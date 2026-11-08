Chempionlik poygasi qizimoqda: “PSJ” g‘alaba qozondi, “Parij” esa 2-o‘ringa ko‘tarildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Fransiya 1-ligasining 10-turida «PSJ» va «Parij» klublari g‘alaba qozonib, turnir jadvalida dastlabki ikki o‘rinni egallab turibdi.
- Luis Enrike shogirdlari «Trua» ustidan Ilya Zabarniyning goli evaziga 1:0 hisobida zafar quchib, 23 ochko bilan peshqadamlikni mustahkamladi.
- «Parij» jamoasi esa «Oser» maydonida Lassin Sinayokoning goli yordamida g‘alaba qozonib, 20 ochko bilan musobaqada 2-o‘ringa ko‘tarildi.
Fransiya 1-ligasining 10-turi poytaxt jamoalari uchun omadli kechdi. «Park de Prens»da «Trua»ni qabul qilgan Luis Enrike boshchiligidagi «PSJ» qiyin kechgan bahsda 1:0 hisobida minimal g‘alabani qo‘lga kiritdi.
Turning yana bir diqqatga sazovor to‘qnashuvida Liga 1 sensatsiyasiga aylanib borayotgan «Parij» klubi safarda «Oser»ni mag‘lub etib, turnir jadvalida to‘g‘ridan to‘g‘ri 2-o‘ringa ko‘tarilib oldi.
Zabarniyning yagona goli va Torresning golsiz seriyasi
«Trua»ga qarshi uchrashuvda parijliklar katta ustunlikka ega bo‘lgan bo‘lsa-da, raqib mudofaasini yorib o‘tishda qiyinchilikka duch keldi:
Himoyachidan hal qiluvchi zarba: Uchrashuv taqdirini hal qilgan yagona to‘p 39-daqiqada kiritildi — standart vaziyatdan so‘ng Ilya Zabarniy raqib darvozasini aniq nishonga olib, jamoasiga qimmatli g‘alabani taqdim etdi;
Ferran Torres yana nishonni topa olmadi: «PSJ» hujum chizig‘ida to‘liq 90 daqiqa harakat qilgan ispaniyalik hujumchi Ferran Torres faollik ko‘rsatgan bo‘lsa-da, yana bir bahsni golsiz yakunlashga majbur bo‘ldi;
Safonovdan «quruq» o‘yin: Darvozani qo‘riqlagan Matvey Safonov va himoya chizig‘i mehmonlarning kam sonli qarshi hujumlarini bexato bartaraf etib, hisobni saqlab qoldi.
«Parij»dan navbatdagi safar g‘alabasi
Ligada ko‘tarilish qayd etayotgan «Parij» klubi «Oser» maydonida jiddiy imtihondan muvaffaqiyatli o‘tdi:
Sinayokoning zarbasi: 63-daqiqada Lassin Sinayoko tomonidan kiritilgan gol poytaxtliklarga safardagi 1:0 hisobidagi ishonchli g‘alabani naqd qildi.
Turnir jadvali: Parij klublari peshqadamlikda
10-tur natijalaridan so‘ng Fransiya chempionatining yuqori pog‘onalarida qiziqarli manzara hosil bo‘ldi:
«PSJ» peshqadam: 23 ochko jamg‘argan amaldagi chempionlar musobaqa jadvalida yakkapeshqadamlikni mustahkamladi;
«Parij» 2-o‘rinda: Ochkolari sonini 20 taga yetkazgan ikkinchi poytaxt klubi kuchli uchlikni ta’qib qilib, 2-pog‘onani band etdi;
Quyi pog‘onalar: Mag‘lubiyatga uchragan «Oser» 10 ochko bilan 14-o‘rinda, «Trua» esa 8 ochko bilan xavfli 16-o‘rinda qoldi.
Izohlar 0
…