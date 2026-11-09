23 yoshli yigitning boshi nega 90 darajaga egilib qoldi?

·1·Dunyo
23 yoshli yigitning boshi nega 90 darajaga egilib qoldi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Eronlik shifokorlar 23 yoshli yigitda ko‘p yillik giyohvand moddalar iste’moli oqibatida yuzaga kelgan va tibbiyotda avval qayd etilmagan «boshning osilib qolishi sindromi» holatini aniqlashdi.
  • Bemorning bo‘yin mushaklari kuchsizlanib, boshi 90 darajaga egilib qolishiga amfetamin va boshqa moddalar ta’sirida uzoq vaqt noqulay holatda qolishi sabab bo‘lgan.

Eronlik shifokorlar kam uchraydigan va g‘ayrioddiy tibbiy holatni qayd etishdi. 23 yoshli yigitning bo‘yin mushaklari boshini ushlab turish qobiliyatini yo‘qotgani sababli uning boshi 90 darajaga egilib qolgan. Mutaxassislar ushbu holatni bir necha yil davomida giyohvand moddalar iste’mol qilish bilan bog‘lashmoqda.

Eronning Isfahon tibbiyot universiteti shifokorlari tomonidan o‘rganilgan holat Cervical Kyphoscoliosis (CKS), ya’ni «boshning osilib qolishi sindromi» bilan bog‘liq. Bu kasallik bo‘yinni orqa tomondan tik ushlab turuvchi mushaklarning kuchsizlanishi bilan tavsiflanadi. Natijada mushaklar bosh og‘irligini ko‘tarish va uni to‘g‘ri holatda saqlashga qodir bo‘lmay qoladi.

Odatda, mazkur sindrom mitoxondrial miopatiya, tug‘ma miopatiya, harakat neyronlari kasalliklari yoki anatomik nuqsonlar, jumladan, boshning g‘ayrioddiy kattaligi kabi holatlar bilan bog‘liq bo‘ladi. Biroq Eronlik shifokorlar ko‘p yillik giyohvand moddalar iste’moli oqibatida yuzaga kelgan, avval tibbiy adabiyotlarda qayd etilmagan holatni aniqlashgan.

23 yoshli bemor ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan qiyin sharoitda yashagan. Uning tibbiy tarixida og‘ir depressiv buzilish hamda geroin, opiy va amfetaminlarga qaramlik holatlari mavjud bo‘lgan.

Shifokorlarning qayd etishicha, bemor amfetamin iste’mol qilgan har bir holatdan keyin uzoq vaqt davomida bo‘ynini egilgan holatda saqlab turgan. Bu jarayon muntazam takrorlanishi natijasida uning bo‘yin umurtqalaridagi o‘zgarishlar asta-sekin kuchayib borgan.

Tibbiy tekshiruvlar davomida bosh miya nervlari, mushaklar kuchi va vegetativ asab tizimi faoliyati bilan bog‘liq testlar normal natijalarni ko‘rsatgan. Biroq kompyuter tomografiyasi bemorning C3, C4 va C5 bo‘yin umurtqalarida og‘ir kifoskolioz deformatsiyasi mavjudligini aniqlagan.

Kasallik darajasi baholangach, shifokorlar bo‘yin umurtqalarini tiklash uchun uch bosqichli jarrohlik amaliyotini o‘tkazishga qaror qilishgan. Operatsiya davomida deformatsiyalangan suyak qismi olib tashlanib, bo‘yin to‘g‘ri anatomik holatga keltirilgan.

Jarrohlik muvaffaqiyatli yakunlangan. Oradan bir kun o‘tib, bemor maxsus bo‘yin yoqasi yordamida yura olgan. Uch kundan keyin esa shifoxonadan javob berilgan.

Ma’lum bo‘lishicha, yigit avvalroq turli an’anaviy va o‘simliklardan tayyorlangan vositalar yordamida davolanishga ham harakat qilgan. Biroq ular kasallik belgilarini yengillashtirmagani sababli u tibbiy yordam so‘rab murojaat qilishga majbur bo‘lgan.

Operatsiyadan keyin bemor bir necha marta psixiatr ko‘rigidan o‘tgan va giyohvand moddalar iste’mol qilishni to‘xtatishga erishgan. Bir yillik kuzatuv natijalari ham ijobiy bo‘lib, bo‘yin umurtqalarining holati va tana tuzilishidagi o‘zgarishlar sezilarli darajada yaxshilangan.

«Biz giyohvand moddalarni suiiste’mol qilish og‘ir va murakkab bo‘yin kifozi rivojlanishiga hissa qo‘shganini aniqladik. Moddalar mushak-skelet tizimidagi o‘zgarishlarga bevosita ta’sir ko‘rsatmaydi. Aksincha, bu jarayon bilvosita sodir bo‘ladi: bemor moddani iste’mol qilganidan keyin uzoq vaqt muayyan holatda qoladi. Bir necha oy davomida bu holat mushak va suyak tizimida o‘zgarishlarni keltirib chiqarib, kifoskoliozga olib keladi», — deb yozishgan eronlik shifokorlar o‘z ilmiy hisobotlarida.

Ta’kidlanishicha, og‘ir giyohvand moddalar qaramligi va boshning osilib qolishi sindromi o‘rtasidagi avval hujjatlashtirilmagan ushbu bog‘liqlikka «intoksikatsiya sindromi» nomi berilgan. Mazkur tibbiy holat giyohvand moddalar iste’molining organizmga nafaqat bevosita, balki uzoq vaqt davomidagi noto‘g‘ri tana holati orqali ham jiddiy ta’sir ko‘rsatishi mumkinligini namoyon etadi.

Cervical KyphoscoliosisIsfahon tibbiyot universitetiintoksikatsiya sindromiboshning osilib qolishi sindromi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

17 yoshli qiz yigitini 14 ming dollarga sotdi: dahshatli voqea17 yoshli qiz yigitini 14 ming dollarga sotdi: dahshatli voqea22 oktabr 11:122023 yilda qulagan ko‘prikdan haydovchilar hamon foydalanmoqda2023 yilda qulagan ko‘prikdan haydovchilar hamon foydalanmoqda20 oktabr 19:39Nigeriyalik yigit 4 metrlik noyob velotransportda shahar ko‘chalarini zabt etdi (video)Nigeriyalik yigit 4 metrlik noyob velotransportda shahar ko‘chalarini zabt etdi (video)17 oktabr 17:00Amerikalik yigit sevgilisi uchun oltinni o‘zi qazib, uzuk yasadiAmerikalik yigit sevgilisi uchun oltinni o‘zi qazib, uzuk yasadi1 noyabr 17:54Kelin to‘y marosimida betob bo‘lgan ikki xodimga birinchi yordam ko‘rsatdiKelin to‘y marosimida betob bo‘lgan ikki xodimga birinchi yordam ko‘rsatdi20 sentabr 16:23Ota o‘g‘lini saqlab qolish uchun shifoxonaga qurol bilan kirdiOta o‘g‘lini saqlab qolish uchun shifoxonaga qurol bilan kirdi21 avgust 13:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi