Toshkentda jahon yulduzlari: Ertaga sambo bo‘yicha 50-jahon chempionati boshlanadi

·60·Sport
Toshkentda jahon yulduzlari: Ertaga sambo bo‘yicha 50-jahon chempionati boshlanadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Toshkent shahrida 6 noyabr kuni sambo bo‘yicha kattalar o‘rtasidagi yubiley 50-jahon chempionati o‘z ishini boshlaydi.
  • Musobaqa oldidan o‘tkazilgan matbuot anjumanida sport vaziri Adham Ikramov, Xalqaro sambo federatsiyasi prezidenti Vasiliy Shestakov, Otabek Umarov hamda MMA yulduzlari Fyodor Yemelyanenko va Islom Maxachev ishtirok etdi.
  • Tadbir davomida turnirga ko‘rilgan tayyorgarlik ishlari va samboning xalqaro nufuzini oshirish masalalari muhokama qilindi.

Ertaga, 6 noyabr kuni O‘zbekiston poytaxti Toshkent shahrida sport olamining yirik va nufuzli voqealaridan biri — sambo bo‘yicha kattalar o‘rtasidagi yubiley 50-jahon chempionati rasman start oladi.

Musobaqa boshlanishi oldidan O‘zbekiston Respublikasi Sport vazirligi binosida mazkur jahon chempionatiga bag‘ishlangan keng ko‘lamli rasmiy matbuot anjumani bo‘lib o‘tdi. Unda xalqaro tashkilotlar rahbarlari, hukumat vakillari hamda sayyoramizning eng taniqli yakkakurash afsonalari ishtirok etdi.

Bir stol atrofida sport afsonalari va rahbariyat

Toshkentdagi tadbir sambo olamining eng yuqori martabali shaxslarini bir joyga jamladi:

  • Yuqori darajali mehmonlar: Matbuot anjumanida O‘zbekiston Respublikasi sport vaziri Adham Ikramov, Xalqaro sambo federatsiyasi (FIAS) prezidenti Vasiliy Shestakov hamda Milliy olimpiya qo‘mitasi raisining birinchi o‘rinbosari Otabek Umarov ishtirok etdi;

  • Jahon elchilari va MMA yulduzlari: Sambo sport turining xalqaro rasmiy elchilari — aralash yakkakurashlar (MMA) afsonasi Fyodor Yemelyanenko va yengil vazn toifasida amaldagi UFC chempioni Islom Maxachev anjumanning bosh yulduzlariga aylanishdi;

  • Mintaqaviy va mahalliy rahbarlar: Shuningdek, Osiyo sambo ittifoqi prezidenti Alamjon Mullayev hamda O‘zbekiston sambo assotsiatsiyasi prezidenti Alisher Alimov ham ishtirok etib, musobaqaning tashkiliy jarayonlari yuzasidan fikr almashdilar.

Bo‘lajak bellashuvlar va matbuot bilan ochiq muloqot

Matbuot anjumani davomida yubiley 50-jahon chempionatining ahamiyati va miqyosi atroflicha muhokama qilindi:

  • Tayyorgarlik va tashkiliy masalalar: Toshkent mezbonlik qilayotgan ushbu yirik musobaqaga puxta tayyorgarlik ko‘rilgani, xorijiy delegatsiyalar va sportchilarni kutib olish hamda musobaqani yuqori saviyada o‘tkazishga doir tashkiliy ishlar batafsil bayon qilindi;

  • Xalqaro turnir ahamiyati: Xalqaro sambo hamjamiyati mazkur tadbir orqali samboning global nufuzini yanada oshirish va uni keng ommalashtirishni maqsad qilgan;

  • OAV bilan muloqot: Tadbir yakunida mahalliy va xorijiy ommaviy axborot vositalari xodimlari o‘zlarini qiziqtirgan barcha savollar bilan mutasaddilar va sport afsonalariga to‘g‘ridan to‘g‘ri murojaat qilish imkoniyatiga ega bo‘lishdi.

Ertadan boshlab poytaxtimiz arenalarida uch kun davomida sambo bo‘yicha sayyoramizning eng kuchli polvonlari mutlaq jahon toji uchun kurash olib boradi.

Sambo bo‘yicha jahon chempionatiXalqaro sambo federatsiyasiIslom MaxachevFyodor Yemelyanenko
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

UFC qiroli Toshkentda: Islom Maxachev va Fyodor Yemelyanenko O‘zbekistonga yetib keldiUFC qiroli Toshkentda: Islom Maxachev va Fyodor Yemelyanenko O‘zbekistonga yetib keldiKecha 21:50Fyodor Yemelyanenko Umar Nurmagomedovga: «Qafasdan faqat bitta g‘olib chiqadi!»Fyodor Yemelyanenko Umar Nurmagomedovga: «Qafasdan faqat bitta g‘olib chiqadi!»10 sentabr 08:02O‘zbekistonlik yosh sambochilar Jahon chempionatida 5 ta medalni qo‘lga kiritdiO‘zbekistonlik yosh sambochilar Jahon chempionatida 5 ta medalni qo‘lga kiritdi4 oktabr 23:56Jastin Getji Islam Maxachevning buyukligi sirini oshkor qildiJastin Getji Islam Maxachevning buyukligi sirini oshkor qildi11 sentabr 07:48Bitta o‘yinda 53 ta qizil kartochka: Braziliyada futbol tarixidagi mutlaq rekord o‘rnatildiBitta o‘yinda 53 ta qizil kartochka: Braziliyada futbol tarixidagi mutlaq rekord o‘rnatildiBugun 09:46Ronaldu “An-Nasr”dan ketadimi? Saudiya chempioni afsonani olib qolish uchun kurash boshladiRonaldu “An-Nasr”dan ketadimi? Saudiya chempioni afsonani olib qolish uchun kurash boshladiBugun 09:34
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi