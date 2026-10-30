Tarixdagi eng dahshatli o‘g‘rilik: Binance birjasidan 6,3 mlrd dollar o‘g‘irlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Dunyoning eng yirik kriptovalyuta birjasi hisoblangan Binance platformasidan 6,3 milliard AQSH dollari miqdoridagi raqamli aktivlar xakerlik hujumi oqibatida o‘g‘irlandi.
- Kiberjinoyatchilar DevOps-injenerning noutbuki orqali tizimga kirib, 1,5 milliard dollarlik Bitcoin, 900 million dollarlik Ethereum va boshqa steyblkoinlarni o‘zlashtirishgan.
- Hozirda hamkorlar yordamida o‘g‘irlangan mablag‘larning 3 milliard dollari blokcheynda muzlatildi.
Dunyoning eng yirik kriptovalyuta birjasi hisoblangan Binance o‘z tarixidagi eng misli ko‘rilmagan xavfsizlik insidentini rasman tasdiqladi. Xakerlik hujumi oqibatida platformadan taxminan 6,3 milliard AQSH dollari miqdoridagi raqamli aktivlar o‘g‘irlab ketildi.
Xalqaro axborot agentliklari va soha tahlilchilari mazkur voqeani kriptovalyuta va moliya sanoati tarixidagi eng yirik talonchilik deb atamoqda. Favqulodda hodisa sababli birja barcha turdagi hisoblarni to‘ldirish va mablag‘larni naqdlashtirish (yechib olish) amaliyotlarini xavfsizlik tekshiruvi yakunlangunga qadar vaqtincha to‘liq to‘xtatdi.
Hujum qanday amalga oshirildi?
Dastlabki surishtiruv ma’lumotlari kiberjinoyatchilar tizimga qanday yo‘l bilan kirib borganini oshkor qildi:
Injener noutbukining buzilishi: Hujumga kompaniyaning DevOps-injenerlaridan birining shaxsiy noutbuki zararlangani sabab bo‘lgan;
Ichki konteynerga kirish: Bu orqali xakerlar ichki servis konteyneriga ruxsatsiz kirish imkoniga ega bo‘lishgan va ulkan hajmdagi mablag‘larni chiqarib olish tranzaksiyalarini ishga tushirishgan;
O‘g‘irlangan aktivlar: Blokcheyn tahlilchilarining qayd etishicha, talonchilik davomida 1,5 milliard dollarlik Bitcoin, 900 million dollarlik Ethereum hamda juda katta miqdordagi USDT va USDC steyblkoinlari o‘zlashtirilgan;
Shimoliy Koreya izi: «TRM Labs» kiberxavfsizlik ekspertlari hujumni Shimoliy Koreyaning maxsus elitar xakerlik guruhi bo‘lgan TraderTraitor bilan bog‘lamoqda.
3 milliard dollar muzlatildi: Foydalanuvchilar mablag‘lari xavfsizmi?
Kriptobirja rahbariyati insident oqibatlarini yumshatish va foydalanuvchilarni tinchlantirish maqsadida tezkor bayonot berdi:
Kalitlar daxlsizligi: Rahbariyat hamyonlarning shaxsiy kalitlari (private keys) sizib chiqmaganini va mijozlarning asosiy mablag‘lari to‘liq xavfsizlikda ekanini bildirdi;
Aktivlarni muzlatish: Soha hamkorlari hamda yirik steyblkoin emitentlari (Tether va Circle) bilan favqulodda aloqa o‘rnatilishi natijasida o‘g‘irlangan mablag‘larning qariyb 3 milliard dollari to‘g‘ridan to‘g‘ri blokcheynda muzlatib qo‘yildi;
Zararni qoplash kafolati: Binance barcha yo‘qotishlarni to‘liq qoplaydi. Yetkazilgan qolgan zararlarni to‘lash uchun platforma o‘zining ichki sug‘urta rezerv fondi — SAFU hamda shaxsiy moliyaviy zaxiralarini to‘liq safarbar qiladi.
Garchi birja muammoni o‘z mablag‘lari hisobidan hal qilishini ma’lum qilgan bo‘lsa-da, bunday miqyosdagi kiberhujum global kripto bozori va raqamli aktivlar xavfsizligi tizimiga bo‘lgan ishonchni yana bir bor jiddiy sinov ostiga qo‘ymoqda.
Izohlar 0
…