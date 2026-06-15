CFMoto V4 SR-RR: Xitoyning eng tezkor mototsikli yangi rekord oʻrnatdi
Xitoyning CFMoto kompaniyasi oʻzining yangi flagmani — V4 SR-RR sportbayki bilan jahon mototsikl bozorida jiddiy bayonot berdi. Professional yopiq poligonda oʻtkazilgan sinovlar davomida ushbu texnika oʻzining maksimal tezlik koʻrsatkichini namoyish etib, mamlakat tarixidagi eng yuqori natijani qayd etdi. Bu voqea Xitoy mototsikl sanoatining yangi bosqichga chiqqanidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining xabar berishicha, Shangrao shahridagi maxsus sinov maydonida CFMoto V4 SR-RR soatiga 315,82 kilometr tezlikka erishdi. Bu koʻrsatkich Xitoyda ishlab chiqarilgan seriyali mototsikllar uchun mutlaq rekord hisoblanadi. Taʼkidlash joizki, sinovlar murakkab ob-havo sharoitida, jumladan, kuchli qarama-qarshi shamol ostida boʻlib oʻtganiga qaramay, bayk oʻzining yuqori dinamik imkoniyatlarini isbotlay oldi.
Texnik imkoniyatlar va dvigatel quvvatiCFMoto V4 SR-RR brend tarixidagi birinchi litrli (1000 kub santimetrli) sportbayk boʻlib, u V-simon toʻrt silindrli dvigatel bilan jihozlangan. Muhandislar ushbu modelga 997 kub santimetr hajmli, silindrlari 90 daraja burchak ostida joylashgan V4 agregatini oʻrnatishgan. Suyuqlik yordamida sovutiladigan ushbu motor daqiqasiga 15 000 aylanishda 213 ot kuchi ishlab chiqarishga qodir.
Sinov jarayonida xavfsizlik choralariga alohida eʼtibor qaratildi. Birinchi urinishda 315,82 km/soat tezlik qayd etilgan boʻlsa, ikkinchi poygada bu koʻrsatkich 308,8 km/soatni tashkil etdi. Ob-havo sharoitining yanada yomonlashishi va shamol tezligining ortishi sababli, mutaxassislar haydovchi xavfsizligini oʻylab keyingi urinishlarni toʻxtatishga qaror qilishdi.
Global bozordagi raqobatUshbu rekord CFMoto brendining nafaqat ichki bozorda, balki xalqaro maydonda ham Yaponiya va Italiyaning yetakchi ishlab chiqaruvchilari bilan raqobatlasha olishini koʻrsatmoqda. Oʻzbekiston bozorida ham Xitoy mototsikllariga boʻlgan qiziqish ortib borayotgan bir paytda, bunday yuqori texnologik modellarning paydo boʻlishi brend nufuzini sezilarli darajada oshiradi.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, CFMoto V4 SR-RR modeli nafaqat tezlik, balki muhandislik yutugʻi sifatida ham eʼtirof etilmoqda. Kompaniya tez orada ushbu modelni seriyali ishlab chiqarish va jahon bozorlariga yetkazib berishni rejalashtirgan, bu esa tezlik ishqibozlari uchun yangi va hamyonbop muqobil variant boʻlishi kutilmoqda.
…