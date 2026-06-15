CFMoto V4 SR-RR: Xitoyning eng tezkor mototsikli yangi rekord oʻrnatdi

·19·Avto
CFMoto V4 SR-RR: Xitoyning eng tezkor mototsikli yangi rekord oʻrnatdi

Xitoyning CFMoto kompaniyasi oʻzining yangi flagmani — V4 SR-RR sportbayki bilan jahon mototsikl bozorida jiddiy bayonot berdi. Professional yopiq poligonda oʻtkazilgan sinovlar davomida ushbu texnika oʻzining maksimal tezlik koʻrsatkichini namoyish etib, mamlakat tarixidagi eng yuqori natijani qayd etdi. Bu voqea Xitoy mototsikl sanoatining yangi bosqichga chiqqanidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, Shangrao shahridagi maxsus sinov maydonida CFMoto V4 SR-RR soatiga 315,82 kilometr tezlikka erishdi. Bu koʻrsatkich Xitoyda ishlab chiqarilgan seriyali mototsikllar uchun mutlaq rekord hisoblanadi. Taʼkidlash joizki, sinovlar murakkab ob-havo sharoitida, jumladan, kuchli qarama-qarshi shamol ostida boʻlib oʻtganiga qaramay, bayk oʻzining yuqori dinamik imkoniyatlarini isbotlay oldi.

Texnik imkoniyatlar va dvigatel quvvati

CFMoto V4 SR-RR brend tarixidagi birinchi litrli (1000 kub santimetrli) sportbayk boʻlib, u V-simon toʻrt silindrli dvigatel bilan jihozlangan. Muhandislar ushbu modelga 997 kub santimetr hajmli, silindrlari 90 daraja burchak ostida joylashgan V4 agregatini oʻrnatishgan. Suyuqlik yordamida sovutiladigan ushbu motor daqiqasiga 15 000 aylanishda 213 ot kuchi ishlab chiqarishga qodir.

Sinov jarayonida xavfsizlik choralariga alohida eʼtibor qaratildi. Birinchi urinishda 315,82 km/soat tezlik qayd etilgan boʻlsa, ikkinchi poygada bu koʻrsatkich 308,8 km/soatni tashkil etdi. Ob-havo sharoitining yanada yomonlashishi va shamol tezligining ortishi sababli, mutaxassislar haydovchi xavfsizligini oʻylab keyingi urinishlarni toʻxtatishga qaror qilishdi.

Global bozordagi raqobat

Ushbu rekord CFMoto brendining nafaqat ichki bozorda, balki xalqaro maydonda ham Yaponiya va Italiyaning yetakchi ishlab chiqaruvchilari bilan raqobatlasha olishini koʻrsatmoqda. Oʻzbekiston bozorida ham Xitoy mototsikllariga boʻlgan qiziqish ortib borayotgan bir paytda, bunday yuqori texnologik modellarning paydo boʻlishi brend nufuzini sezilarli darajada oshiradi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, CFMoto V4 SR-RR modeli nafaqat tezlik, balki muhandislik yutugʻi sifatida ham eʼtirof etilmoqda. Kompaniya tez orada ushbu modelni seriyali ishlab chiqarish va jahon bozorlariga yetkazib berishni rejalashtirgan, bu esa tezlik ishqibozlari uchun yangi va hamyonbop muqobil variant boʻlishi kutilmoqda.

CFMotoMototsiklRekordXitoyV4 SR-RR
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildiLada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildiBugun, 10:53Renault rahbari yangi Twingo rulida Parij koʻchalarini kezdi: Brendning qayta tugʻilishiRenault rahbari yangi Twingo rulida Parij koʻchalarini kezdi: Brendning qayta tugʻilishiBugun, 09:27Kia tijorat avtomobillari segmentida inqilob qilmoqda: 2026-yilning eng kutilgan furgoniKia tijorat avtomobillari segmentida inqilob qilmoqda: 2026-yilning eng kutilgan furgoniBugun, 08:59Buyuk Britaniya elektromobillarga oʻtish talablarini yumshatishga tayyorlanmoqdaBuyuk Britaniya elektromobillarga oʻtish talablarini yumshatishga tayyorlanmoqdaBugun, 08:56Xitoy akkumulyator bozorida katta oʻzgarish: LG oʻrnini CATL va BYD egalladiXitoy akkumulyator bozorida katta oʻzgarish: LG oʻrnini CATL va BYD egalladiBugun, 08:56Bovensiepen 05 GT: Alpina anʼanalari asosida yaratilgan 790 ot kuchiga ega super-universalBovensiepen 05 GT: Alpina anʼanalari asosida yaratilgan 790 ot kuchiga ega super-universalBugun, 23:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi