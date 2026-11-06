Bitta o‘yinda 53 ta qizil kartochka: Braziliyada futbol tarixidagi mutlaq rekord o‘rnatildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Braziliyadagi 20 yoshgacha bo‘lgan jamoalar o‘rtasidagi yarim final uchrashuvida bosh hakam Fernando Patrik 53 ta qizil kartochka ko‘rsatib, jahon futboli tarixidagi mutlaq rekordni yangiladi.
- Mojaro 54-daqiqada «Mamore» futbolchisi Davining gol nishonlash vaqtidagi provokatsiyasidan so‘ng boshlangan ommaviy mushtlashuv tufayli yuzaga keldi.
Braziliya futboli maydonida jahon sporti tarixida misli ko‘rilmagan voqea yuz berdi. Minas-Jerays shtati chempionati ikkinchi divizioni doirasidagi 20 yoshgacha bo‘lgan jamoalar o‘rtasidagi yarim final bellashuvi haqiqiy to‘polon va tartibsizlikka aylanib ketdi. CNN Brasil ma’lumotlariga ko‘ra, uchrashuv davomida bosh hakam naqd 53 ta qizil kartochka ko‘rsatib, futbol tarixidagi mutlaq rekordni yangiladi.
Oddiy gol nishonlashdan boshlangan dahanaki jang ikkala jamoa o‘yinchilari, zaxira o‘rindig‘i va murabbiylar shtabi o‘rtasidagi ommaviy mushtlashuvga ulanib ketdi.
Barchasi 54-daqiqadagi provokatsiyadan boshlandi
Uchrashuv avvalida hech narsa bu qadar keng ko‘lamli mojarodan darak bermagan edi:
Provokatsiya va janjal: 54-daqiqada «Mamore» jamoasi futbolchisi Davi raqib darvozasini ishg‘ol qilgach, xursandchilik qilish o‘rniga «Uberlandiya» o‘yinchilarini og‘zaki tarzda haqorat qildi;
Nazoratdan chiqqan to‘polon: Bunga javoban raqib futbolchilari tashlandi va maydonda bir zumda ikkala jamoa a’zolari, zaxira futbolchilari hamda murabbiylar ishtirokida shafqatsiz ommaviy mushtlashuv boshlandi.
Hakamning qarori: 53 nafar chetlatish va politsiyaga ariza
Bosh hakam Fernando Patrik tartibsizlikni to‘xtatish va maydonni tozalash maqsadida qat’iy qarorlar qabul qildi:
Maydondan haydalganlar ro‘yxati: Hakam «Mamore» klubining 21 nafar, «Uberlandiya»ning esa 22 nafar futbolchisini to‘liq chetlatdi. Bundan tashqari, janjalga aralashgan har ikki jamoadan yana 8 nafar murabbiy va 2 nafar menedjer ham to‘g‘ridan to‘g‘ri qizil kartochka bilan jazolandi — jami 53 kishi;
O‘yinning bekor qilinishi: Hodisadan so‘ng referi uchrashuvni «Mamore» foydasiga 3:1 hisobida to‘xtatishga qaror qildi va rasmiy protokolda tarkiblar tarqab ketgani tufayli o‘yinni davom ettirishning imkoni qolmaganini qayd etdi;
Politsiya aralashuvi: Shuningdek, hakam Fernando Patrik «Uberlandiya» klubi menedjeri tomonidan bevosita o‘ziga nisbatan bo‘lgan jiddiy bosim va tahdidlar sababli politsiya mahkamasiga rasmiy ariza topshirdi.
15 yillik Argentina rekordi tarixga aylandi
Mazkur voqea jahon futbolidagi eng ko‘p qizil kartochka ko‘rsatilgan o‘yin sifatida tarixga kirdi:
Avvalgi rekord: Bungacha bo‘lgan eng shov-shuvli ko‘rsatkich 2011 yil 27 fevral kuni qayd etilgan edi. O‘shanda Argentina chempionatining beshinchi divizionida «Atletiko Kleypol» va «Viktoriano Arenas» jamoalari o‘rtasidagi bahsda hakam jami 36 nafar kishini maydondan chetlatgan edi;
Yangi tarixiy antirekord: Braziliyadagi yarim final esa 53 ta chetlatish bilan avvalgi rekordni katta farq bilan yangilab, futbol shelnomasining eng qora sahifalaridan biriga aylandi.
Izohlar 0
…