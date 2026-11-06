Bitta o‘yinda 53 ta qizil kartochka: Braziliyada futbol tarixidagi mutlaq rekord o‘rnatildi

·82·Sport
Bitta o‘yinda 53 ta qizil kartochka: Braziliyada futbol tarixidagi mutlaq rekord o‘rnatildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Braziliyadagi 20 yoshgacha bo‘lgan jamoalar o‘rtasidagi yarim final uchrashuvida bosh hakam Fernando Patrik 53 ta qizil kartochka ko‘rsatib, jahon futboli tarixidagi mutlaq rekordni yangiladi.
  • Mojaro 54-daqiqada «Mamore» futbolchisi Davining gol nishonlash vaqtidagi provokatsiyasidan so‘ng boshlangan ommaviy mushtlashuv tufayli yuzaga keldi.

Braziliya futboli maydonida jahon sporti tarixida misli ko‘rilmagan voqea yuz berdi. Minas-Jerays shtati chempionati ikkinchi divizioni doirasidagi 20 yoshgacha bo‘lgan jamoalar o‘rtasidagi yarim final bellashuvi haqiqiy to‘polon va tartibsizlikka aylanib ketdi. CNN Brasil ma’lumotlariga ko‘ra, uchrashuv davomida bosh hakam naqd 53 ta qizil kartochka ko‘rsatib, futbol tarixidagi mutlaq rekordni yangiladi.

Oddiy gol nishonlashdan boshlangan dahanaki jang ikkala jamoa o‘yinchilari, zaxira o‘rindig‘i va murabbiylar shtabi o‘rtasidagi ommaviy mushtlashuvga ulanib ketdi.

Barchasi 54-daqiqadagi provokatsiyadan boshlandi

Uchrashuv avvalida hech narsa bu qadar keng ko‘lamli mojarodan darak bermagan edi:

  • Provokatsiya va janjal: 54-daqiqada «Mamore» jamoasi futbolchisi Davi raqib darvozasini ishg‘ol qilgach, xursandchilik qilish o‘rniga «Uberlandiya» o‘yinchilarini og‘zaki tarzda haqorat qildi;

  • Nazoratdan chiqqan to‘polon: Bunga javoban raqib futbolchilari tashlandi va maydonda bir zumda ikkala jamoa a’zolari, zaxira futbolchilari hamda murabbiylar ishtirokida shafqatsiz ommaviy mushtlashuv boshlandi.

Hakamning qarori: 53 nafar chetlatish va politsiyaga ariza

Bosh hakam Fernando Patrik tartibsizlikni to‘xtatish va maydonni tozalash maqsadida qat’iy qarorlar qabul qildi:

  • Maydondan haydalganlar ro‘yxati: Hakam «Mamore» klubining 21 nafar, «Uberlandiya»ning esa 22 nafar futbolchisini to‘liq chetlatdi. Bundan tashqari, janjalga aralashgan har ikki jamoadan yana 8 nafar murabbiy va 2 nafar menedjer ham to‘g‘ridan to‘g‘ri qizil kartochka bilan jazolandi — jami 53 kishi;

  • O‘yinning bekor qilinishi: Hodisadan so‘ng referi uchrashuvni «Mamore» foydasiga 3:1 hisobida to‘xtatishga qaror qildi va rasmiy protokolda tarkiblar tarqab ketgani tufayli o‘yinni davom ettirishning imkoni qolmaganini qayd etdi;

  • Politsiya aralashuvi: Shuningdek, hakam Fernando Patrik «Uberlandiya» klubi menedjeri tomonidan bevosita o‘ziga nisbatan bo‘lgan jiddiy bosim va tahdidlar sababli politsiya mahkamasiga rasmiy ariza topshirdi.

15 yillik Argentina rekordi tarixga aylandi

Mazkur voqea jahon futbolidagi eng ko‘p qizil kartochka ko‘rsatilgan o‘yin sifatida tarixga kirdi:

  • Avvalgi rekord: Bungacha bo‘lgan eng shov-shuvli ko‘rsatkich 2011 yil 27 fevral kuni qayd etilgan edi. O‘shanda Argentina chempionatining beshinchi divizionida «Atletiko Kleypol» va «Viktoriano Arenas» jamoalari o‘rtasidagi bahsda hakam jami 36 nafar kishini maydondan chetlatgan edi;

  • Yangi tarixiy antirekord: Braziliyadagi yarim final esa 53 ta chetlatish bilan avvalgi rekordni katta farq bilan yangilab, futbol shelnomasining eng qora sahifalaridan biriga aylandi.

Braziliya futboliMamoreUberlandiyaFernando Patrik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Tebas va Negreyra Ligasi!»: «Real» televideniyesi derbi hakamini yer bilan bitta qildi«Tebas va Negreyra Ligasi!»: «Real» televideniyesi derbi hakamini yer bilan bitta qildi21 sentabr 06:39Sobiq FIFA referisi Madrid derbisidagi dahshatli hakamlik xatosini fosh qildiSobiq FIFA referisi Madrid derbisidagi dahshatli hakamlik xatosini fosh qildi23 sentabr 07:04«Bu penalti emasdi»: Ispaniyalik sobiq hakam Madrid derbisidagi shov-shuvli qarorni fosh qildi«Bu penalti emasdi»: Ispaniyalik sobiq hakam Madrid derbisidagi shov-shuvli qarorni fosh qildi21 sentabr 10:28Messi oilasi tarixida yangi sahifa: Uning shajarasida Braziliya izi topildiMessi oilasi tarixida yangi sahifa: Uning shajarasida Braziliya izi topildi25 iyul 09:07Kavan Sallivan Lionel Messi jamoasiga qarshi oʻyinda qizil kartochka oldiKavan Sallivan Lionel Messi jamoasiga qarshi oʻyinda qizil kartochka oldi20 avgust 12:58«Infantinoning qolishi — futbol uchun sharmandalik!»: Tebas Tramp omilini fosh qildi...«Infantinoning qolishi — futbol uchun sharmandalik!»: Tebas Tramp omilini fosh qildi...16 sentabr 15:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi