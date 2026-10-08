WBO kamari xavf ostidami? Rossiyalik jahon chempioni Dmitriy Bivol ringga qaytmoqda

·15·Sport
WBO kamari xavf ostidami? Rossiyalik jahon chempioni Dmitriy Bivol ringga qaytmoqda

Yarim og‘ir vazn toifasida birlashgan jahon chempioni Dmitriy Bivolning navbatdagi jangi yuzasidan olib borilgan uzoq muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlandi. WBO yo‘nalishi bo‘yicha vaqtinchalik chempion va to‘laqonli chempionlik kamariga majburiy da’vogar bo‘lgan britaniyalik taniqli bokschi Kallum Smit jang shartnomasining barcha rasmiy hujjatlariga imzo chekdi.

Professional boksdagi mazkur murosasiz to‘qnashuv Rossiyaning Yekaterinburg shahrida tashkil etilishi rejalashtirilgan.

«Muzokaralar yakunlandi»: Tashkilotchilardan rasmiy bayonot

«RCC Boxing Promotions» promouterlik kompaniyasi bosh direktori German Titov ushbu chempionlik jangi bo‘yicha barcha tafsilotlarni ochiqladi:

  • Imzolangan bitim: «Bugun biz Kallum Smit jamoasi bilan uzoq davom etgan murakkab muzokaralarni yakunladik. Dmitriy Bivolga qarshi bahsni tashkillashtirish uchun barcha zarur hujjatlar rasman imzolandi», — deya ma’lum qildi Titov;

  • Belgilangan sana: Chempionlik jangining aniq sanasi etib 12 dekabr kuni belgilangan;

  • Xalqaro tashkilotlar tasdig‘i: Hozirda jangni to‘liq rasmiylashtirish uchun WBO, WBA, IBF hamda nufuzli «The Ring» tashkilotlarining yakuniy texnik tasdiqnomalari kutilmoqda, shundan so‘ng katta boks oqshomi rasman e’lon qilinadi.

Bivolning Yekaterinburgdagi g‘alabali seriyasi

Dmitriy Bivol uchun «RCC Boxing Promotions» kompaniyasi tomonidan tashkil etilgan shoular begona emas. Rossiyalik charm qo‘lqop ustasi mazkur promoushen bayrog‘i ostida bungacha ikki bor ringga ko‘tarilgan:

  • 2021 yilgi sinov: U 2021 yilda Umar Salamovga qarshi murakkab to‘qnashuvda WBA chempionlik kamarini muvaffaqiyatli himoya qilgan;

  • «UGMK-Arena»dagi triumf: 2026 yilda ilk bor Yekaterinburgdagi muhtasham arenada jang o‘tkazib, Mixael Ayfertni ishonchli tarzda mag‘lub etgan hamda WBA, IBF, IBO va «The Ring» kamarlarini o‘zida saqlab qolgan edi.

Raqib xavfi: Kallum Smitning majburiy maqomi

Britaniyalik 36 yoshli Kallum Smit super o‘rta vaznda sobiq jahon chempioni sanaladi va yarim og‘ir vazn divizioniga o‘tganidan so‘ng WBO kamarining vaqtinchalik sohibiga aylangan:

  • Og‘ir zarba va bo‘y ustunligi: Smit ushbu vazn toifasida eng xavfli nokautchilardan biri hisoblanadi va Bivolning tezkor himoyasi uchun jiddiy sinov tug‘dirishi kutilmoqda;

  • Kamarlar taqdiri: 12 dekabrda kutilayotgan mazkur qarama-qarshilik yarim og‘ir vazndagi mutlaq chempionlik yo‘lidagi asosiy muvozanatni belgilab beradi.

Dekabr oyida Yekaterinburg markazida bo‘lib o‘tadigan ushbu to‘qnashuv yilning so‘nggi eng yirik va murosasiz chempionlik to‘qnashuvlaridan biri bo‘lishga da’vogarlik qilmoqda.

Dmitriy BivolKallum SmitRCC Boxing PromotionsYekaterinburg
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Golovindan dubl: Rossiya Eronni ishonchli hisobda mag‘lub etdiGolovindan dubl: Rossiya Eronni ishonchli hisobda mag‘lub etdi30 sentabr 07:46UFC jangchisi Shavkat Rahmonov turmush o‘rtog‘i bilan yarashdiUFC jangchisi Shavkat Rahmonov turmush o‘rtog‘i bilan yarashdi6 iyun 20:31ESPN dunyoning eng kuchli bokschilari yangilangan reytingini e’lon qildiESPN dunyoning eng kuchli bokschilari yangilangan reytingini e’lon qildi4 iyun 07:01Isroil Madrimov WBOda 2-o‘rinda: besh o‘zbek kuchli 15likda...Isroil Madrimov WBOda 2-o‘rinda: besh o‘zbek kuchli 15likda...4 avgust 06:38Rossiyada shov-shuvli va hayajonli professional boks oqshomi bo‘lib o‘tmoqdaRossiyada shov-shuvli va hayajonli professional boks oqshomi bo‘lib o‘tmoqda30 may 19:17Do‘smatov qayerga g‘oyib bo‘ldi? WBA reytingida o‘zbek bokschilari bo‘yicha shov-shuvli o‘zgarishlarDo‘smatov qayerga g‘oyib bo‘ldi? WBA reytingida o‘zbek bokschilari bo‘yicha shov-shuvli o‘zgarishlarBugun 21:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?