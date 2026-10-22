Yaponiyada samolyot poli ostidan ilon topilib, reys bekor qilindi
Yaponiyada Japan Airlines aviakompaniyasi guruhiga kiruvchi Japan Air Commuter samolyotidan 40 santimetr uzunlikdagi zaharsiz ilon topildi. Hodisa sababli samolyotning Kagosima prefekturasiga amalga oshirilishi rejalashtirilgan parvozi bekor qilindi. Bu haqda “The Independent” nashri xabar berdi.
Ma’lum qilinishicha, 19 oktyabr kuni samolyot Simane prefekturasidagi Idzumo aeroportidan Fukuoka aeroportiga kelgan. U mahalliy vaqt bilan soat 12:50 da Fukuokadan Kagosimaga uchishi kerak edi.
Parvozga tayyorgarlik vaqtida uchuvchi kabinasida noma’lum jonivor ko‘rilgan, ammo uni topishning iloji bo‘lmagan. Xavfsizlik nuqtayi nazaridan reys bekor qilingan. Keyinchalik mexaniklar samolyot salonini sinchiklab tekshirib, 20 oktyabr kuni pol qoplamasi ostida yashirinib olgan ilonni aniqlagan.
Mutaxassislar ilonni zaharsiz yapon yo‘l-yo‘l ilonining yosh namunasi sifatida aniqlagan. Uni ushlash uchun maxsus xizmat vakillari jalb etilgan. Hodisa oqibatida ilonning samolyotga qanday kirib qolgani hozircha ma’lum emas.
Aviakompaniya ma’lumotiga ko‘ra, bu uning samolyot salonidan ilon topilishi bilan bog‘liq ilk holatidir. Kompaniya yo‘lovchilardan yuzaga kelgan noqulaylik uchun uzr so‘ragan.
Izohlar 0
…