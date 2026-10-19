Hurmuzda cho‘kkan kema ortidan: Sohil bo‘yida qop-qop iPhone yig‘ayotgan odamlar videosi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Hurmuz bo‘g‘ozi yaqinida elektronika ortilgan kema halokati oqibatida minglab iPhone telefonlari Eron sohillariga sochilib ketdi.
- Mahalliy aholi ushbu telefonlarni qop-qop yig‘ib olayotgani aks etgan videolar tarmoqlarda keng tarqalmoqda.
- Mutaxassislar sho‘r suv ta’sirida telefonlar ishdan chiqishi mumkinligini, ba’zi kuzatuvchilar esa qutilarda aslida telefon bo‘lmaganini taxmin qilmoqda.
- Rasmiy idoralar hodisa yuzasidan aniq ma’lumot bermagan.
Ijtimoiy tarmoqlarda dengiz qirg‘og‘iga minglab iPhone telefonlari sochilgani va mahalliy aholi ularni qop va xaltalarga shosha-pisha yig‘ib olayotgani aks etgan hayratlanarli videolavhalar keng tarqalmoqda.
Tarqalgan xabarlarga ko‘ra, ushbu voqea strategik muhim hisoblangan Hurmuz bo‘g‘ozi yaqinidagi Eron sohillarida yuz bergan bo‘lib, unga dengizda elektronika ortilgan konteyner tashuvchi kema bilan sodir bo‘lgan halokat sabab bo‘lgani aytilmoqda.
To‘lqinlar bilan qirg‘oqqa chiqqan qimmatbaho yuk
Videotasvirlarda qirg‘oq bo‘yidagi g‘aroyib manzara yaqqol ko‘rinadi:
Suv yuzidagi rang-barang qutilar: Dengiz to‘lqinlari sohilga turli rangdagi — qizil, oq, qora va pushti rangli iPhone telefonlarining karton qutilarini yuvib chiqargan;
Ommaviy yig‘ib olish: Voqea joyiga yuzlab aholi, ayollar va erkaklar to‘planib, suv kechib va qum ustidan qimmatbaho qutilarni katta qop hamda paketlarga to‘ldirishga kirishgan;
Cho‘kkan kema versiyasi: Dastlabki da’volarga qaraganda, bo‘g‘oz hududida harakatlangan yirik yuk kemasining cho‘kishi yoki kuchli shtorm vaqtida palubadagi bir nechta konteynerning suvga tushib ketib ochilishi natijasida mahsulotlar dengizga sochilib ketgan.
Telefonlar ishlaydimi yoki soxta mahsulot?
Mazkur kadrlar tarmoq foydalanuvchilari o‘rtasida qizg‘in bahs va shubhalarni ham keltirib chiqardi:
Sho‘r suvning ta’siri: Elektronika sohasi mutaxassislari hatto original iPhone qurilmalari bo‘lgan taqdirda ham, karton qadoq sho‘r dengiz suvida tez ivib ketishi va elektronikaga tushgan tuzli suv apparatlarni ishdan chiqarishini ta’kidlamoqda;
«Mulyaj» yoki quruq qutilar ehtimoli: Ko‘plab kuzatuvchilar qutilarning suv yuzida oson suzib yurganini ko‘rib, bu qutilar ichida aslida telefon bo‘lmaganligi, vitrina uchun mulyajlar yoki arzon kontrafakt nusxalar bo‘lishi mumkinligini taxmin qilishmoqda;
Ekologik va huquqiy jihat: Sohil bo‘yiga ko‘plab plastik va batareyali qurilmalarning oqib kelishi hududda dengiz ekologiyasini ifloslantirish xavfini ham keltirib chiqaradi.
Hozircha rasmiy idoralar mazkur hodisa qaysi aniq savdo kemasiga tegishli bo‘lgani va yuklarning haqiqiy qiymati bo‘yicha yakuniy ma’lumotni ochiqlamagan.
Izohlar 0
…