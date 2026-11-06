Toshkentda jahon yulduzlari: Ertaga sambo bo‘yicha 50-jahon chempionati boshlanadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Toshkent shahrida 6 noyabr kuni sambo bo‘yicha kattalar o‘rtasidagi yubiley 50-jahon chempionati o‘z ishini boshlaydi.
- Musobaqa oldidan o‘tkazilgan matbuot anjumanida sport vaziri Adham Ikramov, Xalqaro sambo federatsiyasi prezidenti Vasiliy Shestakov, Otabek Umarov hamda MMA yulduzlari Fyodor Yemelyanenko va Islom Maxachev ishtirok etdi.
- Tadbir davomida turnirga ko‘rilgan tayyorgarlik ishlari va samboning xalqaro nufuzini oshirish masalalari muhokama qilindi.
Ertaga, 6 noyabr kuni O‘zbekiston poytaxti Toshkent shahrida sport olamining yirik va nufuzli voqealaridan biri — sambo bo‘yicha kattalar o‘rtasidagi yubiley 50-jahon chempionati rasman start oladi.
Musobaqa boshlanishi oldidan O‘zbekiston Respublikasi Sport vazirligi binosida mazkur jahon chempionatiga bag‘ishlangan keng ko‘lamli rasmiy matbuot anjumani bo‘lib o‘tdi. Unda xalqaro tashkilotlar rahbarlari, hukumat vakillari hamda sayyoramizning eng taniqli yakkakurash afsonalari ishtirok etdi.
Bir stol atrofida sport afsonalari va rahbariyat
Toshkentdagi tadbir sambo olamining eng yuqori martabali shaxslarini bir joyga jamladi:
Yuqori darajali mehmonlar: Matbuot anjumanida O‘zbekiston Respublikasi sport vaziri Adham Ikramov, Xalqaro sambo federatsiyasi (FIAS) prezidenti Vasiliy Shestakov hamda Milliy olimpiya qo‘mitasi raisining birinchi o‘rinbosari Otabek Umarov ishtirok etdi;
Jahon elchilari va MMA yulduzlari: Sambo sport turining xalqaro rasmiy elchilari — aralash yakkakurashlar (MMA) afsonasi Fyodor Yemelyanenko va yengil vazn toifasida amaldagi UFC chempioni Islom Maxachev anjumanning bosh yulduzlariga aylanishdi;
Mintaqaviy va mahalliy rahbarlar: Shuningdek, Osiyo sambo ittifoqi prezidenti Alamjon Mullayev hamda O‘zbekiston sambo assotsiatsiyasi prezidenti Alisher Alimov ham ishtirok etib, musobaqaning tashkiliy jarayonlari yuzasidan fikr almashdilar.
Bo‘lajak bellashuvlar va matbuot bilan ochiq muloqot
Matbuot anjumani davomida yubiley 50-jahon chempionatining ahamiyati va miqyosi atroflicha muhokama qilindi:
Tayyorgarlik va tashkiliy masalalar: Toshkent mezbonlik qilayotgan ushbu yirik musobaqaga puxta tayyorgarlik ko‘rilgani, xorijiy delegatsiyalar va sportchilarni kutib olish hamda musobaqani yuqori saviyada o‘tkazishga doir tashkiliy ishlar batafsil bayon qilindi;
Xalqaro turnir ahamiyati: Xalqaro sambo hamjamiyati mazkur tadbir orqali samboning global nufuzini yanada oshirish va uni keng ommalashtirishni maqsad qilgan;
OAV bilan muloqot: Tadbir yakunida mahalliy va xorijiy ommaviy axborot vositalari xodimlari o‘zlarini qiziqtirgan barcha savollar bilan mutasaddilar va sport afsonalariga to‘g‘ridan to‘g‘ri murojaat qilish imkoniyatiga ega bo‘lishdi.
Ertadan boshlab poytaxtimiz arenalarida uch kun davomida sambo bo‘yicha sayyoramizning eng kuchli polvonlari mutlaq jahon toji uchun kurash olib boradi.
Izohlar 0
…