Hurmuzda cho‘kkan kema ortidan: Sohil bo‘yida qop-qop iPhone yig‘ayotgan odamlar videosi

·105·Dunyo
Hurmuzda cho‘kkan kema ortidan: Sohil bo‘yida qop-qop iPhone yig‘ayotgan odamlar videosi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Hurmuz bo‘g‘ozi yaqinida elektronika ortilgan kema halokati oqibatida minglab iPhone telefonlari Eron sohillariga sochilib ketdi.
  • Mahalliy aholi ushbu telefonlarni qop-qop yig‘ib olayotgani aks etgan videolar tarmoqlarda keng tarqalmoqda.
  • Mutaxassislar sho‘r suv ta’sirida telefonlar ishdan chiqishi mumkinligini, ba’zi kuzatuvchilar esa qutilarda aslida telefon bo‘lmaganini taxmin qilmoqda.
  • Rasmiy idoralar hodisa yuzasidan aniq ma’lumot bermagan.

Ijtimoiy tarmoqlarda dengiz qirg‘og‘iga minglab iPhone telefonlari sochilgani va mahalliy aholi ularni qop va xaltalarga shosha-pisha yig‘ib olayotgani aks etgan hayratlanarli videolavhalar keng tarqalmoqda.

Tarqalgan xabarlarga ko‘ra, ushbu voqea strategik muhim hisoblangan Hurmuz bo‘g‘ozi yaqinidagi Eron sohillarida yuz bergan bo‘lib, unga dengizda elektronika ortilgan konteyner tashuvchi kema bilan sodir bo‘lgan halokat sabab bo‘lgani aytilmoqda.

To‘lqinlar bilan qirg‘oqqa chiqqan qimmatbaho yuk

Videotasvirlarda qirg‘oq bo‘yidagi g‘aroyib manzara yaqqol ko‘rinadi:

  • Suv yuzidagi rang-barang qutilar: Dengiz to‘lqinlari sohilga turli rangdagi — qizil, oq, qora va pushti rangli iPhone telefonlarining karton qutilarini yuvib chiqargan;

  • Ommaviy yig‘ib olish: Voqea joyiga yuzlab aholi, ayollar va erkaklar to‘planib, suv kechib va qum ustidan qimmatbaho qutilarni katta qop hamda paketlarga to‘ldirishga kirishgan;

  • Cho‘kkan kema versiyasi: Dastlabki da’volarga qaraganda, bo‘g‘oz hududida harakatlangan yirik yuk kemasining cho‘kishi yoki kuchli shtorm vaqtida palubadagi bir nechta konteynerning suvga tushib ketib ochilishi natijasida mahsulotlar dengizga sochilib ketgan.

Telefonlar ishlaydimi yoki soxta mahsulot?

Mazkur kadrlar tarmoq foydalanuvchilari o‘rtasida qizg‘in bahs va shubhalarni ham keltirib chiqardi:

  • Sho‘r suvning ta’siri: Elektronika sohasi mutaxassislari hatto original iPhone qurilmalari bo‘lgan taqdirda ham, karton qadoq sho‘r dengiz suvida tez ivib ketishi va elektronikaga tushgan tuzli suv apparatlarni ishdan chiqarishini ta’kidlamoqda;

  • «Mulyaj» yoki quruq qutilar ehtimoli: Ko‘plab kuzatuvchilar qutilarning suv yuzida oson suzib yurganini ko‘rib, bu qutilar ichida aslida telefon bo‘lmaganligi, vitrina uchun mulyajlar yoki arzon kontrafakt nusxalar bo‘lishi mumkinligini taxmin qilishmoqda;

  • Ekologik va huquqiy jihat: Sohil bo‘yiga ko‘plab plastik va batareyali qurilmalarning oqib kelishi hududda dengiz ekologiyasini ifloslantirish xavfini ham keltirib chiqaradi.

Hozircha rasmiy idoralar mazkur hodisa qaysi aniq savdo kemasiga tegishli bo‘lgani va yuklarning haqiqiy qiymati bo‘yicha yakuniy ma’lumotni ochiqlamagan.

Hurmuz bo‘g‘oziiPhone telefonlariEron sohillarikonteyner tashuvchi kema
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hurmuz bo‘g‘ozida 2 million barrel neft ortilgan ikkinchi tanker dengiz minasiga uchradiHurmuz bo‘g‘ozida 2 million barrel neft ortilgan ikkinchi tanker dengiz minasiga uchradi17 oktabr 23:28Dunyo nefti xavf ostida: Eron Hurmuz bo‘g‘ozini ochishning yagona shartini ma’lum qildiDunyo nefti xavf ostida: Eron Hurmuz bo‘g‘ozini ochishning yagona shartini ma’lum qildi16 oktabr 19:12Hurmuzda kema cho‘kib ketdi: Suvda suzib yurgan minglab iPhone va atirlar tasviri tarqaldiHurmuzda kema cho‘kib ketdi: Suvda suzib yurgan minglab iPhone va atirlar tasviri tarqaldi15 oktabr 23:01Eron Qatar qirg‘oqlari yaqinida neft tankeriga zarba berdiEron Qatar qirg‘oqlari yaqinida neft tankeriga zarba berdi8 oktabr 13:22Yaqin Sharqda hal qiluvchi soatlar: Eron va AQSH Qatar orqali sulh tuzishi mumkinYaqin Sharqda hal qiluvchi soatlar: Eron va AQSH Qatar orqali sulh tuzishi mumkin29 sentabr 09:40Hurmuzda keskinlik: Eron ikki kunda 19 ta kemani to‘xtatib qoldi (video)Hurmuzda keskinlik: Eron ikki kunda 19 ta kemani to‘xtatib qoldi (video)28 sentabr 11:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda