lash uchun platforma o‘zining ichki sug‘urta rezerv fondi — SAFU hamda shaxsiy moliyaviy zaxiralarini to‘liq safarbar qiladi.

Garchi birja muammoni o‘z mablag‘lari hisobidan hal qilishini ma’lum qilgan bo‘lsa-da, bunday miqyosdagi kiberhujum global kripto bozori va raqamli aktivlar xavfsizligi tizimiga bo‘lgan ishonchni yana bir bor jiddiy sinov ostiga qo‘ymoqda.

BinanceTraderTraitorSAFUTRM Labs
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bektemirda kripto-botlar orqali narkosavdo qilgan fuqaro ushlandiBektemirda kripto-botlar orqali narkosavdo qilgan fuqaro ushlandi10 iyul 11:10Bitcoin bozorida vahimali sotuvlar kamaymoqda: Investorlar sabrliroq boʻla boshladiBitcoin bozorida vahimali sotuvlar kamaymoqda: Investorlar sabrliroq boʻla boshladi18 iyun 01:36BitGo Yevropada MiCA talablari asosida yangi kripto-servis platformasini ishga tushirdiBitGo Yevropada MiCA talablari asosida yangi kripto-servis platformasini ishga tushirdi17 iyun 19:35Yirik kriptobirjalar SpaceX IPO aksiyalarini bekor qildiYirik kriptobirjalar SpaceX IPO aksiyalarini bekor qildi13 iyun 08:14Binance: Tokenizatsiya qilingan aktivlar bozori 600 foizga oʻsdiBinance: Tokenizatsiya qilingan aktivlar bozori 600 foizga oʻsdi9 iyun 02:11Binance va Alpaca daromadlarni boʻlishish boʻyicha kelishuvga erishdiBinance va Alpaca daromadlarni boʻlishish boʻyicha kelishuvga erishdi3 iyun 21:34
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro Max narxlari yangilandi: to‘liq ro‘yxat
iPhone 18 Pro Max narxlari yangilandi: to‘liq ro‘yxat
Qisqa havo parvozi: Tesla taqdim etgan yangi Roadster ommaviy bozorni qutqara oladimi?
Qisqa havo parvozi: Tesla taqdim etgan yangi Roadster ommaviy bozorni qutqara oladimi?