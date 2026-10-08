WBO kamari xavf ostidami? Rossiyalik jahon chempioni Dmitriy Bivol ringga qaytmoqda
Yarim og‘ir vazn toifasida birlashgan jahon chempioni Dmitriy Bivolning navbatdagi jangi yuzasidan olib borilgan uzoq muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlandi. WBO yo‘nalishi bo‘yicha vaqtinchalik chempion va to‘laqonli chempionlik kamariga majburiy da’vogar bo‘lgan britaniyalik taniqli bokschi Kallum Smit jang shartnomasining barcha rasmiy hujjatlariga imzo chekdi.
Professional boksdagi mazkur murosasiz to‘qnashuv Rossiyaning Yekaterinburg shahrida tashkil etilishi rejalashtirilgan.
«Muzokaralar yakunlandi»: Tashkilotchilardan rasmiy bayonot
«RCC Boxing Promotions» promouterlik kompaniyasi bosh direktori German Titov ushbu chempionlik jangi bo‘yicha barcha tafsilotlarni ochiqladi:
Imzolangan bitim: «Bugun biz Kallum Smit jamoasi bilan uzoq davom etgan murakkab muzokaralarni yakunladik. Dmitriy Bivolga qarshi bahsni tashkillashtirish uchun barcha zarur hujjatlar rasman imzolandi», — deya ma’lum qildi Titov;
Belgilangan sana: Chempionlik jangining aniq sanasi etib 12 dekabr kuni belgilangan;
Xalqaro tashkilotlar tasdig‘i: Hozirda jangni to‘liq rasmiylashtirish uchun WBO, WBA, IBF hamda nufuzli «The Ring» tashkilotlarining yakuniy texnik tasdiqnomalari kutilmoqda, shundan so‘ng katta boks oqshomi rasman e’lon qilinadi.
Bivolning Yekaterinburgdagi g‘alabali seriyasi
Dmitriy Bivol uchun «RCC Boxing Promotions» kompaniyasi tomonidan tashkil etilgan shoular begona emas. Rossiyalik charm qo‘lqop ustasi mazkur promoushen bayrog‘i ostida bungacha ikki bor ringga ko‘tarilgan:
2021 yilgi sinov: U 2021 yilda Umar Salamovga qarshi murakkab to‘qnashuvda WBA chempionlik kamarini muvaffaqiyatli himoya qilgan;
«UGMK-Arena»dagi triumf: 2026 yilda ilk bor Yekaterinburgdagi muhtasham arenada jang o‘tkazib, Mixael Ayfertni ishonchli tarzda mag‘lub etgan hamda WBA, IBF, IBO va «The Ring» kamarlarini o‘zida saqlab qolgan edi.
Raqib xavfi: Kallum Smitning majburiy maqomi
Britaniyalik 36 yoshli Kallum Smit super o‘rta vaznda sobiq jahon chempioni sanaladi va yarim og‘ir vazn divizioniga o‘tganidan so‘ng WBO kamarining vaqtinchalik sohibiga aylangan:
Og‘ir zarba va bo‘y ustunligi: Smit ushbu vazn toifasida eng xavfli nokautchilardan biri hisoblanadi va Bivolning tezkor himoyasi uchun jiddiy sinov tug‘dirishi kutilmoqda;
Kamarlar taqdiri: 12 dekabrda kutilayotgan mazkur qarama-qarshilik yarim og‘ir vazndagi mutlaq chempionlik yo‘lidagi asosiy muvozanatni belgilab beradi.
Dekabr oyida Yekaterinburg markazida bo‘lib o‘tadigan ushbu to‘qnashuv yilning so‘nggi eng yirik va murosasiz chempionlik to‘qnashuvlaridan biri bo‘lishga da’vogarlik qilmoqda.
Izohlar 0
…