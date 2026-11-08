Chempionlik poygasi qizimoqda: “PSJ” g‘alaba qozondi, “Parij” esa 2-o‘ringa ko‘tarildi

·43·Sport
Chempionlik poygasi qizimoqda: “PSJ” g‘alaba qozondi, “Parij” esa 2-o‘ringa ko‘tarildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Fransiya 1-ligasining 10-turida «PSJ» va «Parij» klublari g‘alaba qozonib, turnir jadvalida dastlabki ikki o‘rinni egallab turibdi.
  • Luis Enrike shogirdlari «Trua» ustidan Ilya Zabarniyning goli evaziga 1:0 hisobida zafar quchib, 23 ochko bilan peshqadamlikni mustahkamladi.
  • «Parij» jamoasi esa «Oser» maydonida Lassin Sinayokoning goli yordamida g‘alaba qozonib, 20 ochko bilan musobaqada 2-o‘ringa ko‘tarildi.

Fransiya 1-ligasining 10-turi poytaxt jamoalari uchun omadli kechdi. «Park de Prens»da «Trua»ni qabul qilgan Luis Enrike boshchiligidagi «PSJ» qiyin kechgan bahsda 1:0 hisobida minimal g‘alabani qo‘lga kiritdi.

Turning yana bir diqqatga sazovor to‘qnashuvida Liga 1 sensatsiyasiga aylanib borayotgan «Parij» klubi safarda «Oser»ni mag‘lub etib, turnir jadvalida to‘g‘ridan to‘g‘ri 2-o‘ringa ko‘tarilib oldi.

Zabarniyning yagona goli va Torresning golsiz seriyasi

«Trua»ga qarshi uchrashuvda parijliklar katta ustunlikka ega bo‘lgan bo‘lsa-da, raqib mudofaasini yorib o‘tishda qiyinchilikka duch keldi:

  • Himoyachidan hal qiluvchi zarba: Uchrashuv taqdirini hal qilgan yagona to‘p 39-daqiqada kiritildi — standart vaziyatdan so‘ng Ilya Zabarniy raqib darvozasini aniq nishonga olib, jamoasiga qimmatli g‘alabani taqdim etdi;

  • Ferran Torres yana nishonni topa olmadi: «PSJ» hujum chizig‘ida to‘liq 90 daqiqa harakat qilgan ispaniyalik hujumchi Ferran Torres faollik ko‘rsatgan bo‘lsa-da, yana bir bahsni golsiz yakunlashga majbur bo‘ldi;

  • Safonovdan «quruq» o‘yin: Darvozani qo‘riqlagan Matvey Safonov va himoya chizig‘i mehmonlarning kam sonli qarshi hujumlarini bexato bartaraf etib, hisobni saqlab qoldi.

«Parij»dan navbatdagi safar g‘alabasi

Ligada ko‘tarilish qayd etayotgan «Parij» klubi «Oser» maydonida jiddiy imtihondan muvaffaqiyatli o‘tdi:

  • Sinayokoning zarbasi: 63-daqiqada Lassin Sinayoko tomonidan kiritilgan gol poytaxtliklarga safardagi 1:0 hisobidagi ishonchli g‘alabani naqd qildi.

Turnir jadvali: Parij klublari peshqadamlikda

10-tur natijalaridan so‘ng Fransiya chempionatining yuqori pog‘onalarida qiziqarli manzara hosil bo‘ldi:

  • «PSJ» peshqadam: 23 ochko jamg‘argan amaldagi chempionlar musobaqa jadvalida yakkapeshqadamlikni mustahkamladi;

  • «Parij» 2-o‘rinda: Ochkolari sonini 20 taga yetkazgan ikkinchi poytaxt klubi kuchli uchlikni ta’qib qilib, 2-pog‘onani band etdi;

  • Quyi pog‘onalar: Mag‘lubiyatga uchragan «Oser» 10 ochko bilan 14-o‘rinda, «Trua» esa 8 ochko bilan xavfli 16-o‘rinda qoldi.

PSJFransiya chempionatiLiga 1Ilya Zabarniy
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

To‘xtatib bo‘lmas PSJ: Luis Enrike shogirdlari g‘alabali seriyasini 10 ta o‘yinga yetkazdiTo‘xtatib bo‘lmas PSJ: Luis Enrike shogirdlari g‘alabali seriyasini 10 ta o‘yinga yetkazdi4 noyabr 10:32«Lans» bir kishi kam bo‘lib qolgan dramatik bahsda «Lion»ni mag‘lub etdi«Lans» bir kishi kam bo‘lib qolgan dramatik bahsda «Lion»ni mag‘lub etdi10 oktabr 06:50“PSJ” o‘z maydonida “Le Man”ni ishonchli hisobda mag‘lub etdi“PSJ” o‘z maydonida “Le Man”ni ishonchli hisobda mag‘lub etdi11 oktabr 08:52Luis Enrike «Barselona»dan olingan Ferran Torresning fenomenal startiga baho berdiLuis Enrike «Barselona»dan olingan Ferran Torresning fenomenal startiga baho berdi23 sentabr 06:27«Barselona» Bredli Barkolya uchun «PSJ»ga rasmiy taklif yubordi«Barselona» Bredli Barkolya uchun «PSJ»ga rasmiy taklif yubordi14 iyun 23:07«Velodrom»da klassik drama: «PSJ» Markinosning goli evaziga «Marsel»ni yengdi!«Velodrom»da klassik drama: «PSJ» Markinosning goli evaziga «Marsel»ni yengdi!21 sentabr 06:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi